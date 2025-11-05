Novembro é penúltimo mês para regularizar débitos de água com até 100% de desconto no Saneacre

O mês de novembro marca a reta final para que os clientes do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre) regularizem seus débitos em condições especiais. A campanha de renegociação segue até dezembro e oferece até 100% de desconto sobre juros e multas, além da possibilidade de parcelamento em até 35 vezes, conforme os critérios estabelecidos pela Agência Reguladora do Serviços Públicos no Acre (Ageac).

Para ter acesso às melhores condições, o cliente deve estar cadastrado no CadÚnico. Já os demais consumidores também podem negociar suas pendências, mas com parcelamentos de até 30 vezes.

Segundo o presidente do Saneacre, José Bestene, a campanha é uma oportunidade para que os consumidores fiquem em dia e, ao mesmo tempo, contribuam para o fortalecimento do sistema de abastecimento no estado. “O intuito é conscientizar todos que o pagamento mensal da fatura de água ajuda a autarquia a investir no saneamento do Acre. Os desafios são muitos, mas cada contribuição faz diferença para que mais famílias tenham acesso à água tratada. Para usuários de baixa renda, criamos a Tarifa Social; os cadastrados no benefício ganham até 50% de desconto na fatura”, destaca.

Regularizar as dívidas é essencial para o equilíbrio financeiro do Saneacre e para a ampliação dos investimentos. Somente no último ano, a autarquia implantou mais de 14 km de novas redes de abastecimento, grande parte com recursos próprios provenientes da arrecadação.

O impacto dessas ações é sentido por moradores como José dos Santos, residente há mais de dez anos na Rua São Rafael, no Bujari, que comemorou a chegada da água potável à sua comunidade, após a implantação de mais de mil metros de rede de abastecimento. “É muito importante para nossa comunidade. Esperava tanto por essa hora e agora tá chegando. Parabéns, água é vida e esperança”, disse à época.

Ainda que o Saneacre não gerencie mais o saneamento de Rio Branco, os usuários da capital podem renegociar débitos anteriores a 2022 (período em que autarquia era detentora do sistema), enquanto os moradores dos demais 21 municípios podem regularizar dívidas de qualquer ano. A quitação de débito também facilita eventuais processos de venda de imóvel por parte do usuário.

O programa de regularização vai até 31 de dezembro. Os clientes podem procurar a agência do Saneacre em seus municípios de segunda a sexta, das 7h às 14h. A autarquia também disponibiliza atendimento nas OCAs de Rio Branco, Xapuri, Brasileia e Cruzeiro do Sul, nos dias úteis da semana, das 7h30 às 13h30.

A autarquia alerta ainda que a inadimplência de três meses resulta no cancelamento automático do parcelamento e que a não renegociação pode gerar corte no fornecimento e inscrição na dívida ativa do Estado.

Alinhamento com o Marco Legal do Saneamento

O Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) estabeleceu metas de universalização dos serviços de água e esgoto em todo o país até 31 de dezembro de 2033. O Saneacre tem buscado alinhar suas ações e estratégias a essas metas, ampliando o acesso à água potável em todos os municípios acreanos. Para alcançar esses objetivos, é fundamental a colaboração da população.

