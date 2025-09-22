Acre
Novo edital entre governo e BNDES vai conectar escolas públicas do Acre à internet
O Ministério das Comunicações, em parceria com o BNDES, anunciou nesta segunda-feira, 22, o lançamento de um novo edital que vai levar internet de banda larga para mais de 1,2 mil escolas públicas nas regiões Norte e Nordeste, incluindo o Acre. A iniciativa, que integra as metas do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), contará com R$ 53 milhões em recursos não reembolsáveis do FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações).
O Acre já foi contemplado no primeiro edital do programa BNDES FUST, Escolas Conectadas, que destinou R$ 60 milhões para conectar 632 escolas na região Norte, beneficiando cerca de 500 mil alunos em estados como Acre e Amazonas. Com o novo edital, o governo pretende ampliar ainda mais a inclusão digital e reduzir as desigualdades no acesso à tecnologia.
Segundo o ministério das comunicações, o objetivo é garantir que todos os alunos da rede pública tenham o mesmo acesso à internet que os estudantes da rede privada, fortalecendo a educação e promovendo a igualdade de oportunidades.
Comentários
Acre
Prefeitura de Epitaciolândia leva Programa Saúde na Comunidade até moradores do Núcleo São Sebastião – Seringal Porongaba, na Reserva Extrativista Chico Mendes
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou com sucesso a 121ª edição do Programa Saúde na Comunidade, desta vez beneficiando os moradores do Núcleo de Base São Sebastião – Seringal Porongaba, localizado na Reserva Extrativista Chico Mendes.
O programa levou uma série de atendimentos médicos e sociais, garantindo mais acesso, cuidado e dignidade para as famílias da região.
Serviços ofertados na 121ª edição:
• Atendimento médico
• Atendimento odontológico
• Atendimento de enfermagem
• Vacinação contra a COVID-19 e de rotina
• Dispensação de medicamentos
• Testes rápidos de ISTs e COVID-19
• PCCU (preventivo do câncer do colo do útero)
• Eletrocardiograma
• Psicologia
• Vacinação antirrábica
• Orientações e serviços do Bolsa Família
• Cabeleireiro
• Ortopedia
• Ultrassonografia
• Infectologia
• Ginecologia
• Psiquiatria
• Nutrologia
Com essa ampla gama de serviços, a gestão municipal reforça o compromisso de estar presente em cada comunidade, levando saúde, cidadania e qualidade de vida para a população, mesmo nos locais mais distantes da cidade.
“A Prefeitura de Epitaciolândia segue levando atendimento de qualidade e serviços essenciais até a população, garantindo mais acesso, cuidado e dignidade para todos. Juntos, seguimos construindo uma cidade mais humana e presente em cada comunidade.” – destacou a administração municipal.
Comentários
Acre
MP do Acre investiga atraso de 5 anos na construção de aterro sanitário em Sena Madureira
Município descumpriu TAC de 2019 e mantém lixão a céu aberto sem controle ambiental; promotoria instaurou inquérito civil para fiscalizar obras
O Ministério Público do Estado do Acre instaurou um inquérito civil para fiscalizar a implantação do aterro sanitário em Sena Madureira e a desativação definitiva do lixão a céu aberto que ainda opera no município. A ação foi movida pela Promotoria de Justiça Cível local, sob responsabilidade do promotor Júlio César de Medeiros Silva.
De acordo com o MP, o município descumpriu sistematicamente as obrigações assumidas em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em julho de 2019, que previa a apresentação do projeto do aterro e a indicação da área para sua instalação em até três meses. Mesmo com a previsão de multa diária por atraso, as etapas não foram cumpridas.
Durante fiscalização realizada em novembro de 2024, técnicos constataram que a área atual de despejo de resíduos não possui planejamento, manejo ou controle ambiental adequado. Entre as irregularidades identificadas estão a falta de impermeabilização do solo, ausência de sistemas de monitoramento de águas subterrâneas, presença de urubus, risco de proliferação de doenças e falta de atendimento médico contínuo aos moradores do entorno.
O inquérito também destacou a necessidade urgente de aquisição de caminhões compactadores, já que a coleta é feita atualmente com veículos abertos, o que provoca queda de resíduos pelas ruas e margens da BR-364.
Com a instauração do procedimento, o MP pretende reunir documentos e depoimentos para compelir o município a cumprir suas obrigações legais. A Promotoria também exigirá a divulgação permanente dos dias e horários da coleta de lixo nos bairros, medida considerada essencial para evitar acúmulo de resíduos na cidade.
Comentários
Acre
Sistema Público de Comunicação é campeão da 23ª edição do Campeonato da Imprensa
O time do Sistema Público de Comunicação ganhou o título de campeão do Campeonato da Imprensa, copa organizada pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre, neste domingo, 21, em jogo contra a equipe da TV Acre, no campo da Associação Atlética Banco do Brasil, em Rio Branco.
Em uma manhã quente e de muito sol, as duas equipes tiveram uma partida acirrada até a abertura do placar pelo time do Sistema Público.
“A gente sabia que ia ser difícil, perdemos de 4×1 na fase de grupos, mas hoje todo mundo contribuiu para que a gente pudesse sair daqui com o título”, disse Eric Alencar, jogador do Sistema Público e craque da partida, que fez dois gols no jogo.
Após a abertura do placar, o time vencedor conseguiu manter o ritmo de jogo e garantiu uma vitória convincente por 3×0 em cima do time adversário.
Matheus Lopes, jogador da TV Acre e artilheiro do campeonato, com 11 gols, explicou que devido a desfalques o timo performou abaixo do habitual.
“A gente teve as oportunidades, com o time bem encaixado, estávamos com o desfalque dos nossos dois zagueiros principais e com a correria do jogo não conseguimos fazer o dever de casa. Ganhamos de 4×1 deles na fase de grupos, a gente tava confiante nesse jogo aí, mas hoje deixamos a desejar e infelizmente não saímos com a vitória nesse domingo”, falou.
A partida deste domingo marcou a final do Campeonato da Imprensa, deixando torcedores e jogadores ansiosos pela 24ª edição, no próximo ano.
Você precisa fazer login para comentar.