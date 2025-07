No Juruá, Gladson tece elogios a Mailza: “Esteve comigo nos momentos mais difíceis”

Na abertura da 20ª Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Camelí elogiou a atuação da vice-governadora Mailza Assis e a sintonia da gestão. A declaração indica o reconhecimento do trabalho feito, a parceria e a confiança mútua dentro do governo.

“Mailza é uma guerreira, que esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis. Aos que apostaram que ia dar errado, perderam e vão perder feio”, começou.

“Estou dizendo isso em Cruzeiro do Sul, cidade onde nasci, onde minha família tem, origem, sabe quem sou eu. A senhora me representa e minha gratidão vale por mil palavras por ser sempre fiel a este amigo”, enfatizou o governador na abertura do evento.

O chefe do executivo acreano relembrou ainda a ajuda de Mailza ao Acre quando senadora da República. Primeira suplente, assumiu o cargo em 2019, quando Camelí renunciou para concorrer as eleições em 2020. No mandado, Mailza enviou mais de R$ 570 milhões em emendas para o estado e gestão de Camelí.

Esse é mais um movimento de apoio político do governador Gladson Camelí a vice-governadora, candidata natural da base do Governo à sua sucessão em 2026.

Ela tem atuado forte nos bastidores para construir uma aliança robusta e que dê sustentação ao seu projeto. Uma das frentes é o reforço na comunicação, que busca aproxima-la ainda mais dos acreanos.

Composições

Na semana passada, Mailza reuniu com vereadores Progressistas de Epitaciolândia e toda a base do partido no município, onde os quatro mandatários e o grupo reforçaram apoio a sua pré-candidatura ao governo em 2026.

Recentemente, reuniu vereadores de todo o Estado em uma agenda focada na parceria do Governo com os municípios e agentes políticos locais e tem andado em todos os municípios.

