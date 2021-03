A notificação é uma orientação de conduta para que o local ou pessoa siga as normas estabelecidas pelo decreto estadual.

Mesmo com a redução das ocorrências no final de semana, pelo menos nove pessoas foram levadas para a delegacia, após uma denúncia anônima levar uma equipe da Polícia Militar até uma festa clandestina com diversas pessoas na Rua Salgueiro, Cidade Nova, em Rio Branco, na tarde de sábado (20). Quando os policias tentaram encerrar a festa, alguns dos participantes se alteraram e nove acabaram presos em flagrante.

O governo adotou o fechamento emergencial do comércio e outros serviços nos fins de semanas e feriados para tentar reduzir os casos de Covid-19 e a alta demanda nos hospitais. A Saúde do Acre entrou em colapso no dia13 de março e pacientes começaram a ser transferidos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul e três foram transferidos para Manaus (AM).