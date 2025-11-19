Novo indica ex-esposa de Gladson Camelí como vice na chapa de Alan Rick para o Governo

Indicação partiu do Novo e é vista como uma peça para ampliar alianças, incluindo diálogo com o MDB; ex-primeira-dama é natural de Cruzeiro do Sul

O cenário político do Acre para as eleições de 2026 ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (19). O senador Alan Rick (Republicanos) anunciou que o partido Novo indicou a empresária Ana Paula Correia para ser sua candidata a vice-governadora na chapa majoritária.

A revelação foi feita durante entrevista ao programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, conduzido pelo jornalista Astério Moreira. Rick afirmou que a sugestão partiu da direção estadual do Novo e foi recebida com entusiasmo por sua equipe.

Natural de Cruzeiro do Sul, Ana Paula Correia foi primeira-dama do estado durante seu casamento com o atual governador, Gladson Cameli. Atualmente, ela mantém um relacionamento com o deputado Emerson Jarude, uma das principais lideranças do Novo no Acre.

De acordo com o senador, a indicação de Ana Paula fortalece o diálogo com outras legendas, como o MDB – que já sinalizou com nomes como o da deputada Jéssica Sales para a chapa. A movimentação é vista como um passo estratégico para consolidar alianças e definir os contornos da disputa pelo governo do estado.

