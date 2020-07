Os familiares daquele que em vida se chamou Eduardo Saady, tem a dolorosa missão de informar seu falecimento ocorrido na madrugada desta quarta-feira, dia 29 de julho de 2020, na cidade de Manaus (AM), aos 76 anos.

Seu Edu, como era conhecido, foi figura importante na história do município de Brasiléia, juntamente com sua família. Deixa uma lacuna aberta no coração de todos os brasileenses que nunca será substituída.

Familiares e amigos agradecem as orações e preces neste momento de perca e dor. Que Deus o receba de braços abertos na sua passagem e lhe dê acalanto em sua última caminhada.

Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: “Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos; o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou”.

Apocalipse 21:3-4

Eduardo Saady – *1943 +2020

