Novas tarifas da Energisa Rondônia entram em vigor no dia 13; reajuste é de 15,72%

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o Reajuste Tarifário Anual da Energisa Rondônia – Distribuidora de Energia S.A. As novas tarifas passam a valer a partir do próximo dia 13 e atingem cerca de 729 mil unidades consumidoras nos 52 municípios do estado de Rondônia.

Segundo a Aneel, os principais fatores que influenciaram o reajuste foram os custos com compra, distribuição e transmissão de energia, além dos encargos setoriais e dos componentes financeiros do processo tarifário anterior.

Na mesma reunião, também foi aprovada uma Revisão Tarifária Extraordinária (RTE) da empresa. Neste reajuste, será aplicado o impacto financeiro de R$ 57 milhões da RTE, o que representa um efeito de 2,15% nas tarifas. O valor restante será diluído nos próximos processos tarifários.

O reajuste afeta consumidores de alta e baixa tensão. Na alta tensão, estão incluídas as classes A1 (igual ou superior a 230 kV), A2 (de 88 a 138 kV), A3 (69 kV) e A4 (de 2,3 a 25 kV). Já na baixa tensão, a média contempla as classes B1 (residencial e baixa renda), B2 (rural), B3 (industrial, comercial, serviços e poder público) e B4 (iluminação pública).

