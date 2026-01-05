Acre
Nova diretoria da APAE Rio Branco toma posse e reafirma compromisso com inclusão e fortalecimento institucional: “Avançar no que ainda precisa ser construído”
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Rio Branco realizou, na tarde desta segunda-feira, 5, a cerimônia oficial de posse da nova diretoria para o mandato 2026–2028. O evento marcou a ascensão de Lázaro Barbosa à presidência da instituição, após a vitória da chapa “APAE para Todos” na eleição realizada em 4 de dezembro de 2025 — a primeira disputa eleitoral da história da entidade.
Lázaro assume o comando da APAE, sucedendo Maria do Carmo Pismel, a Carminha. A nova gestão tem como vice-presidente Bady Barroso e iniciou oficialmente suas atividades em 1º de janeiro de 2026, com mandato até o final de 2028.
A solenidade reuniu autoridades políticas e representantes da sociedade civil, entre eles os vereadores Samir Bestene e Joabe Lira, o presidente da Saneacre, José Bestene, a presidente da Federação Estadual das APAEs, Cecília Maria, além de membros de igrejas, funcionários da entidade, pais, alunos, responsáveis e voluntários da instituição.
Em seu discurso de posse, Lázaro Barbosa destacou o peso da responsabilidade assumida e o compromisso público firmado com a sociedade de Rio Branco. “Estou aqui diante da sociedade de Rio Branco assumindo um compromisso. É com imensa honra e um profundo sentimento de responsabilidade que hoje assumo este cargo na APAE de Rio Branco”, afirmou.
O novo presidente fez questão de agradecer à família, aos associados e à gestão anterior, ressaltando o apoio recebido ao longo do processo eleitoral. “Agradeço à dona Carminha e a todos os diretores da gestão anterior que apoiaram o meu nome. A vitória veio com 57% dos votos válidos e trouxe um desafio igualmente grande: dar continuidade ao que já foi feito e avançar no que ainda precisa ser construído”, pontuou.
Lázaro reforçou que a APAE vai além da sigla institucional. “Aqui não cuidamos apenas de pessoas, cuidamos de vidas, de sonhos e do futuro de uma sociedade mais justa e inclusiva. Inclusão não é favor, inclusão é direito”, declarou, sendo um dos momentos mais aplaudidos da cerimônia.
Ele também compartilhou sua ligação pessoal com a entidade, marcada pela história do irmão Ed Carlos, pessoa com síndrome de Down, que encontrou na APAE suporte fundamental para o desenvolvimento e a convivência social. “Foi aqui que encontrei um ambiente preparado para a educação especial que meu irmão precisava. Isso transformou a vida dele e a nossa família”, relatou.
Ao projetar os próximos anos de gestão, Barbosa afirmou que a meta é deixar a instituição fortalecida em todos os aspectos. “Quero encerrar este mandato com a APAE reestruturada física e administrativamente, atendendo com qualidade os usuários e reconhecida pela sociedade como uma entidade que vale a pena investir”, disse.
Encerrando o discurso, o presidente reforçou o caráter voluntário de sua atuação e convocou a sociedade a caminhar junto com a instituição. “Investir na APAE é investir em dignidade, cidadania e humanidade. Enquanto houver amor, respeito e compromisso, a APAE continuará transformando limites em possibilidades”, concluiu.
Com quase 45 anos de atuação, a APAE de Rio Branco segue como referência nas áreas de assistência social, educação especial, saúde, esporte, cultura e inclusão.
Vacinação contra o HPV tem prazo ampliado para jovens de Rio Branco
A vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) segue como uma ferramenta central na prevenção de diversos tipos de câncer e continua disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Rio Branco. A imunização é gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e recomendada preferencialmente para meninas e meninos de 9 a 14 anos, em dose única.
