Nota pública sobre declarações proferidas por treinador de futebol no Acre
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), vem a público manifestar repúdio às declarações proferidas pelo treinador de futebol do clube Vasco da Gama-AC, em reportagens exibidas em programas de TV locais.
Durante sua fala, ao se posicionar sobre denúncias de estupro envolvendo atletas sob sua responsabilidade, o treinador desqualifica o trabalho técnico, ético e legal da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), ao insinuar suposta parcialidade na condução das investigações.
Colocar em dúvida a seriedade de profissionais da segurança pública é um desserviço à Justiça, enfraquece a confiança nas instituições e contribui para a perpetuação da impunidade em crimes de violência contra a mulher.
Causa especial preocupação, ainda, o conteúdo misógino e discriminatório presente nas declarações, ao atribuir às mulheres a responsabilidade por condutas praticadas por atletas adultos. Mulheres não são culpadas por violações de regras institucionais nem por crimes cometidos por terceiros. Cada pessoa responde por seus próprios atos, e qualquer tentativa de transferir essa responsabilidade às mulheres configura culpabilização da vítima.
É igualmente inaceitável a tentativa de minimizar a gravidade do crime de estupro. Consentimento não é permanente, nem automático. Ainda que tenha havido encontro ou intenção inicial de relação sexual, a ausência de consentimento em qualquer momento torna o ato criminoso. Sexo sem consentimento é estupro. Além disso, os relatos de tapas e puxões de cabelo mencionados nas falas caracterizam violência física, somando-se à violência sexual, o que eleva ainda mais a gravidade dos fatos.
A Secretaria de Estado da Mulher reforça que vem fazendo o acompanhamento das vítimas do caso em questão e reafirma que nenhuma forma de violência contra a mulher é tolerável, seja física, sexual, psicológica ou institucional.
Discursos que naturalizam, relativizam ou justificam esse tipo de violência reforçam estruturas de desigualdade, silenciam vítimas, incentivam crimes contras às mulheres e terminam por afastá-las da busca por justiça.
Por fim, o governo do Estado do Acre reitera seu compromisso com a proteção das mulheres, o respeito às vítimas, a valorização do trabalho das instituições públicas e a promoção de uma cultura de responsabilização, igualdade e respeito.
Márdhia El Shawwa
Secretária de Estado da Mulher
UFAC divulga processo de Consulta Eleitoral para escolha de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) para o quadriênio 2026–2030
A Universidade Federal do Acre (UFAC), por meio da Comissão Eleitoral, divulgou o Ofício nº 7/2026/CELEITORAL/UFAC, referente ao processo de Consulta Eleitoral para escolha de Reitor(a) e Vice-Reitor(a) para o quadriênio 2026–2030.
No documento, a Comissão informa que o processo está em andamento e destaca a necessidade de tratamento igualitário, isonômico e imparcial às três candidaturas regularmente inscritas. A orientação é para que sejam asseguradas condições equilibradas de espaço, tempo e oportunidade em entrevistas, debates, reportagens e demais formas de divulgação relacionadas ao pleito.
Ao todo, três chapas disputam os cargos de Reitor(a) e Vice-Reitor(a). A Comissão Eleitoral reforça que a condução do processo deve seguir os princípios da transparência e da equidade, garantindo a lisura da consulta junto à comunidade acadêmica.
Veja Processo abaixo
A van, que ia no sentido Formosa-Plano Piloto, bateu na traseira do caminhão. O impacto destruiu parte do veículo de passageiros
Um acidente entre um caminhão e uma van na BR-020, perto da divisa entre o Distrito Federal e Formosa (GO), deixou cinco mortos e 12 feridos. A ocorrência foi registrada por volta das 5h desta terça-feira (17/2). A identidade dos mortos ainda não foi divulgada, mas o Metrópoles apurou que trata-se de dois homens, duas mulheres e uma criança que tem entre 3 e 5 anos.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 16 pessoas estavam na van no momento do acidente. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, informou que a van era clandestina e não tinha licença para realizar a viagem.
Os 12 feridos foram transportados para hospitais de Formosa e Brasília. O motorista do caminhão não teve ferimentos. Já o motorista da van foi socorrido com algumas fraturas. Ele foi levado ao hospital de Planaltina e passou por cirurgia.
