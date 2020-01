O governador GLadson Cameli exonerou o coronel da reserva do Exército, Lauro Melo, do cargo de diretor da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). No lugar, assumirá, interinamente, o diretor executivo da unidade, Moisés Marcelo de Lima.

Lauro pediu demissão na semana passada, após alegar problemas familiares que o impedia de permanecer na cidade, ofertando seus serviços. Ele havia sido nomeado no período em que a médica pediatra Mônica Kanaã assumiu a pasta da Saúde do Acre.

Moisés, que ficará no lugar dele, é cunhado do deputado estadual José Bestene, um dos mais próximos de Cameli, e que tem resistido às críticas e à crise entre Cameli, ele, e o partido Progressistas, ao qual são filiados.

Comentários