Norte do Brasil tem maior taxa de trabalho infantil do país, aponta IBGE
Região tem 6,2% de crianças e adolescentes em situação irregular; Nordeste concentra maior número absoluto de casos
A Região Norte possui a maior proporção de trabalho infantil do Brasil, com 6,2% das crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação irregular, de acordo com dados da PNAD Contínua 2024, divulgados nesta quinta-feira (19) pelo IBGE. Embora o número absoluto (248 mil) seja menor que o do Nordeste (547 mil), a taxa regional é 44% superior à média nacional (4,3%) e expõe desigualdades estruturais entre as regiões.
Queda insuficiente e concentração em crianças pequenas
O Norte registrou redução de 12,1% no trabalho infantil em 2024 ante 2023 (queda de 282 mil para 248 mil), mas segue com desafios críticos, especialmente entre crianças de 5 a 13 anos. Nessa faixa etária, a região tem 2,4% de sua população em trabalho precoce, atrás apenas do Nordeste (2,3%). Juntas, as duas regiões concentram mais de 60% dos casos nacionais nessa idade.
Desigualdade regional
Enquanto o Nordeste lidera em números absolutos (547 mil), o Sudeste — região mais populosa — tem o menor percentual (3,3%), com 475 mil casos. Centro-Oeste (4,9%) e Sul (4,9%) ficam próximos da média nacional. Especialistas atribuem as disparidades a fatores econômicos, culturais e falhas nas políticas públicas.
Destaques preocupantes
Crianças de 5 a 13 anos: Norte (2,4%) e Nordeste (2,3%) concentram mais de 60% dos casos do país
Queda geral: Brasil registrou redução, mas patamar ainda preocupa em estados do Norte e Nordeste
Desafio regional: infraestrutura social desigual aprofunda vulnerabilidade
Os dados reforçam a necessidade de políticas públicas diferenciadas para combater a exploração infantil em regiões com maior vulnerabilidade socioeconômica.
Dados nacionais
Em todo o Brasil, 1,65 milhão de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em 2024, o que corresponde a 4,3% dessa população. O número é 34 mil maior que o registrado em 2023, quando a proporção atingiu o menor patamar da série histórica (4,2%).
Desse total, 1,195 milhão realizavam atividades econômicas e 455 mil produziam apenas para consumo próprio. A remuneração média era de R$ 845 mensais, mas variava conforme a carga horária: adolescentes que trabalhavam 40 horas ou mais recebiam, em média, R$ 1.259.
O levantamento mostra ainda que o trabalho infantil está concentrado na faixa etária de 16 e 17 anos, que responde por 55,5% dos casos. Crianças de 5 a 13 anos e adolescentes de 14 e 15 anos representam cerca de 22% cada.
A pesquisa também evidenciou disparidades raciais e de gênero. Pretos e pardos, que representam 59,7% da população de 5 a 17 anos, correspondem a 66,6% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Já os brancos, que são 39,4% dessa população, aparecem com 32,8% dos casos.
No recorte por gênero, os meninos são maioria: representam 51,2% da população de 5 a 17 anos, mas 66% dos trabalhadores infantis.
O IBGE reforça a necessidade de ações direcionadas às regiões Norte e Nordeste, onde o trabalho infantil persiste como desafio urgente. Organizações sociais cobram fortalecimento de programas de renda e fiscalização para proteger crianças e adolescentes.
Jorge Viana critica apagão político do Acre e alerta: “Estado perdeu protagonismo e enfrenta crise estrutural”
Presidente da ApexBrasil defende novo modelo de desenvolvimento em conferência do PCdoB; ex-governador aponta deficiências em logística e infraestrutura
Em discurso durante a Conferência Estadual do PCdoB neste sábado (20), no auditório da Fecomércio em Rio Branco, o presidente da ApexBrasil e ex-governador do Acre, Jorge Viana, criticou a falta de protagonismo político do estado nos últimos anos e alertou para problemas estruturais que impedem o desenvolvimento regional. Sem citar nomes específicos, Viana destacou deficiências em logística, infraestrutura e conectividade que isolam comunidades e dificultam investimentos.
