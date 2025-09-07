Geral
“Nós não queremos aqui uma Venezuela, uma Cuba”, diz Bocalom ao falar sobre ato pró-Bolsonaro neste domingo na Gameleira
Luciano Tavares
Acompanhado de Kellen, sua esposa, e vestindo um terno azul, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participa do desfile da Independência no Centro da capital.
Ao ser perguntado pelo Notícias da Hora sobre o “Reaja Brasil”, ato pró-Bolsonaro e contra o STF e o governo Lula, marcado para acontecer no Calçadão da Gameleira, a partir das 16 horas, Bocalom defendeu o fortalecimento da democracia.
“Nós não queremos aqui uma Venezuela, uma Cuba. Um Brasil da democracia, um Brasil da família. À tarde nós vamos estar lá clamando por anistia a todos que foram presos injustamente no oito de janeiro, assim como nosso presidente Bolsonaro também.”
Comentários
Geral
7 de Setembro: ato em Copacabana exibe bandeiras americanas e pede anistia ‘ampla e irrestrita’
Senador Flávio Bolsonaro convocou apoiadores do ex-presidente a participarem do ato para pressionar a aprovação do projeto
O Dia da Independência do Brasil, comemorado neste domingo (7), foi marcado por diversos atos em todo o país, incluindo o oficial na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.
Em Copacabana (RJ), manifestantes pediam a aprovação de um projeto de anistia“ampla e irrestrita” para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e na trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e membros do antigo governo.
Durante o ato, transmitido pelas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro, foram observados cartazes com críticas ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na 1ª Turma do STF, e a presença de bandeiras americanas.
Flávio usou as redes sociais para convocar apoiadores a irem às ruas no dia 7 de setembro e incentivou que vestissem roupas nas cores da bandeira do Brasil.
Usando uma blusa verde e amarela com a inscrição “Anistia Já”, o senador pediu presença na última manifestação antes da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os réus envolvidos na trama de tentativa de golpe de 2022.
“A última manifestação antes da farsa que Alexandre de Moraes armou para condenar meu pai, o nosso presidente Jair Bolsonaro, a 40 anos de prisão”, afirmou o político.
Flávio também aproveitou o momento para defender a anistia e a possibilidade de o ex-presidente disputar as eleições de 2026.
Manifestações
Veja a lista de cidades que terão manifestações neste 7 de Setembro
Acre
- Rio Branco: Praça da Gameleira – 16h
Alagoas
- Maceió: Praça da Faculdade – 8h e Corredor Vera Arruda – 9h
Amapá
- Macapá: Praça dos Povos, Marco Zero – 16h
Amazonas
- Manaus: Ponta Negra – 16h
Bahia
- Barreiras: Em frente à Átrio Pisos – 8h
- Canavieiras: Praça Maçônica – 8h
- Feira de Santana: Viaduto da Av. João Durval – 14h
- Itororó: Praça Henrique Brito – 10h
- Salvador: Farol da Barra – 9h
Ceará
- Fortaleza: Praça Portugal – 16h
- Juazeiro do Norte: Praça do Giradouro – 16h
Distrito Federal
- Brasília: Estacionamento da Funarte – 9h
Espírito Santo
- Vitória: Posto Moby Dick, na Praia da Costa – 12h
Goiás
- Goiânia: Praça do Sol – 9h
Maranhão
- Caxias: Av. Central, em frente ao Mix Mateus – 16h
- São Luís: Av. Daniel de La Touche, em frente à Havan – 9h
Mato Grosso
- Cáceres: Salão da Matriz São Sebastião – 7h
- Cuiabá: Praça do Choppão (8 de Abril) – 16h
Mato Grosso do Sul
- Bonito: Praça do Rotary – 15h
- Campo Grande: Av. Afonso Pena, em frente ao Bioparque Pantanal – 16h
Minas Gerais
- Belo Horizonte: Praça da Liberdade – 10h
- Governador Valadares: Praça dos Pioneiros – 9h
- Ipatinga: Parque Ipanema – 9h30 e BR381, no bairro do Orto – 10h
