Acre
Novembro Azul: Rio Branco intensifica atendimento de prevenção
Em meio à campanha do Novembro Azul, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou nesta sexta-feira, 14, a importância da prevenção ao câncer de próstata e destacou a estrutura disponível nas unidades de saúde da capital. O repórter David Medeiros, do ac24horas Play, esteve em frente à URAP Rosângela Pimentel, no bairro Calafate, onde conversou com o secretário de Saúde, Rennan Biths, e com o coordenador da unidade, Josué Aguiar.
Logo no início, o secretário Rennan Biths chamou a atenção para o foco da campanha. “Nós estamos no mês de novembro, e nós temos essa campanha durante todo esse mês, que é o novembro azul, que é o momento de chamar a atenção, especialmente dos homens, para essa questão do cuidado com a saúde”, afirmou.
“É importante a gente sempre mencionar que essa preocupação com a saúde tem que ser todos os dias do ano, todos os períodos do ano, porque se a gente está saudável, se a gente está com a saúde em dia, a gente consegue cuidar da nossa família melhor, a gente consegue desenvolver nossas atividades laborais melhor, e isso garante uma qualidade de vida para toda a população”, completou.
Rennan reforçou que a rede municipal está preparada para atender quem busca prevenção. “Nós temos 47 unidades espalhadas em toda a nossa capital, além das unidades de referência de atenção primária. Então toda a nossa equipe de profissionais está preparada, qualificada para atender essa demanda”, afirmou.
Mesmo assim, ele reconhece que ainda há resistência por parte do público masculino. “A gente sabe que é um tema sensível, ainda tem muitos tabus, o público masculino ainda, de forma geral, apresenta uma questão do preconceito, da resistência”, explicou.
O secretário orientou o público sobre quando buscar atendimento. Segundo ele, o diagnóstico precoce aumenta em mais de 90% as chances de cura. “Você que tem mais de 40 anos e tem algum histórico de câncer de próstata na família, procure uma das nossas unidades. E você que tem mais de 50 anos, mesmo sem nenhum histórico, é importante também procurar uma das nossas unidades para fazer os exames preventivos”, disse.
Renman também destacou que todas as unidades estão preparadas para intensificar as ações durante o Novembro Azul.“As nossas equipes estão orientadas a dar uma atenção especial para o público masculino que acessa as nossas unidades para que ele aproveite esse momento da campanha para atualizar seus exames e se prevenir de doenças que podem custar a vida”, completou.
O coordenador da URAP Rosângela Pimentel, Josué Aguiar, explicou como funciona o atendimento para quem deseja realizar exames. “O paciente chega aqui, a gente está com agendamento todo dia. Nós temos quatro médicos, ele vem, faz uma consulta, a médica vai avaliar, já pede os exames que são para ser feitos e também, dependendo, ela mesmo já pode fazer o exame”, detalhou.
Josué também convidou a população para um mutirão especial de campanha. “A gente já de antemão convida a população que dia 28 a gente vai fazer o Novembro Azul aqui, e vocês homens que têm aquele receio, não tenham. Vamos vir, vamos ter quatro médicos aqui para fazer essa ação”, afirmou.
A unidade também informou como será o atendimento no sábado e no feriado decretado para segunda-feira. “Aqui é sábado, a gente funciona das 7h às 17h. Na segunda-feira também temos dois médicos, mas na segunda-feira a gente vai funcionar das 7h às 13h. Lembrando que tem dois médicos, têm enfermeiros, são três enfermeiros, dois médicos, dois técnicos, tá?”, finalizou.
Comentários
Acre
Nível do Rio Acre sobe para 4,65 metros em Rio Branco
O nível do Rio Acre registrou elevação nas primeiras horas desta sexta-feira, 14, atingindo 4,65 metros às 5h19, segundo o boletim oficial da Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Mesmo com a subida, o patamar ainda está muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que ocorre a partir de 14 metros.
O monitoramento também apontou zero milímetro de chuva nas últimas 24 horas, o que contribui para a manutenção da estabilidade no volume do rio durante o período.
Comentários
Acre
Tadeu Hassem é eleito conselheiro do CRC-AC para mandato 2026–2029
Deputado agradece apoio da classe e reforça compromisso com fortalecimento da contabilidade acreana
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) foi eleito conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC-AC) para o mandato que começa em 2026 e segue até 2029. A definição ocorreu nesta quarta-feira (6), com a vitória da Chapa 1, que obteve 374 votos.
Contador de formação, Hassem agradeceu o apoio da categoria e afirmou que assume a nova função com disposição para contribuir. Ele também parabenizou o presidente reeleito do CRC-AC, Edberto Gomes, destacando que pretende atuar em parceria com a gestão para fortalecer a classe contábil no estado.
Com a eleição, o parlamentar passa a integrar oficialmente o sistema de representação contábil do Acre, ampliando sua atuação em defesa da transparência pública, da gestão responsável e da valorização dos profissionais da área.
Comentários
Acre
Acre publica resolução que proíbe celulares em escolas públicas e privadas
O Conselho Estadual de Educação do Acre (CEE/AC) instituiu novas regras para o uso de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais, como celulares, tablets e smartwatches, em escolas públicas e privadas da Educação Básica.
A Resolução CEE/AC nº 390/2025, publicada no Diário Oficial de sexta-feira, 14, regulamenta no estado a legislação federal que restringe o uso desses dispositivos durante o período escolar.
Assinada pela presidente do CEE/AC, Elisete Silva Machado, a norma alinha o Acre à Lei Federal nº 15.100/2025 e ao Decreto Federal nº 12.385/2025, que proíbem estudantes de utilizarem celulares e aparelhos similares durante as aulas, recreios e intervalos, com o objetivo de proteger a saúde mental, física e psíquica de crianças e adolescentes.
A resolução deixa claro que os alunos não podem utilizar smartphones, tablets, smartwatches e dispositivos semelhantes em nenhum momento da rotina escolar, aula, recreio ou intervalos. As únicas exceções permitidas são: uso pedagógico, quando autorizado pelo professor e previsto no Projeto Político-Pedagógico da escola; situações de emergência, como comunicação em casos de saúde, perigo ou contato com serviços públicos e acessibilidade e inclusão, para estudantes com deficiência ou necessidades específicas que utilizem tecnologia assistiva.
Para a Educação Infantil, o texto é ainda mais restritivo. O uso de telas não é recomendado, mesmo para fins pedagógicos, devendo ocorrer apenas em situações absolutamente excepcionais e sempre com dispositivos da própria escola, sob mediação do professor.
As escolas também deverão mapear alunos que necessitam de dispositivos digitais como recurso de acessibilidade, garantindo suporte adequado ao uso.
O uso indevido de aparelhos poderá ser considerado falta grave, com medidas disciplinares aplicadas de forma progressiva. Entre as sanções previstas: advertência verbal ou escrita; recolhimento temporário do aparelho e outras medidas definidas no Regimento Escolar.
Caso o dispositivo seja recolhido, a entrega só poderá ser feita a pais ou responsáveis, seguindo normas internas da escola.
A resolução prevê que o cumprimento das regras será verificado durante processos de credenciamento, autorização e recredenciamento das unidades escolares. Situações graves de descumprimento poderão ser levadas a colegiados e encaminhadas a órgãos competentes.
Você precisa fazer login para comentar.