Nova tabela do Confaz traz gás de cozinha mais caro para os acreanos e gasolina em queda

O preço médio final dos combustíveis (PMPF) registra nova alta oficial na tabela do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) divulgada nesta terça-feira (10).

As informações compiladas pelo Confaz são recebidas das unidades federadas e estabelecem o preço médio ponderado para o consumidor final para os combustíveis a partir de 16 de agosto de 2021.

Fora o gás de cozinha, todos os demais combustíveis apresentaram redução de preço.

No começo do mês de julho, por exemplo, o preço do litro do diesel comum estava cotado a R$ 5,57, saltou para R$ 5,59 na 2ª quinzena e caiu para R$ 5,58 em agosto.

A gasolina está cotada a R$ 6,45/litro.

O gás de cozinha é o único produto da nova tabela que teve seu preço alterado para cima. O quilo desse produto está cotado a R$ 8,70. Era R$ 8,66 na tabela passada.

Como resultado de audiência pública para identificar os fatores que tornam o combustível vendido no Acre o mais caro do País, fiscais da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e do Procon notificaram recentemente distribuidoras estabelecidas em Rio Branco.