Nota de pesar – Francisco Milton Lucena

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, esteve na manhã deste domingo (15) acompanhando os últimos detalhes para a conclusão da obra do elevado Mamedio Bittar, com inauguração confirmada para a próxima sexta-feira (20).

Acompanhado de secretários, engenheiros, arquitetos e técnicos da empresa responsável pela obra e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), o prefeito conferiu cada detalhe e opinou sobre alguns ajustes nos acabamentos. A obra, que liga as avenidas Ceará, Dias Martins e Isaura Parente, entrou em sua fase final de acabamento e urbanização.

De acordo com o Prefeito Tião Bocalom, o elevado Mamedio Bittar será mais um cartão postal para a capital acreana.

“Esse aqui será mais um cartão postal da nossa cidade. No dia 20 a gente inaugura essa linda obra aqui. Em 2021 quando e criamos a ideia de fazer esse viaduto aqui, foi exatamente para resolver o problema do trânsito aqui nessa região, só que esse viaduto não vai ser só para resolver o problema do trânsito aqui, mas também é uma obra de arte que vai ficar aqui, para as pessoas poderem se fotografarem aqui embaixo, para o nosso Rio Branquense sentir o orgulho de que a sua cidade está cada dia mais bonita, cada dia mais cara de capital. Eu até me emociono ao ver que estamos dando uma outra cara para nossa Rio Branco”, comemorou.

Além de todo projeto arquitetônico, o elevado Mamedio Bittar contará com um moderno projeto paisagístico com arbustos floríferos e ornamentais e espelhos d’água.

Paralelo à conclusão dos últimos detalhes de acabamento, no entorno da obra a Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb) estará realizando o recapeamento e recuperação das vias no entorno do elevado, como explicou o engenheiro Abdel Derze, Diretor-presidente da autarquia.

“Essa semana, a partir de amanhã (segunda-feira, 16), já pela parte de manhã, nós vamos estar executando o serviço de recapeamento da alça do lado da BB, que compreende da BB até o Hospital Santé. À tarde nós já vamos trabalhar também na parte da alça que é da OK Magazine até a rotatória e à noite no trecho da rotatória até o final do elevado pelo lado da farmácia que tem aqui do lado direito. Então, eu acredito que vai ser um serviço bem rápido, na quinta-feira, se Deus quiser, vai estar tudo liberado”, garantiu Derze.

A operação contará com a orientação do trânsito na região por parte dos agentes da Superintendência de Transportes e Trânsito (RBTrans), conforme declaração do Superintendente do órgão, Coronel Marcos Coutinho.

“Nós queremos alertar os nossos motoristas, principalmente que moram nessa região da Dias Martins, Universitário, Tucumã que, em razão da proximidade da inauguração do elevado, nós vamos ter que interditar alguns trechos aqui nesse entorno para que a situação ocorra muito rápido, mas a gente vai estar com os agentes aí orientando nesse trecho total e por onde vai ser as intervenções. Nós já estamos nos antecipando para que isso ocorra, que os motoristas tenham bastante atenção. São poucos dias agora e é o final para que a gente possa inaugurar o elevado, que é uma coisa tão importante para a sociedade”, destacou o superintendente.

Paulo Araújo, Secretário-adjunto de Infraestrutura e Mobilidade Urbana garantiu que a obra será entregue para a população rio-branquense na próxima sexta-feira (20).

“Nós estamos com a programação já definida, a inauguração ocorrerá na sexta-feira, dia 20, então agora a gente está na fase final de acabamento da parte do entorno da obra, porque o viaduto de fato já está pronto, agora a gente está finalizando a parte da decoração do viaduto em si, instalação de ACM, ligação de LED, e no entorno aqui embaixo, a revitalização, paisagismo, a pintura, bem como a pavimentação de todas as vias com a sinalização, então está indo tudo bem dentro do cronograma, então sexta-feira, dia 20, com certeza estaremos aqui fazendo uma bela festa”.

A estrutura do elevado Mamedio Bittar possui 278 metros de extensão, com pavimentação asfáltica e iluminação moderna de Led, com o objetivo de desafogar o tráfego na região no sentido centro-bairro.

A obra possui estrutura sustentada por 27 pilares, concretagem e instalação de vigas metálicas distribuídas em seis vãos.

A iluminação conta com a nstalação de cerca de 50 postes com tecnologia moderna e criação de espelhos d’água, seguindo o padrão da Rotatória Beth Bocalom. O projeto inclui uma rotatória inferior para organizar o fluxo entre as avenidas Ceará e Dias Martins.

A obra, considerada um marco para a mobilidade urbana, foi orçada com um investimento de cerca de R$ 25 milhões, com articulação federal.































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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO

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