Novo concurso da PGE é autorizado e tem comissão formada

O Governo do Acre deu mais um passo para a realização de um novo concurso público da Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE-AC). No início de 2024, o governador Gladson Cameli autorizou a realização de estudos preliminares com foco na abertura do certame.

Em abril do mesmo ano, foi oficialmente instituída a comissão responsável por conduzir os trabalhos de organização do concurso. O grupo tem como atribuição a elaboração do projeto básico, documento essencial que define etapas como cargos, número de vagas, requisitos, conteúdo programático e escolha da banca organizadora.

De acordo com informações repassadas pela própria Procuradoria-Geral, a comissão ainda se encontra na fase inicial de estruturação do projeto, o que indica que o edital ainda não tem data definida para publicação, mas o concurso já está em andamento nos trâmites administrativos.

As vagas previstas serão destinadas à reposição de servidores nos cargos de auxiliar, técnico e analista, funções de apoio fundamentais para o funcionamento da PGE-AC. A expectativa é que o novo concurso ajude a suprir a demanda interna do órgão e fortaleça a atuação jurídica do Estado.

Concurso PGE AC: situação atual

Veja abaixo o histórico da seleção:

18 de junho de 2024 – Projeto básico em elaboração

25 de abril de 2024 – Comissão designada para elaborar projeto básico

19 de janeiro de 2024 – Estudos autorizados para novo concurso

Concurso PGE AC: remunerações e benefícios

Estrutura remuneratória

Confira a estrutura remuneratória dos cargos que compõem o quadro de pessoal da Procuradoria Geral do Estado do Acre:

Analista

CLASSES REFERÊNCIA 1 REFERÊNCIA 2 REFERÊNCIA 3 Classe Especial R$ 5.658,99 R$ 5.941,94 R$ 6.239,03 Classe IV R$ 4.752,66 R$ 4.990,29 R$ 5.239,80 Classe III R$ 3.991,48 R$ 4.191,05 R$ 4.400,61 Classe II R$ 3.352,21 R$ 3.519,82 R$ 3.695,82 Classe I R$ 2.815,33 R$ 2.956,10 R$ 3.103,90 Concurso PGE AC Analista: Estrutura remuneratória atualizada em dezembro de 2025.

Técnico

CLASSES 1 2 3 Classe Especial R$ 2.385,32 R$ 2.564,22 R$ 2.756,54 Classe IV R$ 1.876,45 R$ 2.017,19 R$ 2.168,47 Classe III R$ 1.476,14 R$ 1.586,85 R$ 1.705,87 Classe II R$ 1.161,23 R$ 1.248,32 R$ 1.341,95 Classe I R$ 913,50 R$ 982,01 R$ 1.055,66 Concurso PGE AC Técnico: Estrutura remuneratória atualizada em dezembro de 2025.

Benefícios ofertados

Além do vencimento básico, os servidores do Quadro de Pessoal Efetivo de Apoio da PGE farão jus às seguintes vantagens:

Gratificação de Atividade na Procuradoria Geral do Estado – GAPGE;

Gratificação de Sexta Parte;

Adicional de Titulação; e

Prêmio Anual de Valorização da Atividade na PGE.

Concurso PGE AC: cargos e vagas

Segundo o governador, as vagas serão para os cargos administrativos da instituição, incluindo o corpo técnico, analista e auxiliar, além do setor jurídico e de apoio especializado.

Jornada de trabalho:

40 horas semanais para analistas e

30 horas semanais para técnicos e auxiliares.

Concurso PGE Acre: carreira

As carreiras de analista e técnico da PGE são constituídas por cinco classes, com três referências salariais para cada uma das Classes.

A carreira de auxiliar da PGE é constituída por dez referências salariais.

Requisitos

Os requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos são:

analista da PGE , curso de ensino superior;

, curso de ensino superior; técnico da PGE , curso de ensino médio ou curso técnico equivalente;

, curso de ensino médio ou curso técnico equivalente; auxiliar da PGE, curso de ensino fundamental.

Além dos requisitos previstos neste artigo, poderão ser exigidos formação especializada, experiência e registro profissional a serem definidos em regulamento e especificados em edital de concurso.

Atribuições

Carreira de analista da PGE: atividades de planejamento; organização; coordenação;

supervisão técnica; assessoramento; estudo; pesquisa; elaboração de laudos, minutas de pareceres, peças processuais ou informações; execução de tarefas de elevado grau de complexidade; execução de tarefas de suporte técnico e administrativo;

Carreira de técnico da PGE: execução de tarefas de suporte técnico e administrativo; e

Carreira de auxiliar da PGE: atividades básicas de apoio operacional.

Resumo do concurso PGE AC

edital PGE AC Procuradoria-Geral do Estado do Acre Situação atual comissão formada Banca a definir Cargos técnico, analista e auxiliar da PGE Escolaridade níveis médio e superior Carreiras funções essenciais à justiça Lotação Estado do Acre Número de vagas a definir Remuneração a definir

Fonte: Procuradoria-Geral do Estado do Acre / Gran Concursos Online

