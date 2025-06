Nove presos seguem foragidos após fuga em massa no maior presídio do Acre

Quadrilha Junina Tradição de Epitaciolândia eleva o São João da região a um novo patamar, firmando-se como uma das mais assistidas e aclamadas da fronteira

Amada por diferentes gerações e aguardada com entusiasmo pelo público, as tradicionais festas juninas são reconhecidas por reunir famílias, amigos e comunidades em torno de tradições que atravessam o tempo — entre comidas típicas, brincadeiras e o clima acolhedor que convida à celebração coletiva. É nesse espírito que, entre os dias 20 e 21 de junho, durante o feriado prolongado de Corpus Christi, Brasiléia recebeu a maior apresentação junina da regional do alto acre: Centrada na praça Hugo Poli.

O evento, idealizado e produzido pela Secretaria Municipal de Cultura — responsáveis por grandes festas e produções com artistas da região fronteiriça — realizando um grande arraial urbano com identidade Brasiliense e uma intensa programação para todas as idades no Arraiá Cultural de Brasiléia. De acordo com a organização, o evento reuniu aproximadamente mais 8 mil pessoas em dois dias de cultura.

Apresentação histórica ‘Quadrilha Junina Tradição’

Um dos maiores símbolos do São João brasileiro em Epitaciolândia, teve à performance e coreografia assinada pelo coordenador, coreógrafo e bailarino Ricardo Maffi, seu grupo etnocultural desembarcou em Brasileia para uma apresentação histórica: a Quadrilha Junina Tradição, companhia referência na fronteira, consolidou-se no Arraiá Cultural de Brasiléia como uma das maiores atrações do São João do município, com uma apresentação histórica.

Vindos da cidade alta (Epitaciolândia), os artistas multicoloridos realizaram um espetáculo cênico de tirar o fôlego, que une dança, emoção, teatralidade e o orgulho das raízes nordestinas em plena praça Hugo Poli.

Quadrilha Junina Tradição com origem na dança tradicional, e reconhecida como uma das quadrilhas mais assistida da região, tornando-se uma atração viva do São João da fronteira com sua apresentação que aconteceu para uma multidão vibrante na noite desta última sexta-feira, dia 20.

A estética impecável, os figurinos luxuosos, as coreografias emocionantes e o enredo que pulsa brasilidade foram marcas registradas na apresentação em noite magica conquistando o público e presentes na primeira noite do Arraiá Cultural de Brasiléia entrando para história junina na região.

A Quadrilha Junina Tradição elevou o São João da região a um novo patamar, firmando-se como uma das mais assistidas e aclamadas da fronteira. Com uma apresentação impecável, luxuosa e emocionante, a quadrilha não apenas encantou o público, mas entrou para a história como um marco cultural da região.

O que fez dessa noite tão especial?

Estética Deslumbrante: Figurinos ricos em detalhes, cores vibrantes e uma produção visual que capturou a essência do São João brasileiro.

Coreografias Poderosas: Movimentos sincronizados, energia contagiante e uma narrativa que celebrou a brasilidade em cada passo.

Enredo que Encantou: Uma história que mesclou tradição e inovação, fazendo o público vibrar do início ao fim.

Impacto na Região:

Esse tipo de evento não só diverte, mas também movimenta o turismo e a economia local, além de manter viva a herança cultural das festas juninas, mesmo em regiões distantes do Nordeste.

Parabéns aos organizadores e participantes!

Que a “Quadrilha Junina Tradição” continue encantando e crescendo a cada ano!

