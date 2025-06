Nota de corte da segunda fase do Revalida fica em 65,655 pontos

Na carta, Cesário reforça a defesa da democracia interna e critica visões centralizadoras: “O PT não tem dono, tampouco é conduzido pelo seu presidente de forma autocrática”, finalizou.

O coordenador do Escritório de Desenvolvimento Agrário do Estado, Cesário Braga, divulgou uma carta aberta nesta segunda-feira, 16, em que confirma sua candidatura à presidência estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) e destaca a construção de um processo de escolha baseado na unidade e no diálogo interno. Segundo ele, não há disputa interna no estado nem para as direções municipais, tampouco para a estadual.

As declarações ocorrem após o ex-senador Jorge Viana (PT) afirmar ao jornalista Luis Carlos Moreira Jorge, o Crica, que o grupo que “destruiu a sigla no Acre” quer voltar a comandá-la nas próximas eleições, em uma referência a Cesário, ainda que sem citá-lo diretamente.

“Não há disputas no processo eleitoral de escolha das direções municipais, tampouco para a direção estadual do PT no Acre. Todo e qualquer filiado, como está escrito em nosso estatuto e no regimento eleitoral do PED 2025, que quisesse concorrer teve até o dia 9 de maio para realizar sua inscrição”, afirmou.

Cesário pontuou que o conjunto das forças políticas que compõem o PT no Acre atuou para consolidar candidaturas unitárias. “Isso é fundamental diante do momento de fragilidade que vivemos e, principalmente, dos grandes desafios que se aproximam, como a reeleição do presidente Lula e a candidatura ao Senado do companheiro Jorge Viana”, disse.

Ao comparar o cenário local com o nacional, Braga destacou que, enquanto a direção nacional será marcada por disputa, com nomes como Edinho Silva, Rui Falcão, Walter Pomar e Romenio, no Acre a candidatura única à presidência estadual já está consolidada, sem possibilidade de novas inscrições. “Essa candidatura foi construída após muito diálogo e construção coletiva, diretamente com todas as direções municipais, com a atual direção estadual e com a direção nacional do nosso campo e aliados”, explicou.

O dirigente petista também resgatou sua trajetória no partido: “Sempre fui um militante fiel. Durante os dois anos em que presidi o PT, fui eleito em outubro de 2019 e atuei nos anos de 2020 e 2021, me esforcei para atuar de forma democrática, respeitar a pluralidade interna e estar sempre próximo da militância.”

Ele lembrou ainda que se licenciou da presidência em 2022 e, novamente, em 2023, para colaborar com a pacificação interna. “Todos os companheiros e companheiras do PT me conhecem, assim como eu os conheço, e sabem da minha disponibilidade militante, do meu compromisso em cuidar do PT e da minha dedicação na construção de uma sociedade com justiça social e igualdade”, ressaltou.

Na carta, Cesário reforça a defesa da democracia interna e critica visões centralizadoras: “O PT não tem dono, tampouco é conduzido pelo seu presidente de forma autocrática. Ele é formado por instâncias plurais, regras claras e instrumentos de governabilidade pautados na democracia participativa”, finalizou.

VEJA ABAIXO:

Bom dia, companheiros e companheiras

Não há disputas no processo eleitoral de escolha das direções municipais, tampouco para a direção estadual do PT no Acre. Todo e qualquer filiado, como está escrito em nosso estatuto e no regimento eleitoral do PED2025, que quisesse concorrer teve até o dia 9 de maio para realizar sua inscrição.

O conjunto das forças que compõem o PT trabalhou e se esforçou para a construção de chapas únicas e candidaturas unitárias às presidências municipais e estadual. Isso é fundamental diante do momento de fragilidade que vivemos e, principalmente, dos grandes desafios que se aproximam, como a reeleição do presidente Lula e a candidatura ao Senado do companheiro Jorge Viana.

Diferente da direção nacional, que será marcada por uma disputa, onde o candidato preferencial do presidente Lula, Edinho Silva, enfrentará Rui Falcão, Walter Pomar e Romenio, no Acre, dentro das regras democráticas do PT, há apenas um candidato à presidência estadual, e não há mais possibilidade de surgir outro.

Essa candidatura foi construída após muito diálogo e construção coletiva, diretamente com todas as direções municipais, com a atual direção estadual e com a direção nacional do nosso campo e aliados. Me inscrevi como candidato à presidência estadual do PT movido pela responsabilidade com o partido e com esse processo coletivo.

Sempre fui um militante fiel. Durante os dois anos em que presidi o PT — fui eleito em outubro de 2019 e atuei nos anos de 2020 e 2021 —, me esforcei para atuar de forma democrática, respeitar a pluralidade interna e estar sempre próximo da militância. Pensando na unidade, me licenciei em 2022 e, novamente, em 2023, sempre com o objetivo de pacificar e fortalecer o PT.

Todos os companheiros e companheiras do PT me conhecem, assim como eu os conheço, e sabem da minha disponibilidade militante, do meu compromisso em cuidar do PT e da minha dedicação na construção de uma sociedade com justiça social e igualdade.

O PT não tem dono, tão pouco é conduzido pelo seu presidente de forma autocrática ele é formado por instâncias plurais, regras claras e instrumentos de governabilidades pautados na democracia participativa.

Por isso, no dia 6 de julho, peço o seu voto para Presidente Estadual do PT no Acre. Juntos — e tão somente juntos — construiremos um Acre e um Brasil com Justiça Social!

Atenciosamente

Cesário Braga

Militante de esquerda e socialista

Presidente licenciado e membro da executiva estadual do PT/Acre

Candidato a presidente estadual do PT/Acre

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários