Nesta quinta-feira (4), a Região Norte do País deve receber chuva intensa e volumosa principalmente no Amapá, no Pará, Roraima e Tocantins. Boa parte da chuva é devido à presença da alta umidade, do calor e da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Na faixa oeste e sul da Região Norte, já não se espera tempo fechado como em dias anteriores. Mesmo com a chuva, a sensação térmica é abafamento. Por outro lado, o tempo já abre numa pequena área do sudoeste do Tocantins. A temperatura pode variar entre 18 e 33 graus. A umidade relativa do ar segue acima dos 80% em quase toda a região.

As informações são do Somar Meteorologia.

