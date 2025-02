Nove mitos e verdades sobre a saúde para quem vai aproveitar a folia de Carnaval

Professor da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Cruzeiro do Sul esclarece algumas dúvidas que surgem durante esse período festivo

O Carnaval começa oficialmente em março. Porém, a folia já está a todo vapor com os bloquinhos que acontecem neste mês de fevereiro.

Para quem quer aproveitar a folia com responsabilidade, é sempre bom sanar todas as dúvidas relacionadas à saúde: beijar mais de uma pessoa aumenta o risco de contrair IST? Beber muita água evita a ressaca? Pode misturar cerveja com energético? Glitter causa alergia?

Quem esclarece o que é mito e o que é verdade é Gabriel Barbosa, médico e professor da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Cruzeiro do Sul. Segundo ele, quem deseja aproveitar ao máximo o Carnaval, sem intercorrências de saúde, precisa tomar alguns cuidados básicos.

1. Beijar várias pessoas diferentes aumenta o risco de contrair Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)?

Mito. Beijar várias pessoas diferentes não aumenta o risco de ISTs. As Infecções Sexualmente Transmissíveis ocorrem durante a relação sexual. Porém, beijar várias pessoas diferentes aumenta o risco de transmissão de herpes labial.

2. Beber grandes quantidades de água antes de consumir álcool ajuda a prevenir a ressaca?

Mito. Beber água antes não previne ou alivia a ressaca, mas ajuda a diminuir os efeitos da desidratação do corpo de uma pessoa que consumiu bebida alcoólica. Ao ingerir bebidas alcoólicas, a pessoa acaba perdendo muito líquido do corpo, então, ingerir água reduz um pouco os sintomas da ressaca, mas não previne.

3. Existe alguma forma de “limpar” o organismo mais rápido após o consumo excessivo de bebida alcoólica?

Mito. Não tem nada que possa ser feito. A metabolização hepática do álcool é a responsável pelos sintomas do mal-estar da ressaca. Não há remédio ou substância que ajuda nesse sentido.

4. Comer em barraquinhas de rua durante a folia aumenta o risco de infecção alimentar? O que observar antes de consumir?

Mito. Comer em barraquinhas não aumenta o risco de infecção alimentar se o ambiente tem as condições de higiene. É importante observar a limpeza do local e se usam luvas para preparação de alimentos. Porém, se os produtos estão expostos o dia inteiro, sem o adequado armazenamento, isso pode aumentar a chance de contaminação.

5. É verdade que sair gripado para aproveitar o Carnaval pode facilitar a transmissão do vírus para outras pessoas, no bloco?

Verdade. Se você está gripado, pode transmitir muito facilmente para as pessoas que estão próximas, principalmente se for abraçar alguém, dividir copo ou beijar. O ideal, quando se está gripado, é não sair de casa. Se sair, use máscara.

6. Usar glitter e sprays coloridos pode causar alergias ou problemas respiratórios?

Verdade. Usar glitter e tinta para a face podem causar alergias, sim, principalmente em pessoas que têm pele mais sensível ou dermatite atópica, que é uma hipersensibilidade da pele. Problemas respiratórios são menos comuns, mas possíveis de acontecer com spray. O ideal é usar tintas e sprays em locais bem arejados, com boa ventilação. Uma outra coisa que pode ajudar é escolher bem o produto, de qualidade e específico para uso na pele. Antes do uso do spray, usar hidratante e protetor solar, que auxiliam na redução do contato dessa substância na pele.

7. Tomar energéticos misturados com bebidas alcoólicas pode ser perigoso para a saúde?

Verdade. Misturar álcool e energético pode aumentar a chance de arritmia cardíaca e de Acidente Vascular Cerebral (AVC), derrame, como é mais conhecido. Quanto mais bebidas do gênero você consome, o risco aumenta.

8. O calor intenso e a exposição prolongada ao sol podem causar desidratação e insolação?

Verdade. A principal maneira de prevenir é bebendo bastante água e aplicando protetor solar. Se passar o dia na rua, lembrar de reaplicar várias vezes o protetor.

9. É possível contrair IST apenas com o contato com fluidos como saliva e suor durante a folia?

Mito. Beijo, suor ou saliva não transmitem IST, como sífilis, hepatite e HIV. Outros fluidos como sêmen e fluidos vaginais podem transmitir infecções. Durante as relações a melhor maneira de se proteger é com o uso do preservativo, incluindo no sexo oral.