Além dos mortos, 12 pessoas ficaram feridas e foram levadas a hospitais da região.
“Dentre as vítimas transportadas estavam 5 crianças do sexo masculino, 1 adolescente do sexo feminino, 4 adultas, 1 adulto e uma idosa. Vieram a óbito 1 criança do sexo masculino, 2 mulheres e dois homens”, informou o Corpo de Bombeiros do DF em nota.
A van saiu de Bahia e seguia no sentido Plano Piloto, quando bateu na traseira do caminhão. O impacto destruiu parte do veículo que transportava passageiros.
Unidades da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros aos feridos.
A Secretaria de Saúde do DF informou em nota que cinco vítimas foram encaminhadas para unidades hospitalares. Uma foi levada ao Hospital de Base, uma ao Hospital da Região Leste, duas ao Hospital de Sobradinho e uma foi conduzida pelo SAMU de Goiás ao Hospital de Formosa. As vítimas estavam com fraturas ou dores localizadas.
Entenda
- A van seguia no mesmo sentido do caminhão, quando bateu na traseira do veículo, que estava em baixa velocidade. O motorista do caminhão foi levado para delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento.
- Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, cinco pessoas morreram e 12 foram hospitalizadas. A corporação foi acionada às 5h10 e mobilizou 12 viaturas para o atendimento da ocorrência.
- A rodovia precisou ser interditada para garantir a segurança das equipes de resgate e dos motoristas que passavam pelo trecho.
- A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela preservação do local e pelos procedimentos de praxe.
- A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. A Polícia Civil do DF investiga o caso.
Atuação integrada das forças de Segurança Pública garante tranquilidade nas três primeiras noites de carnaval
De acordo com relatório da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), os números demonstram um cenário de controle, baixo índice de ocorrências graves e presença ostensiva das instituições nas principais cidades onde houve programação oficial nas três primeiras noites do Carnaval.
A atuação integrada das forças de segurança, com planejamento prévio e presença estratégica nos pontos de maior concentração, foi determinante para os resultados positivos.
O secretário adjunto de Segurança Pública, Evandro Bezerra, destacou que o empenho das equipes e atuação coordenada foram fundamentais para a garantia da segurança.
“O resultado das três primeiras noites demonstra que o planejamento e a integração das nossas forças foram fundamentais. Tivemos mais de 30 mil pessoas participando das festividades, com baixo número de ocorrências e nenhuma situação grave. Isso é fruto do trabalho conjunto da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Iapen e dos órgãos de trânsito, que atuaram de forma preventiva e ostensiva para garantir a tranquilidade dos foliões. Nosso objetivo é assegurar que as famílias possam aproveitar o Carnaval com segurança, e os números confirmam que estamos no caminho certo”, disse.
Presença reforçada e respostas rápidas
A Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) empregou, ao longo das três noites, 832 policiais militares. No período, foram registradas 11 conduções de adultos e quatro de adolescentes, além de ocorrências pontuais como dois casos de porte de arma branca, um de roubo, um de furto e um de tráfico de drogas.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre(CBMAC) realizou 19 atendimentos, com o emprego de 26 militares, garantindo suporte pré-hospitalar e ações preventivas nos locais de festa.
Já o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) identificou 14 monitorados não autorizados trabalhando ou circulando nas festas, todos abordados e orientados a deixar os eventos.
As ações integradas de trânsito, envolvendo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Superintendência de Trânsito de Rio Branco (RBTrans) e Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) resultaram em 407 abordagens a motociclistas e 335 a ocupantes de automóveis nas três noites.
Foram realizados 669 testes de bafômetro. Desses, 662 apresentaram resultado entre 0,00 e 0,04 mg/l, demonstrando que a grande maioria dos condutores fiscalizados estava regular. Houve ainda cinco flagrantes por embriaguez ao volante e dois por conduzir veículo sem habilitação.
No período, não houve registro de vítimas fatais em acidentes de trânsito. Foram contabilizados cinco sinistros com vítimas de lesão corporal, totalizando 12 pessoas feridas, além de cinco ocorrências sem vítimas.
