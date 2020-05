A região Norte do país tem tempo nublado com pancadas de chuva, neste sábado (30). No Amazonas, Pará, Amapá e Roraima, tempo com chuva. No norte de Tocantins, previsão de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Tempo nublado a parcialmente nublado no Acre. No norte de Rondônia, tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva. Nas demais áreas da região, tempo parcialmente nublado.

A temperatura mínima na região é de 17ºC e a máxima de 34ºC. A umidade relativa do ar varia de 30% a 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.

Felipe Moura, o tempo e a temperatura.