- Juiz de Fora: Praça do Riachuelo (em frente ao Santa Cruz Shopping) – 10h
- Montes Claros: Av. Deputado Esteves Rodrigues, 235, centro – 9h
- Muzambinho: Trevo da cidade – 14h
- Patos de Minas: Em frente ao 15º Batalhão de Polícia Militar – 9h (concentração), 10h (saída da carreata)
- Uberlândia: Praça Clarimundo Carneiro – 10h
Pará
- Belém: Avenida Nazaré – 8h30
Paraná
- Apucarana: Av. Curitiba – 8h30
- Cascavel: Praça da Bíblia – 15h
- Curitiba: Praça Nossa Senhora de Salete – 14h
- Foz do Iguaçu: Praça do Mitre – 14h
- Guarapuava: Praça Cleve – 15h
- Jacarezinho: Avenida Brasil, em frente do posto Santa Maria – 9h
- Londrina: Av. Higienópolis com a Av. JK – 15h
- Maringá: Catedral de Maringá – 14h
- Paranavaí: Praça dos Pioneiros – 11h30
- Pato Branco: Rua Tocantins – 15h
- Ponta Grossa: Praça Barão de Guaraúna – 15h
- Umuarama: Praça Paulo VI (Praça da Catedral) – 9h
Pernambuco
- Caruaru: Grande Hotel – 9h
- Recife: Av. Boa Viagem, em frente à padaria Boa Viagem – 14h
Piauí
- Parnaíba: Praça Santo Antônio – 8h
- Teresina: Ponte Estaiada – 16h
Rio de Janeiro
- Angra dos Reis: Vila Histórica de Mambucaba, em frente à casa de Bolsonaro – 10h (manifestação) e 19h (oração)
- Macaé: Praia dos Cavaleiros (Posto 1) – 10h/12h (Linha Verde em direção ao Posto Um / Posto 1)
- Nova Friburgo: Via Expressa – 13h
- Rio de Janeiro: Copacabana, Posto 4/5 – 10h/11h (nas areias / Posto 4/5)
Rio Grande do Norte
- Mossoró: Ginásio Pedro Ciarlini – 7h
- Natal: Midway Mall – 15h
Rio Grande do Sul
- Porto Alegre: Parcão (Av. Goethe) – 14h
- Lajeado: Parque dos Dick – 14h
Rondônia
- Porto Velho: Espaço Alternativo – 15h
Roraima
- Boa Vista: Praça Centro Cívico – 12h
Santa Catarina
- Balneário Camboriú: Praça Almirante Tamandaré – 15h
- Blumenau: Prefeitura – 15h
- Chapecó: Praça Coronel Bertaso – 9h
- Florianópolis: Trapiche da Beira-Mar Norte – 10h
- Joinville: Em frente à Câmara de Vereadores – 10h
- São João Batista: Trevo Via Sacra – 15h
São Paulo
- Águas de Santa Bárbara: Praça da Matriz – 14h
- Andradina: Prolongamento da Av. Guanabara – 9h
- Aparecida: Porto → caminhada até a Basílica – 7h
- Araçatuba: Avenida Pompeu com a Duque de Caxias – 10h
- Araraquara: Em frente ao Teatro Municipal – 14h
- Bauru: Praça do Líbano – 10h e Avenida Getúlio Vargas, quadra 19, em frente à Copaíba – 10h
- Campinas: Pedreira do Chapadão – 9h
- Dracena: Praça Artur Pagnosi – 10h
- Franca: Expoagro com destino ao Franca Shopping – 13h
- Indaiatuba: Parque Ecológico – 10h
- Jaú: Avenida Antônio Prado Lira (atrás do Shopping) – 14h (concentração), 15h (saída)
- Jundiaí: Parque da Uva – 10h
- Marília: Praça Saturnino (Praça da Prefeitura) – 14h
- Mauá: Praça Mons. Alexandre V. Arminas – 8h30
- Osasco: Estação de Trem – 8h30
- Pirajuí: Parque do Povo – 9h (concentração), 10h (saída motocarreata)
- Pirassununga: Praça Central – 15h
- Presidente Prudente: Próximo à TV Fronteira – 10h
- Ribeirão Preto: Centro – 14h
- Santana de Parnaíba: Largo da Matriz – 14h
- Santos: Praça da Independência – 14h/15h
- São José do Rio Preto: Av. Alberto Andalo – 10h
- São Paulo: Av. Paulista x Rua Peixoto Gomide – 15h, Praça da Sé – 7h (concentração), 10h30 (caminhada), Praça da República – 9h e São Sebastião: Rua da Praia – 9h
Sergipe
- Aracaju: Orla de Atalaia – 14h
Tocantins
- Palmas: Praça dos Girassóis – 16h
Comentários
Geral
Do PCC ao CV: como facções elegem políticos e contaminam o governo
Nos últimos anos, diversas operações policiais têm revelado a perigosa ligação entre políticos e facções
A infiltração do crime organizado na política brasileira é uma realidade cada vez mais presente e preocupante. Facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), têm buscado eleger prefeitos, vereadores e deputados para garantir seus interesses, lavar dinheiro do tráfico e obter informações privilegiadas.