O ex-governador (2003-2010) defendeu um novo modelo de desenvolvimento para o Acre, baseado em sustentabilidade, economia florestal e integração regional. “Precisamos resgatar a capacidade de planejamento de longo prazo e atrair investimentos que valorizem nossa biodiversidade”, afirmou. A fala ocorre em meio às especulações sobre sua possível candidatura ao Senado em 2026, embora o tema não tenha sido explicitamente abordado no evento.
“Logo o nosso Acre, que sempre teve muito protagonismo em todas as fases da história, hoje vive uma completa ausência de lideranças com voz nacional. Quando estava-se lutando contra a ditadura, o Oscar Passos, presidente do MDB, era eleito pelo Acre. Flaviano Mello, Nabô Júnior, para citar alguns do nosso Acre. Figuras importantes. Mas faz falta uma Perpétua lá no Congresso”, afirmou Viana.
Viana disse ainda sentir de forma pessoal o impacto da atual situação. “Eu nunca sofri tanto na minha vida como é andar nas ruas de Rio Branco, visitar os municípios, conversar com as pessoas. Obras como o Teatrão, que foi símbolo cultural, estão abandonadas, e até a Biblioteca da Floresta, uma das mais bonitas do país, foi destruída. Essas pessoas não construíram uma casa sequer em sete anos”, criticou.
Viana também relembrou a trajetória de união das forças progressistas no Acre nos anos 1990, que resultou em conquistas eleitorais marcantes e consolidou uma presença política forte no Estado.
“Naquela época, nós entendemos que era preciso colocar os interesses coletivos acima das disputas internas. O resultado foi a eleição de deputados como Marina Silva, Nilson Mourão e o saudoso Taboada, além da minha ida ao segundo turno para governador. Essa unidade nos levou a governar o Acre por cinco mandatos, eleger seis senadores e dezenas de deputados”, disse Jorge.
Ao ampliar sua análise para o cenário nacional, o ex-governador comentou o julgamento e a condenação de militares e civis envolvidos em planos golpistas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras autoridades. Para ele, o Brasil atravessa um momento de acerto de contas com a democracia.
“Eles estavam organizando o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente e de ministros do Supremo. Agora estão sendo punidos. Não é perseguição, são fatos”, destacou.
Viana relembrou ainda sua presença em Brasília nos episódios de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, quando ocorreram ataques à democracia. “Eu vi Brasília sitiada no dia da diplomação do presidente e, no dia 8 de janeiro, vi os insanos descendo pela rodoviária rumo à destruição dos Três Poderes”, contou.
A fala reforça especulações sobre sua pré-candidatura ao Senado em 2026, embora o tema não tenha sido explicitamente abordado. Viana evitou ataques diretos a adversários, mas deixou claro que vê a atual gestão como ausente nas pautas estruturantes do estado.
A Conferência do PCdoB do Acre tem como objetivo eleger a nova Direção Estadual para o biênio 2025-2027, discutir as propostas para o 16º Congresso Nacional do partido e definir diretrizes para o projeto eleitoral de 2026.
Prefeito de São Paulo rompe contrato com gestora do Theatro Municipal por postagem sobre morte de ativista americano
Ricardo Nunes cita recusa em demitir funcionário que comentou caso Charlie Kirk como “gota d’água”; organização terá 15 dias para recorrer
O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) afirmou neste sábado (20) que iniciou o processo de rescisão do contrato a organização social responsável pela gestão do Complexo Theatro Municipal desde 2021, a Sustenidos, que terá 15 dias para recorrer da decisão.
O rompimento do vínculo acontece principalmente após a publicação de um funcionário nas redes sociais, criticando o ativista conservador americano Charlie Kirk, assassinado no início deste mês.
“Solicitamos que a organização demitisse a pessoa, mas ela não o fez. Portanto, pactuou com esse comportamento. E quem pactua com violência não serve para prestar serviço à Prefeitura.”
