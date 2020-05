No meio da chuva na manhã de ontem quinta-feira (14), policiais militares doaram uma cesta básica a um vendedor ambulante, um internauta mostra um vídeo publicado por Derineudo Santos, da Polícia Militar, que trabalha com ações sociais por meio do grupo Amigos Solidários.

O vendedor ambulante caminhava com sua bicicleta cargueira na BR-364 quando foi surpreendido pelos PMs que lhe entregaram o sacolão.

O Amigos Solidários trabalha em parceria com a PM do Acre há algum tempo e durante a atual crise do coronavírus intensificou suas ações na cidade de ajuda às pessoas, principalmente na periferia.

Comentários