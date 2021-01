Os familiares daquele que em vida se chamou Felix Carlos Aly, conhecido como ‘Kiko’, ex-funcionário da Secretaria de Estado de Educação e da Fazendo do Estado do Acre, faleceu neste sábado na Capital do Acre, dia 02 de janeiro de 2021, por complicações do Covid-19.

Agradecem as mensagens de carinho, apoio e orações de amor e fé neste momento de perca e dor. Que Felix encontre o descanso eterno ao lado do Criador.

“O trem que chega

É o mesmo trem da partida

A hora do encontro é também despedida

A plataforma dessa estação

É a vida desse meu lugar”

Milton Nascimento

