Acre
Novembro marca aumento das chuvas no Acre
O mês de novembro no Acre será marcado por um aumento significativo nas chuvas e por uma redução nas incursões de ondas polares e temporais, segundo dados do portal O Tempo Aqui.
Em Rio Branco, o volume médio de chuva sobe de 144,0 milímetros em outubro para 208,8 milímetros em novembro, com o número de dias chuvosos aumentando de 10 para 13 — considerando registros iguais ou superiores a 1 milímetro.
De acordo com o meteorologista Davi Friale, as temperaturas tendem a ficar mais estáveis devido à maior umidade e à presença de nuvens. “Neste mês, diminuem as incursões de ondas polares e a ocorrência de temporais, mas não estão descartadas formações de ar polar nem episódios isolados de tempestades”, explicou.
Os menores registros de temperatura em novembro no Acre foram de 13,6°C em Rio Branco e 16,1°C em Tarauacá. Já a média das mínimas varia entre 21°C e 23°C nas regiões leste e sul, e entre 22°C e 24°C no centro e no Vale do Juruá.
A análise das condições atmosféricas e oceânicas realizada em 30 de outubro de 2025 indica que o mês de novembro deve permanecer dentro dos padrões climatológicos normais, com pequenas variações tanto nas chuvas quanto nas temperaturas.
Friale destaca ainda que alguns dias poderão registrar temperaturas elevadas, enquanto outros poderão apresentar quedas ocasionais, devido à passagem de uma ou mais massas de ar polar.
Acre
Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre registra recorde, com 318 inscrições
O Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre, em sua 3ª edição registrou recorde de inscrições. Ao todo 318 trabalhos serão analisados pela comissão organizadora e júri do concurso, o que representa um aumento de 200% em relação à edição anterior, em 2024, quando o concurso recebeu 106 inscrições. Serão premiados os melhores trabalhos nas categorias Àudio, Texto, Vídeo Jornalismo, Foto, Estudante e Foto Amadora.
“Os números mostram a importância do jornalismo local para informar a sociedade sobre atos e ações de governo. Nosso muito obrigado a todos que produziram, selecionaram e inscreveram seus materiais”, declarou a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.
Com abrangência em todo o Acre, o Prêmio de Comunicação do Governo do Estado busca estimular e valorizar a produção de trabalhos jornalísticos com conteúdos que contribuam para o cumprimento do dever constitucional de dar publicidade aos atos e ações de governo nas diversas áreas, como agricultura, cultura, cidadania, direitos, educação, esporte, gestão pública, meio ambiente saúde, segurança pública, turismo.
Os trabalhos inscritos serão avaliados conforme o grau de adequação e atendimento aos diversos critérios enumerados no regulamento. Serão pontuados, ainda, nas peças inscritas, o grau da conexão da pauta com a promoção à cidadania, a relevância da pauta escolhida no contexto regional, a originalidade na abordagem apresentada e o apuro técnico na produção do material.
O julgamento dos trabalhos inscritos será feito mediante atribuição, por júri nomeado para esse fim, de notas de 0 a 10, fracionadas ou não, observando-se os critérios estabelecidos no regulamento. Os vencedores de cada categoria serão os trabalhos com maior pontuação.
Os ganhadores serão conhecidos em grande noite de premiação no próximo dia 27 de novembro, no espaço Afa Jardim, em Rio Branco.
Acre
Cafeicultor acreano vai palestrar sobre união de produção e sustentabilidade em evento internacional
Um dos momentos mais aguardados do Brasil na área, a Semana Internacional do Café (SIC) está se aproximando. O evento ocorre de 5 a 7 de setembro, em Belo Horizonte (MG), e o Acre irá marcar presença. O produtor Jorge Souza, responsável pelo café especial Raízes da Floresta, foi anunciado como um dos palestrantes do evento, levando o legado acreano a outros estados e países.
