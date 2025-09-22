Novo edital entre governo e BNDES vai conectar escolas públicas do Acre à internet

O Ministério das Comunicações, em parceria com o BNDES, anunciou nesta segunda-feira, 22, o lançamento de um novo edital que vai levar internet de banda larga para mais de 1,2 mil escolas públicas nas regiões Norte e Nordeste, incluindo o Acre. A iniciativa, que integra as metas do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), contará com R$ 53 milhões em recursos não reembolsáveis do FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações).

O Acre já foi contemplado no primeiro edital do programa BNDES FUST, Escolas Conectadas, que destinou R$ 60 milhões para conectar 632 escolas na região Norte, beneficiando cerca de 500 mil alunos em estados como Acre e Amazonas. Com o novo edital, o governo pretende ampliar ainda mais a inclusão digital e reduzir as desigualdades no acesso à tecnologia.

Segundo o ministério das comunicações, o objetivo é garantir que todos os alunos da rede pública tenham o mesmo acesso à internet que os estudantes da rede privada, fortalecendo a educação e promovendo a igualdade de oportunidades.

