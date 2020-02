Entre as várias demandas exigidas no mercado de trabalho, o baixo nível de qualificação profissional tem sido um empecilho para que jovens e adultos, sobretudo aqueles expostos aos riscos das mazelas sociais, ingressem e mantenham-se no emprego. Nesta quarta-feira, 19, o Ieptec promoveu uma força-tarefa na capital e no interior do estado, buscando dar continuidade aos avanços implementados na educação profissional. Termos de cooperação técnica foram assinados e reuniões de pactuação realizadas para atender aos mais diversos cursos técnicos neste ano.

Nesse sentido, o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) vem promovendo ações e articulações entre os atores que demandam cursos de educação profissional e tecnológica no estado. Novas pactuações vêm sendo realizadas e prometem ser um diferencial na questão.

Em Rio Branco, por exemplo, em agendas ocorridas na Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), e na Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac), com o superintendente Pedro Silva e com o presidente Jurilande Aragão, respectivamente, foram pactuadas vagas no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mediotec) para atender cursos nas áreas de administração de empresas, cabeleireiro, ajustador mecânico, assistente de recursos humanos, microempreendedor individual, técnico em saúde bucal, técnico em cuidados de idosos, técnico em vigilância em saúde, técnico em gerência de saúde, técnico em nutrição e dietética.

Também ficou definida e aprovada a oferta do curso de Técnico em Enfermagem no município de Xapuri, bem como a necessidade de cursos de Formação Inicial e Continuada (Fics), em Cruzeiro do Sul, na área de técnico em transações imobiliárias.

A oferta de cursos na área de gastronomia e hospitalidade também foram ressaltadas para atender aos municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Marechal Thaumaturgo. São eles: empreendedorismo, técnico em cozinha, em hospedagem, padeiro, pizzaiolo, confeiteiro, camareira, recepcionista em meio de hospedagem, bartender e agente de informações.

Já nas prefeituras de Assis Brasil e Brasileia, termos de cooperação técnica foram assinados pelos prefeitos Antonio Barbosa e Fernanda Hassem, respectivamente, e o presidente do Ieptec, Francineudo Costa, para viabilizar campo de estágio aos alunos da rede Ieptec.

Em Brasileia, também foram dados encaminhamentos no sentido da pactuação de vagas para atender aos cursos de estética, imobilizações ortopédicas e mesoterapia.

“Nossa equipe segue dedicada para garantir qualidade na formação de nossos estudantes, construindo todos os instrumentos para eficiência e promoção da educação profissional e tecnológica no estado”, disse Francineudo Costa.