Com o tema “Café e bioeconomia: novos caminhos para gerar valor com sustentabilidade”, a palestra de Jorge, que será realizada na quinta-feira, 6, irá destacar como a produção de café pode incorporar alternativas sustentáveis, reforçando o compromisso com a preservação ambiental.
Ao lado da esposa, Jorge iniciou a produção de café especial em 2020, durante a pandemia de Covid-19, dentro da Reserva Chico Mendes. Desde então, o casal tem implantado um hectare por ano, recuperando áreas degradadas na propriedade e fortalecendo o cultivo sustentável.
“Quando decidi que queria trabalhar com café, comecei a estudar. Nosso trabalho tem se consolidado a cada ano. Já na nossa primeira safra, conseguimos exportar para os Estados Unidos e para a China. Por estarmos dentro da reserva, precisamos seguir o tripé da sustentabilidade, associando o ambiental, o econômico e o social”, conta.
Com a palestra na SIC, o produtor espera inspirar pessoas dentro e fora do país, mostrando que é possível produzir com qualidade, sem abrir mão do cuidado com o meio ambiente. Ele também acredita que seu exemplo pode estimular mais agricultores a integrar produção e sustentabilidade, fortalecendo o sentimento de respeito e amor pela floresta.
“Eu costumo dizer que sou acreano do pé rachado. Para mim, é uma grande satisfação levar o nome do meu produto, da minha marca e do meu estado, e falar de uma história que está sendo construída, de um legado que, com certeza, vou deixar para as próximas gerações”, afirma Jorge.
O Acre vem se consolidando no cenário nacional da produção de café e, ao longo dos anos, tem alcançado cada vez mais visibilidade. A Secretaria de Estado Agricultura (Seagri) atua para garantir que diversos cafeicultores sejam reconhecidos e valorizados pelo trabalho desenvolvido no cultivo do grão.
Para assegurar a participação na SIC, o governo estadual firmou uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A iniciativa reforça o protagonismo de produtores locais em eventos nacionais, ampliando a presença e a visibilidade do Acre fora de suas fronteiras.
“Em 2024, tivemos o prazer de participar da SIC também e ficamos entre os 20 melhores cafés do Brasil. Espero, neste ano, aprender ainda mais, participar de alguns debates e, principalmente, aprender mais com as pessoas que estão ali e que vivem de fato essa cultura tão maravilhosa”, completa.
Sobre a Semana Internacional do Café
A SIC será realizada entre os dias 5 e 7 de novembro, e reunirá produtores, pesquisadores, empresários e representantes de diversas partes do mundo. O evento é considerado um dos maiores do setor cafeeiro e tem como objetivo fortalecer o mercado, promover o intercâmbio de conhecimento e apresentar inovações que impulsionam toda a cadeia produtiva do café.
Durante os três dias de programação, os participantes poderão acompanhar palestras, workshops, rodadas de negócios e competições de qualidade, que destacam o potencial e a diversidade da cafeicultura brasileira. A Semana também oferece espaço para discussões sobre sustentabilidade, tecnologia, exportação e estratégias de valorização, conectando diferentes formas de produzir café.
Para os produtores acreanos, o evento é considerado uma vitrine, abrindo portas para que mostrem a qualidade e o potencial do que é produzido no estado. A participação na Semana Internacional do Café representa uma oportunidade única de ampliar as vendas, conquistar novos mercados e reafirmar o compromisso do governo do Acre com os cafeicultores.
Acre
Rio Acre registra 2,93 metros neste sábado na capital
O nível do Rio Acre em Rio Branco foi registrado em 2,93 metros às 6h23 deste sábado (1º), conforme o boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal. O dado indica estabilidade no volume do rio, sem registros de chuva nas últimas 24 horas.
De acordo com o boletim, a cota de alerta é de 13,50 metros, enquanto a cota de transbordo — nível em que o rio começa a sair da calha — é de 14,00 metros.
As informações foram repassadas pelo coordenador municipal da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão.