Em atualização da estratégia nacional, o Ministério da Saúde ampliou até 2026 o prazo da campanha de resgate vacinal voltada para jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina na idade recomendada. A medida busca alcançar adolescentes que perderam a oportunidade de se imunizar anteriormente e reforçar a prevenção antes do início ou da intensificação da vida sexual
A imunização nessa faixa etária é considerada mais eficaz quando realizada antes da exposição ao vírus, já que proporciona melhor resposta imunológica. O HPV está associado a diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, pênis, ânus e orofaringe, além de outras doenças relacionadas à infecção persistente pelo vírus.
Além do público prioritário e da campanha de resgate, o esquema vacinal segue diferenciado para grupos específicos. Pessoas imunocomprometidas, como aquelas que vivem com HIV/Aids, pacientes oncológicos e transplantados, devem receber três doses da vacina. A mesma recomendação se aplica a usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e a vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
Em Rio Branco, os dados indicam avanço na cobertura vacinal contra o HPV. Em 2024, o município registrava 27,37% de cobertura. Em 2025, esse percentual subiu para 41,71%, refletindo a ampliação do acesso à vacinação, o trabalho das equipes de saúde e as ações de orientação junto à população.
Para o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, o crescimento demonstra o fortalecimento das ações de prevenção no município.
“Esse crescimento na cobertura vacinal contra o HPV é um resultado muito positivo e mostra que estamos avançando na prevenção de doenças que podem ser evitadas com a vacina. Nosso trabalho é garantir acesso, informação e conscientização. Seguimos reforçando o chamado para que pais, responsáveis e jovens procurem as unidades de saúde e mantenham a vacinação em dia”, afirmou.
Pais, responsáveis e jovens devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para verificar a situação vacinal e manter a caderneta de vacinação atualizada, garantindo a proteção contra o HPV e outras doenças.
Rio Acre estabiliza em Rio Branco após elevação registrada durante a manhã
Boletim da Defesa Civil aponta que nível do rio permanece abaixo das cotas de alerta e transbordo
Servidores da Saúde serão investigados por desvio milionário de medicamentos no Acre; pena pode superar a de tráfico
Operação apreendeu fentanil, remédios para câncer e equipamentos de hemodiálise desviados do SUS; delegado cita artigo 273 do Código Penal, que prevê até 15 anos de prisão
A investigação sobre o desvio milionário de medicamentos e equipamentos hospitalares do SUS no Acre agora mira a possível participação de servidores da Saúde no esquema. A operação, realizada nesta segunda-feira (5), apreendeu itens de alto custo, como fentanil, remédios para tratamento de câncer e uma máquina de hemodiálise, armazenados clandestinamente em um imóvel em Rio Branco.
O delegado Igor Brito, responsável pela ação, afirmou que os envolvidos podem responder com base no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação e comercialização irregular de medicamentos. A pena prevista pode chegar a 15 anos de prisão, ultrapassando, em alguns casos, a punição para tráfico de drogas.
A polícia busca identificar a rede de distribuição e os compradores dos produtos, que estavam inutilizados devido ao armazenamento inadequado. O caso será encaminhado à Justiça e pode resultar em novas prisões.
A Vigilância Sanitária do Acre avaliou os medicamentos apreendidos na operação que desarticulou um esquema de desvio de insumos do SUS e constatou que parte do material está inutilizado devido ao armazenamento inadequado. O auditor Javier Filho explicou que os produtos — que incluem itens controlados como fentanil e remédios para tratamento de câncer — eram mantidos sem controle de temperatura e sem responsável técnico.
“Esse tipo de acondicionamento já inutiliza os medicamentos por si só. Vamos fazer uma triagem para verificar validade e lotes, mas parte do material deve ser descartada”, afirmou. A investigação, que durou cerca de um ano, agora avança para identificar os compradores e a rede de distribuição dos produtos desviados. O caso será encaminhado à Justiça e pode resultar em novas prisões, inclusive de servidores públicos suspeitos de envolvimento.
