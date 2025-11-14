Novembro Azul: Rio Branco intensifica atendimento de prevenção

Em meio à campanha do Novembro Azul, a Secretaria Municipal de Saúde reforçou nesta sexta-feira, 14, a importância da prevenção ao câncer de próstata e destacou a estrutura disponível nas unidades de saúde da capital. O repórter David Medeiros, do ac24horas Play, esteve em frente à URAP Rosângela Pimentel, no bairro Calafate, onde conversou com o secretário de Saúde, Rennan Biths, e com o coordenador da unidade, Josué Aguiar.

Logo no início, o secretário Rennan Biths chamou a atenção para o foco da campanha. “Nós estamos no mês de novembro, e nós temos essa campanha durante todo esse mês, que é o novembro azul, que é o momento de chamar a atenção, especialmente dos homens, para essa questão do cuidado com a saúde”, afirmou.

“É importante a gente sempre mencionar que essa preocupação com a saúde tem que ser todos os dias do ano, todos os períodos do ano, porque se a gente está saudável, se a gente está com a saúde em dia, a gente consegue cuidar da nossa família melhor, a gente consegue desenvolver nossas atividades laborais melhor, e isso garante uma qualidade de vida para toda a população”, completou.

Rennan reforçou que a rede municipal está preparada para atender quem busca prevenção. “Nós temos 47 unidades espalhadas em toda a nossa capital, além das unidades de referência de atenção primária. Então toda a nossa equipe de profissionais está preparada, qualificada para atender essa demanda”, afirmou.

Mesmo assim, ele reconhece que ainda há resistência por parte do público masculino. “A gente sabe que é um tema sensível, ainda tem muitos tabus, o público masculino ainda, de forma geral, apresenta uma questão do preconceito, da resistência”, explicou.

O secretário orientou o público sobre quando buscar atendimento. Segundo ele, o diagnóstico precoce aumenta em mais de 90% as chances de cura. “Você que tem mais de 40 anos e tem algum histórico de câncer de próstata na família, procure uma das nossas unidades. E você que tem mais de 50 anos, mesmo sem nenhum histórico, é importante também procurar uma das nossas unidades para fazer os exames preventivos”, disse.

Renman também destacou que todas as unidades estão preparadas para intensificar as ações durante o Novembro Azul.“As nossas equipes estão orientadas a dar uma atenção especial para o público masculino que acessa as nossas unidades para que ele aproveite esse momento da campanha para atualizar seus exames e se prevenir de doenças que podem custar a vida”, completou.

O coordenador da URAP Rosângela Pimentel, Josué Aguiar, explicou como funciona o atendimento para quem deseja realizar exames. “O paciente chega aqui, a gente está com agendamento todo dia. Nós temos quatro médicos, ele vem, faz uma consulta, a médica vai avaliar, já pede os exames que são para ser feitos e também, dependendo, ela mesmo já pode fazer o exame”, detalhou.

Josué também convidou a população para um mutirão especial de campanha. “A gente já de antemão convida a população que dia 28 a gente vai fazer o Novembro Azul aqui, e vocês homens que têm aquele receio, não tenham. Vamos vir, vamos ter quatro médicos aqui para fazer essa ação”, afirmou.

A unidade também informou como será o atendimento no sábado e no feriado decretado para segunda-feira. “Aqui é sábado, a gente funciona das 7h às 17h. Na segunda-feira também temos dois médicos, mas na segunda-feira a gente vai funcionar das 7h às 13h. Lembrando que tem dois médicos, têm enfermeiros, são três enfermeiros, dois médicos, dois técnicos, tá?”, finalizou.

