Brasil
Nova frente fria derruba temperaturas e traz muita chuva nesta semana
Uma nova frente fria deve avançar pelo Brasil nos próximos dias com potencial para provocar acumulados de chuva de até 200 milímetros, especialmente na Região Sul, além de derrubar as temperaturas após um período de calor intenso e alta umidade.
O sistema começa a se organizar no início da semana e amplia as áreas de instabilidade entre terça-feira (24/2) e quarta-feira (25/2), elevando o risco de temporais.
Na manhã deste domingo (22/2), as menores temperaturas foram registradas nas áreas serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.
Massa de ar frio
- De acordo com a previsão meteorológica, esta é a primeira massa de ar frio que ingressa sobre parte do Sul e do Sudeste a partir deste fim de semana, contribuindo para amenizar o calor intenso dos últimos dias.
- Apesar de não ser um sistema intenso, ele já é suficiente para provocar temperaturas mais amenas, principalmente no leste da Região Sul, em áreas de São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.
- Ainda neste domingo, são esperadas chuvas localmente intensas, com pancadas rápidas entre as tardes e as noites, podendo vir acompanhadas de temporais isolados.
- As menores mínimas devem ocorrer nas áreas serranas, com registros entre 11°C e 12°C na Serra Catarinense e entre 15°C e 18°C no interior de Santa Catarina.
- As máximas tendem a variar entre 21°C e 27°C no leste do Paraná e de Santa Catarina, no extremo nordeste do Rio Grande do Sul, no leste de São Paulo e em áreas do norte, centro e sul de Minas Gerais.
- Em regiões mais elevadas, como a Serra Catarinense e a Região Serrana do Rio de Janeiro, as máximas podem ficar ainda mais baixas, entre 15°C e 18°C.
Acumulados podem chegar a 200 mm
Nessas áreas, os volumes de chuva podem chegar a 200 milímetros até o fim da quarta-feira (25/2), o que aumenta significativamente o risco de alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de terra, além da possibilidade pontual de granizo.
Com a passagem da frente fria pelo Sul, a reorganização da circulação de ventos e umidade deve favorecer a formação de pancadas de chuva também em estados do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, além de áreas do Norte.
Por outro lado, estados como Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e o norte do Pará tendem a registrar redução nos volumes de chuva, influenciados pela atuação da Oscilação de Madden-Julian, fenômeno climático que inibe a formação de nuvens carregadas nessas regiões.
Comentários
Brasil
Acidente com lancha deixa 6 mortos em rio na divisa entre SP e MG
Uma colisão entre uma lancha e um píer terminou com seis mortos, entre eles uma criança de 4 anos, por volta das 23h desse sábado (21/2), no Rio Grande, na região de divisa entre Rifaina (SP) e Sacramento (MG). Outras nove pessoas foram socorridas com vida e encaminhadas para atendimento médico.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Uberaba (MG), 15 ocupantes estavam na embarcação após deixarem um bar flutuante e seguiam para um rancho quando ocorreu o acidente. Durante o trajeto, a lancha atingiu um píer localizado às margens do rio.
Segundo testemunhas, a estrutura estava sem iluminação no momento da batida.
O resgate contou com a ajuda de moradores da região, além de mergulhadores e equipes da Guarda Civil Municipal de Rifaina. Até o momento, não há confirmação se as vítimas morrerama fogadas em decorrência do impacto.
Os bombeiros informaram que o piloto da lancha não possuía carteira para condução de embarcações emitida pela Marinha do Brasil.
Comentários
Brasil
Mulher não aceita término e esfaqueia namorado durante briga
Um homem, de 31 anos, foi esfaqueado pela companheira na madrugada desse sábado (21/2), em Rio Verde de Mato Grosso (MS). Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após a vítima dar entrada na unidade de saúde com ferimentos causados por faca.
No hospital, o homem contou que havia discutido com a mulher no dia anterior e decidiu encerrar o relacionamento, pedindo que ela deixasse a casa.
Após a separação, ele resolveu sair com amigos e, ao retornar durante a madrugada, encontrou a companheira em frente à residência. Motivada por ciúmes, ela teria desferido vários golpes no rapaz, atingindo rosto, braços, ombro e costas.
Leia a reportagem completa em TopMídia News.
Comentários
Brasil
SC: homem é preso por matar cães a machadadas e enterrar corpos
Ainda de acordo com a PM, o vizinho filmou o momento em que o idoso, portando um machado, passou a desferir golpes contra um cachorro de porte médio. Em seguida, o suspeito ainda agrediu um segundo animal. Os casos aconteceram por volta das 9h30min na Rua Edmundo Bell, região próximo ao Museu da Música.
Leia a reprotagem completa em NSC Total.