Nos últimos anos, diversas operações policiais têm revelado a perigosa ligação entre políticos e facções, levando à prisão de agentes públicos em vários estados do país.
A estratégia das facções criminosas é controlar o poder local para facilitar suas atividades ilícitas. Ao eleger prefeitos e vereadores, as facções conseguem acesso a contratos públicos, que são utilizados para lavar dinheiro do tráfico de drogas e de outros crimes.
Além disso, os políticos cooptados pelo crime organizado fornecem informações privilegiadas sobre operações policiais e atuam como braço político das facções, defendendo seus interesses nas câmaras municipais e assembleias legislativas.
Um levantamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) revelou que, nas eleições de 2024, 12 pessoas com ligações com o crime organizado foram eleitas no estado, sendo 10 vereadores e dois prefeitos. No Ceará, a situação é ainda mais alarmante. Segundo o Ministério Público, o PCC e o CV controlam cerca de 80 prefeituras no estado.
Conexão criminosa
Nos últimos anos, diversas operações da Polícia Federal e dos Ministérios Públicos estaduais têm desarticulado esquemas de corrupção envolvendo políticos e facções criminosas. Na última semana, a Operação Zargun, da PF, prendeu o deputado estadual do Rio de Janeiro TH Jóias, suspeito de intermediar a compra e venda de armas para o Comando Vermelho.
Em abril de 2024, uma operação do Ministério Público de São Paulo prendeu quatro vereadores de cidades da Grande São Paulo e da Baixada Santista, suspeitos de envolvimento em um esquema de fraudes em licitações com o PCC. A investigação revelou que os vereadores direcionavam contratos de prestação de serviços para empresas ligadas à facção.
Cubatão
Um dos casos mais emblemáticos da infiltração do crime organizado na política é o do vice-prefeito de Cubatão, Márcio José de Oliveira, preso em 2021 na Operação Soldi Sporchi (dinheiro sujo, em italiano).
A investigação revelou que o vice-prefeito era o principal elo do PCC na cidade e que ele utilizava seu cargo para beneficiar a facção em contratos públicos.
Segundo o Ministério Público, a quadrilha movimentou cerca de R$ 200 milhões em contratos com a prefeitura de Cubatão e com outras prefeituras da Baixada Santista. O dinheiro, proveniente do tráfico de drogas, era lavado por meio de empresas de fachada que prestavam serviços para as prefeituras.
Comentários
Geral
Oito presos fogem do presídio Manoel Neri em Cruzeiro do Sul
Detentos abriram cavidade na parede da cela; forças de segurança realizam buscas intensivas na região
O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), confirmou a fuga de oito detentos do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, registrada na tarde deste sábado (6).
Segundo o órgão, os presos estavam no bloco 7, cela 725, e conseguiram escapar após abrirem uma cavidade na parede da unidade, por volta das 15h.
Assim que a evasão foi constatada, equipes da Polícia Penal, com apoio de outras forças de segurança, iniciaram uma operação de buscas intensivas na região para localizar e recapturar os fugitivos.
O Iapen informou ainda que uma investigação interna será instaurada para apurar as circunstâncias do ocorrido, além do reforço nas medidas de segurança para evitar novas tentativas de fuga.
Devido às buscas e à necessidade de inspeção estrutural no presídio, as visitas programadas para este domingo (7) foram suspensas, conforme autorização judicial.
Em nota oficial, o presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, destacou o empenho das forças de segurança e garantiu que o caso está sendo tratado como prioridade.
Você precisa fazer login para comentar.