“Nossas escolas públicas hoje não deixam a desejar”, diz Nicolau Júnior na abertura do ano letivo

O início do ano letivo na rede pública estadual de ensino foi marcado por uma solenidade na escola Armando Nogueira, em Rio Branco, com a presença de autoridades, professores e estudantes.

Convidado para o evento, o presidente da Assembléia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, enalteceu a qualidade do ensino público e disse que as escolas ofertam excelentes condições para os estudantes. Ao falar durante o evento, na presença do governador Gladson Cameli, da vice Mailza e do secretário de educação Aberson Carvalho, Nicolau reconheceu os avanço na área e elogiou a capacidade técnica dos professores e as unidades de ensino.

“Nossas escolas públicas não deixam a desejar. Temos professores de qualidade e alunos empenhados. O prato extra é um avanço na nossa educação. A cada passo que eu dou na minha vida, vejo essa transformação no Acre, na saúde e na educação. O aluno com escola melhor para estudar tendo material escolar, com fardamento, enfim. Todo nosso trabalho que estamos fazendo agora é para melhorar a vida de vocês lá na frente “, disse.

Nicolau citou o prato extra justamente em uma escola onde o governo oferece três refeições diárias, uma delas é justamente o almoço. A escola Armando Nogueira funciona em sistema integral, atendendo a 420 alunos com um corpo de 23 professores. No ultimo ENEM a unidade de ensino teve 23 estudantes aprovados.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação 120 mil alunos estão matriculados para o ano letivo iniciado hoje. A previsão é que em 23 de dezembro as aulas sejam encerradas, com 200 dias letivos.

