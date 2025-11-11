Flash
Nota pública do vice-reitor da UFAC revela profunda crise política e indica perseguição interna na gestão da universidade
A Universidade Federal do Acre (UFAC) vive um momento delicado na sua alta administração após a divulgação de uma nota pública pelo vice-reitor, Professor Josimar Batista Ferreira, que escancarou o rompimento político com o grupo que dirige a instituição desde 2012, após perseguição interna na gestão da universidade.
O documento, publicado nesta segunda-feira (10), foi uma resposta direta à decisão da reitora, Prof.ª Margarida Aquino, de retirar do vice-reitor o comando da Assessoria de Cooperação Interinstitucional (ACI) – setor que Josimar liderava desde o início de seu mandato em 2018. A medida, formalizada sem diálogo prévio e de forma inesperada, é vista por ele como um gesto de retaliação e uma tentativa de esvaziar sua atuação institucional, em meio à proximidade das eleições para a Reitoria.
Na nota, o vice-reitor afirma que a decisão “configura um desmonte deliberado que visa atingir minha atuação institucional, canalizando a função pública para o exclusivo atendimento de interesses particulares, em detrimento da própria UFAC”. O tom utilizado por Josimar expõe as divergências nos bastidores da alta administração universitária.
Josimar sugere que a medida integra um projeto de deslegitimação de sua imagem pública, citando inclusive episódios anteriores, como a negação do exercício de substituições da reitora — prerrogativa regimental do cargo. “Essa medida surge como mais um capítulo de um projeto sistemático de enfraquecimento da minha atuação institucional”, escreveu o vice-reitor.
Consultados, dois servidores da UFAC informaram que a nota pública foi lida como um marco de rompimento político entre Josimar e Margarida. Com isso, ganha força a especulação de que o vice-reitor deverá disputar o comando da universidade em oposição ao grupo que ajudou a eleger, após divergências na condução administrativa — inclusive práticas centralizadoras e autoritárias, incompatíveis com os princípios de organização universitária.
“Seguirei firme cumprindo meu dever institucional, com dignidade e lealdade à missão da universidade. E, como sempre, ao lado da comunidade, defenderei os valores que nos unem: a justiça, a igualdade, o pluralismo e a democracia”, concluiu o vice-reitor.
Até o momento, a Reitoria não se manifestou oficialmente sobre as declarações do vice-reitor.
Advogada presa com drogas em presídio do AC é solta após audiência de custódia
Defesa sai em liberdade provisória um dia após ser flagrada com 800g de maconha; Justiça impõe medidas cautelares
A advogada Mariana Oliveira deixou a prisão nesta terça-feira (11), após decisão do Juízo da Vara de Garantias, em audiência de custódia realizada no Fórum Criminal de Rio Branco. A profissional havia sido presa em flagrante, na segunda-feira (10), ao ser flagrada com 800 gramas de maconha no interior do Complexo Penitenciário de Rio Branco, o maior do estado.
De acordo com as informações do processo, o entorpecente foi encontrado entre os seios e também na bolsa da advogada. Além disso, durante diligências, a polícia apreendeu cerca de 3,5 quilos da mesma droga na residência dela.
Ao conceder a liberdade provisória, o juiz impôs medidas cautelares, incluindo o afastamento de Mariana do sistema prisional e a obrigatoriedade de manter atualizados endereço e contato telefônico. O magistrado não determinou o uso de tornozeleira eletrônica.
Como a prisão ocorreu em flagrante, a Polícia Civil tem prazo de 10 dias para concluir o inquérito e encaminhar o caso ao Poder Judiciário. A investigação seguirá sob responsabilidade da autoridade policial competente.
Prefeito Jerry Correia visita viveiro de mudas de café clonal e destaca incentivo à agricultura local
Nesta terça-feira(11), o prefeito Jerry Correia realizou uma visita ao viveiro de mudas de café clonal pertencente à produtora Tamar e ao seu filho Mazin. A iniciativa familiar já conta com aproximadamente 60 mil mudas disponíveis, resultado de muito estudo, dedicação e investimento em conhecimento técnico. A visita contou também com a presença do secretário municipal de Agricultura, Zé do Posto.
Durante a visita, o prefeito destacou a felicidade em ver moradores de Assis Brasil acreditando e investindo na agricultura. “Estamos sendo contagiados por essa motivação de plantar, cultivar e gerar emprego para nossa população. Tamar e Mazin tiveram coragem e disposição para montar este viveiro, buscaram conhecimento e hoje estão contribuindo para o desenvolvimento do nosso município”, afirmou Jerry.
A Prefeitura de Assis Brasil está em fase de tratativas para adquirir mudas deste viveiro, com o objetivo de incentivar a produção de café no município. As inscrições para receber as mudas já estão abertas, e os interessados podem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura para orientações e solicitação das mudas e dos insumos necessários.
Pela primeira vez na fronteira, grupo de comédia Cala Risadas faz show neste sábado no QGIV
O grupo acreano Caça-Risadas chega à Fronteira neste sábado(15) com um show especial de stand-up comedy no QGiv Gastrobar, prometendo uma noite de muitas gargalhadas e boa música.
O espetáculo será comandado pelos humoristas acreanos Geovany Calegário e Rafael Barbosa, conhecidos por transformar o cotidiano acreano em boas doses de humor e identificação com o público. A apresentação faz parte da turnê que tem lotado bares e casas de show em várias cidades do estado.
As mesas para quatro pessoas estão sendo vendidas por R$ 80, em lote promocional até quarta-feira (13). Após essa data, o valor será reajustado, por isso os organizadores alertam para o público garantir o ingresso com antecedência.
E para encerrar a noite em grande estilo, o evento contará ainda com o pós-show de Marcos Leite e banda, trazendo um repertório animado para o público continuar a diversão.
📍 Local: QGiv Gastrobar
📅 Data: Sexta-feira, 15 de novembro
💰 Mesa para 4 pessoas: R$ 80 (lote promocional até quarta-feira)
📞 Ingressos e reservas: (68) 99908-0985
