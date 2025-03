Normalização da distribuição de água em Rio Branco deve levar mais dois dias, diz Saerb

Acidentes envolvendo animais na pista são recorrentes na região; PM alerta para responsabilidade dos donos de pets.

Um motociclista ficou ferido após colidir com um cachorro na rua Madre Adelgundes Becker, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, na tarde desta terça-feira (18). O impacto derrubou tanto o homem quanto o animal, que morreu no local. O condutor, que não teve a identidade divulgada, foi levado ao pronto-socorro com escoriações pelo corpo e no rosto.

Este é mais um caso de acidente causado por animais soltos nas vias da cidade. Em fevereiro, dois incidentes semelhantes foram registrados: um deles resultou em uma mulher com o braço quebrado na rodovia AC-404, e outro envolveu um homem e uma criança que colidiram com um cão na Avenida Coronel Mâncio Lima, felizmente sem ferimentos graves.

O tenente Antônio Avelino, comandante do Pelotão de Trânsito (Peltran) da Polícia Militar, reforçou a importância da responsabilidade dos donos de animais. “Se você quer criar um animal, tem que criar com amor, com carinho, mas também tem que cuidar para não machucar outras pessoas”, destacou. Ele ainda alertou que, caso os proprietários sejam identificados, poderão ser responsabilizados pelos acidentes.

