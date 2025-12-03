Geral
Novo comandante do 61º BIS promete continuar operações conjuntas contra tráfico na fronteira do Acre
Major Fábio dos Santos Moreira, que assumiu o 61º BIS em novembro, destaca que parceria com polícias estaduais e órgãos de fiscalização amplia capacidade de combate ao crime; ações sociais como o projeto Mão Amiga também serão mantidas
O novo comandante do Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), major Fábio dos Santos Moreira, afirmou que o Exército Brasileiro dará continuidade às operações integradas com as forças de segurança do estado no combate ao tráfico de drogas e outros crimes na região de fronteira. Em entrevista após assumir o cargo, em 14 de novembro, ele substituiu o coronel Gustavo Moreira Matias e elogiou o nível de articulação já existente.
— Essa parceria entre as forças de segurança federal, do Exército Brasileiro e as forças policiais estaduais vai continuar — disse o major. — Isso reforçou muito na contenção, principalmente do tráfico de drogas. O nível que eu encontrei aqui já está bastante elevado.
Santos Moreira destacou a vantagem estratégica da atuação conjunta: enquanto o Exército tem capacidade de fazer frente a certos crimes, a integração com órgãos como polícias e agências ambientais amplia o leque de atuação sem aumentar significativamente os custos operacionais.
— Quando eu trago uma agência, quando agrego uma capacidade, eu já consigo combater outro tipo de crime. Quando eu trago a polícia e demais órgãos, a operação ganha uma gama muito maior — explicou.
Além das ações de segurança, o novo comandante reafirmou o compromisso com as iniciativas sociais desenvolvidas pelo batalhão, como o projeto Mão Amiga, que oferece apoio a mães de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e à população local.
— A palavra de ordem que estabeleci no batalhão é justamente a continuidade. Na vertente da Mão Amiga, vamos prosseguir nesse trabalho — afirmou. — É algo que facilita a integração do batalhão junto à comunidade cruzeirense. Vamos manter e apoiar sempre que possível.
A declaração reforça a dupla atuação do 61º BIS na região: além do patrulhamento e do combate aos crimes transfronteiriços, a unidade mantém um vínculo com a população por meio de projetos assistenciais, estratégia que, segundo o comandante, fortalece a presença institucional e a aceitação local.
Estratégia operacional
- Parceria: Exército + forças policiais estaduais + agências federais
- Foco: Combate ao tráfico de drogas na fronteira
- Eficiência: Mesmo custo com maior capacidade de atuação
Continuidade das ações sociais
- Programa Mão Amiga: Apoio a mães de crianças com TEA
- Abordagem: Atendimento a militares e população local
- Integração: Fortalecimento de vínculos com comunidade
A manutenção da estratégia de operações integradas reforça o papel das Forças Armadas na segurança pública na região do Juruá, considerada estratégica por sua localização fronteiriça com o Peru. As ações sociais buscam construir legitimidade junto à população local em área de presença militar permanente.
Geral
Polícia Civil do Acre prende duas mulheres ligadas a organizações criminosas
As prisões integram a Semana Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diop) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp)
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), cumpriu, na tarde desta quarta-feira, 3, dois mandados de prisão contra investigadas acusadas de integrar organizações criminosas que atuam no estado.
Foram detidas R. P. D., presa preventivamente, e C. B. C. S., capturada em cumprimento a mandado de prisão decorrente de condenação definitiva. Ambas foram localizadas em Rio Branco e conduzidas para a unidade policial responsável, onde passaram pelos procedimentos legais.
As prisões integram a Semana Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diop) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). A ação reúne forças policiais de todo o país em operações simultâneas voltadas ao combate de facções e crimes de alta complexidade.
O delegado titular da Draco, Gustavo Neves, ressaltou a importância da atuação articulada e contínua. “Essas prisões reforçam o compromisso da Polícia Civil do Acre no enfrentamento direto às organizações criminosas. Temos intensificado investigações e ações estratégicas para desarticular estruturas que ameaçam a segurança da população. A participação na operação nacional evidencia nosso alinhamento com as diretrizes de combate ao crime organizado em todo o país.”
As investigadas permanecem à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil do Acre segue com ações permanentes de inteligência e repressão qualificada ao crime organizado em Rio Branco e demais regiões do estado.
Geral
TJAC mantém decisão e “Negro Bala” irá a júri popular por mortes na Chacina do Taquari
Câmara Criminal rejeita recurso da defesa e confirma pronúncia do líder criminoso, acusado de ordenar ataque que deixou seis mortos em 2023.
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) negou o recurso apresentado pela defesa de Wellington Costa Batista, o “Negro Bala”, apontado como mandante da chamada “Chacina do Taquari”, que resultou na morte de seis faccionados em 3 de novembro de 2023. Com a decisão em segunda instância, fica mantida a pronúncia, e o réu será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela execução de dois rivais.
A chacina ocorreu no bairro Taquari, em Rio Branco, quando integrantes do Comando Vermelho atacaram membros do Bonde dos 13 que estavam reunidos em uma casa na Rua do Sol. O confronto armado deixou seis mortos: Adgilson Ferreira da Silva e Valdez das Graças Batista dos Santos, do Bonde dos 13; e Tailan Dias da Silva, Sebastião Ítalo do Nascimento, Tiago Rodrigues da Silva e Luan Batista dos Santos, do Comando Vermelho.
Apontado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa como mandante do ataque, “Negro Bala” foi denunciado pelo Ministério Público estadual por envolvimento direto nas mortes de Adgilson Ferreira e Valdez das Graças. Após a audiência de instrução, ele foi pronunciado para ser julgado no Tribunal do Júri.
A defesa ingressou com recurso em sentido estrito, pedindo a impronúncia do acusado. Alegou que a denúncia se baseia no depoimento de um adolescente colhido na fase investigativa — e não confirmado em juízo — além da suposta falta de provas concretas da participação do réu.
No voto que manteve a sentença de pronúncia, o relator, desembargador Francisco Djalma, destacou que, apesar da ausência de confirmação do depoimento extrajudicial pelo menor, há elementos suficientes para indicar a probabilidade de que a ordem para o ataque tenha partido de “Negro Bala”. Os demais desembargadores acompanharam o entendimento.
Geral
Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra investigados por crimes graves em Cruzeiro do Sul
Na manhã desta quarta-feira, 03 de dezembro de 2025, a Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC) de Cruzeiro do Sul, realizou a prisão de dois investigados identificados pelas iniciais C.B.C.S. e I.G.O.M. Os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário e cumpridos após um trabalho investigativo contínuo desenvolvido pelo núcleo.
As diligências fazem parte das ações estratégicas da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade organizada e a delitos de maior gravidade na região do Juruá. Os investigados foram localizados e detidos sem oferecer resistência, sendo encaminhados à Delegacia Geral de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.
O delegado Heverton Roberto Bandeira de Carvalho, responsável pelo NEIC, ressaltou o papel fundamental das investigações especializadas no fortalecimento da segurança pública local.
“A atuação do NEIC tem sido essencial para retirar das ruas indivíduos envolvidos em crimes graves. O cumprimento desses mandados demonstra o compromisso da Polícia Civil em dar respostas rápidas e efetivas à sociedade de Cruzeiro do Sul”, destacou o delegado.
Após a formalização dos procedimentos legais, os presos foram colocados à disposição do Poder Judiciário. A Polícia Civil reforça que seguirá trabalhando de forma integrada e contínua para combater práticas criminosas e garantir a tranquilidade da população do Vale do Juruá.
