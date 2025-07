Nota pública sobre identidades dos presos que fugiram do Complexo Penitenciário de Rio Branco neste sábado

O governo do Estado, por meio do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), informa as identidades dos detentos que empreenderam fuga do Complexo Penitenciário de Rio Branco, na deste sábado, 19. Também corrige a primeira nota, que informou o número de 7 foragidos, quando na verdade foram 6.

Estão foragidos:

Willian Pinheiro da Silva

Ryan Vieira de Oliveira

Antonio Eules de Souza Gama Borges

Ruan Carlos Souza da Silva

Matlison Malzone Caetano de Freitas

Walison da Silva e Silva

Todos os esforços da segurança pública estão sendo empregados na tentativa de recaptura.

Marcos Frank Costa

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre

