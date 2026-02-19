Acre
Nova lei permite que estudantes de medicina do exterior realizem internato em hospitais da rede estadual acreana
A Lei nº 4.775, de 19 de janeiro deste ano, foi publicada nesta segunda-feira,19, no Diário Oficial do Estado (DOE) e garante que estudantes de Medicina formados no exterior possam realizar o internato nos hospitais da rede estadual de saúde.
O internato é a última etapa prática obrigatória para a conclusão da graduação, realizada nos dois últimos anos do curso (5º e 6º anos). Essa fase é supervisionada por preceptores, profissionais de saúde qualificados que atuam como mentores diretos de estudantes em ambientes práticos, como hospitais e unidades de saúde.
Os preceptores integram ensino e serviço, sendo responsáveis por planejar, orientar e avaliar o desempenho prático dos alunos. Sua atuação é essencial tanto para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto para a formação médica.
Antes da nova legislação, apenas estudantes formados no Brasil podiam realizar o internato na rede estadual. Com a mudança, brasileiros que cursam medicina no exterior poderão atuar diretamente na área clínica, especialmente nas áreas de clínica médica, cirurgia, pediatria, medicina da família, ginecologia e obstetrícia.
O Projeto de Lei nº 49/2025, de autoria do deputado estadual Pablo Bregense, entra em vigor na data de sua publicação. Segundo o parlamentar, a estimativa é de que mais de 30 mil estudantes brasileiros, a maioria acreanos que residem em países de fronteira com o Acre, sejam beneficiados pela nova legislação.
Vereadora de Feijó é investigada por acúmulo de três remunerações públicas; salário bruto pode chegar a R$ 23 mil
Vanda Aguiar (UNIÃO) tem dois vínculos como professora da rede estadual, que somam R$ 13 mil, além do subsídio na Câmara; MP apura compatibilidade de horários
A vereadora Vanda Maria do Nascimento de Aguiar (UNIÃO), do município de Feijó, no interior do Acre, passou a ser investigada pelo Ministério Público do Estado (MP-AC) após denúncia anônima que aponta possível acumulação irregular de três remunerações públicas. A parlamentar ocupa dois cargos efetivos como professora da rede estadual de ensino e exerce mandato na Câmara Municipal, com subsídio pago pelo Legislativo.
De acordo com informações do Portal da Transparência do Estado, Vanda Aguiar mantém dois vínculos ativos junto à Secretaria de Estado de Educação e Cultura. Um deles registra remuneração bruta mensal de R$ 8.653,93; o outro, R$ 5.239,12. Somados, os valores pagos pelo Executivo estadual ultrapassam R$ 13 mil mensais. Conforme a denúncia, ao acrescentar o subsídio recebido como vereadora, a remuneração bruta total da parlamentar se aproximaria de R$ 23 mil por mês.
O principal ponto sob investigação é a possível incompatibilidade de horários. Cada cargo docente teria carga horária de 30 horas semanais, o que, segundo o denunciante, poderia conflitar com as atividades legislativas, que incluem sessões ordinárias, reuniões de comissões e outras obrigações regimentais.
A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos em situações específicas — como dois cargos de professor — desde que haja compatibilidade de horários e efetiva prestação de serviço em cada um deles. O MP-AC deverá apurar a regularidade dos vínculos, verificar eventual recebimento indevido e analisar se há cumprimento integral das funções em todos os postos.
Procurada pela imprensa acreana, a vereadora negou qualquer irregularidade.
“Nunca houve incompatibilidade. Toda a carga horária sempre foi cumprida, assim como as obrigações inerentes aos respectivos cargos”, declarou.
A parlamentar, de 48 anos, foi eleita em 2024 pelo União Brasil com o número 44.777. É natural de Feijó, tem ensino superior completo e estava em seu primeiro mandato como vereadora. O caso segue sob análise do Ministério Público.
Ieptec convoca candidatos aprovados em processos seletivos de 2024 e 2025
Na edição desta quinta-feira, 19, do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE/AC), o governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), torna públicas convocações de candidatos bolsistas que participaram de processos seletivos nos anos de 2024 e 2025.
A publicação se refere aos editais nº 08/2024, nº 04/2025, nº 03/2025 e nº 06/2024, e contemplam as modalidades de profissional bolsista não docente mensalista e docente mensalista, ambos para atuação em cursos de educação profissional e tecnológica oferecidos nos centros do Ieptec que atendem Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Porto Acre, Plácido de Castro e Cruzeiro do Sul.
Os profissionais bolsistas docentes vão trabalhar com mediação em sala de aula ou assessoria pedagógica, enquanto os profissionais não docentes desempenharão atividades administrativas e acadêmicas ou nos apoios operacional ou executivo.
A apresentação da documentação, para todos os convocados, deve ser efetuada nesta quinta-feira, 19, na sexta, 20, ou na segunda, 23.
Os lotados em Rio Branco, Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Porto Acre, devem comparecer à unidade central do Ieptec, na Rua Riachuelo, 138, José Augusto, das 8h às 12h, na capital acreana. Lotados em Plácido de Castro devem se dirigir ao Centro João de Deus, na rodovia AC-40, km 3, bairro Cageacre, e os lotados em Cruzeiro do Sul, procurar o Ceflora, na Rua Paraná, 865.
Briga entre mulheres marca noite de carnaval no Centro de Xapuri
Confusão foi registrada em vídeos e circulou nas redes sociais; não há informações sobre feridos
Uma briga envolvendo homens e mulheres foi registrada na noite desta quarta-feira (17) no Centro de Xapuri, no interior do estado. A confusão ocorreu durante as festividades de carnaval e rapidamente repercutiu nas redes sociais.
Vídeos divulgados na internet mostram um grupo de mulheres discutindo e trocando provocações antes do confronto físico. Em seguida, as imagens registram agressões com tapas, murros e puxões de cabelo em meio ao público que acompanhava o evento.
Durante a briga, uma das jovens caiu no chão e, logo depois, puxou a outra envolvida, intensificando o tumulto. A confusão só foi encerrada após a intervenção de pessoas que estavam no local e conseguiram separar as participantes.
Até o momento, não há confirmação sobre o registro de boletim de ocorrência nem informações oficiais a respeito de possíveis ferimentos. O episódio gerou ampla repercussão e comentários entre moradores da cidade.