Segundo o prefeito, as três principais razões são:
- Notificações recorrentes do Tribunal de Contas do Município (TCM) sobre irregularidades no contrato desde 2023;
- Um pedido de 28 vereadores para que o convênio fosse encerrado;
- A recusa da Sustenidos em desligar um funcionário que publicou nas redes sociais uma postagem considerada como incentivo à violência, feita após o assassinato de Charles Kirk, nos Estados Unidos, no início de setembro.
Depois da morte de Charlie Kirk, que aconteceu no dia 10 de setembro depois de ser baleado durante um evento na Universidade Utah Valley, nos Estado Unidos, o então funcionário Pedro Guida divulgou uma publicação.
Nas redes sociais, o texto dizia que não “se deve chorar por trumpista”. Na sequência, ele comparou o ativista americano a nazistas.
A Sustenidos vinha resistindo em demitir o funcionário. Por esse motivo, segundo Nunes, a prefeitura decidiu cancelar o contrato. A organização não se pronunciou até a última atualização desta reportagem.
Determinação do TCM
O tribunal já havia determinado, em acórdão de 2023, que um novo edital fosse lançado, mas a medida vinha sendo adiada pela Prefeitura. O ofício elaborado na Câmara Municipal reflete o interesse do corpo legislativo em ver resolvida apontada pelo TCM — um contrato considerado legalmente viciado desde a origem e mal-executado.
Na sexta-feira (19), a Prefeitura recebeu um ofício do Tribunal de Contas do Município (TCM) que cobrou explicações em até 48 horas sobre a abertura de um novo chamamento público para definir a próxima gestora.
O prefeito disse ainda que será necessário realizar um contrato emergencial para garantir a continuidade das atividades do complexo, até a conclusão do processo de licitação.
“Vamos trazer uma entidade séria, que respeite a vida e as pessoas. A Prefeitura não admite em hipótese alguma que uma organização social contratada incentive a violência”, reforçou Nunes.
Em nota conjunta, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e a Fundação Theatro Municipal confirmaram que estão conduzindo a rescisão em conformidade com a legislação e que um novo chamamento público será aberto para selecionar a próxima entidade gestora.
Durante o período de transição, será elaborado um Plano de Desmobilização para garantir a continuidade das atividades artísticas.
Histórico de irregularidades
O contrato firmado em 2021 entre a Fundação Theatro Municipal e a Sustenidos foi alvo de contestações desde a licitação. O TCM apontou falhas na avaliação das propostas, como a atribuição de pontuação irregular à entidade vencedora, ausência de comprovação de experiência mínima de integrantes e problemas na exequibilidade orçamentária.
Em 2021, o valor inicial do contrato foi de R$ 565,3 milhões para cinco anos. Desde então, relatórios internos da Fundação Theatro Municipal indicaram descumprimento de metas pactuadas, reforçando os questionamentos sobre a gestão.
Secretário de Meio Ambiente de Ananindeua é afastado após denúncia de estupro e assédio
Ex-funcionária acusa gestor de estupro, assédio sexual e ameaças; caso está sob investigação da Polícia Civil
O secretário municipal de Meio Ambiente de Ananindeua, na região metropolitana de Belém (PA), Fábio Rogério Moura Montalvão das Neves, foi afastado do cargo após se tornar alvo de investigação por suspeita de estupro, assédio sexual e ameaça.
O afastamento foi oficializado em edição extra do Diário Oficial do Município, publicada na quinta-feira (18). A Prefeitura de Ananindeua informou, na sexta-feira (19), que o gestor permanecerá fora da função até a conclusão das investigações.
A denúncia foi feita por uma ex-funcionária, que acusa o secretário de estupro, assédio sexual e ameaças. O caso está sob apuração da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e segue em sigilo, segundo a Polícia Civil.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre quando a investigação foi iniciada, em que circunstâncias teriam ocorrido os fatos denunciados ou o período em que a denunciante trabalhou com o secretário.
