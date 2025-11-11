Nota pública do vice-reitor da UFAC revela profunda crise política e indica perseguição interna na gestão da universidade

A Universidade Federal do Acre (UFAC) vive um momento delicado na sua alta administração após a divulgação de uma nota pública pelo vice-reitor, Professor Josimar Batista Ferreira, que escancarou o rompimento político com o grupo que dirige a instituição desde 2012, após perseguição interna na gestão da universidade.

O documento, publicado nesta segunda-feira (10), foi uma resposta direta à decisão da reitora, Prof.ª Margarida Aquino, de retirar do vice-reitor o comando da Assessoria de Cooperação Interinstitucional (ACI) – setor que Josimar liderava desde o início de seu mandato em 2018. A medida, formalizada sem diálogo prévio e de forma inesperada, é vista por ele como um gesto de retaliação e uma tentativa de esvaziar sua atuação institucional, em meio à proximidade das eleições para a Reitoria.

Na nota, o vice-reitor afirma que a decisão “configura um desmonte deliberado que visa atingir minha atuação institucional, canalizando a função pública para o exclusivo atendimento de interesses particulares, em detrimento da própria UFAC”. O tom utilizado por Josimar expõe as divergências nos bastidores da alta administração universitária.

Josimar sugere que a medida integra um projeto de deslegitimação de sua imagem pública, citando inclusive episódios anteriores, como a negação do exercício de substituições da reitora — prerrogativa regimental do cargo. “Essa medida surge como mais um capítulo de um projeto sistemático de enfraquecimento da minha atuação institucional”, escreveu o vice-reitor.

Consultados, dois servidores da UFAC informaram que a nota pública foi lida como um marco de rompimento político entre Josimar e Margarida. Com isso, ganha força a especulação de que o vice-reitor deverá disputar o comando da universidade em oposição ao grupo que ajudou a eleger, após divergências na condução administrativa — inclusive práticas centralizadoras e autoritárias, incompatíveis com os princípios de organização universitária.

“Seguirei firme cumprindo meu dever institucional, com dignidade e lealdade à missão da universidade. E, como sempre, ao lado da comunidade, defenderei os valores que nos unem: a justiça, a igualdade, o pluralismo e a democracia”, concluiu o vice-reitor.

Até o momento, a Reitoria não se manifestou oficialmente sobre as declarações do vice-reitor.

Relacionado

Comentários