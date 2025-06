No Juruá, Gladson se irrita com cerimonial e “puxa orelha” de equipe em público

A Prefeitura de Brasileia lançou, nessa quinta-feira, (19), um novo canal direto de atendimento para a população: a Central de Iluminação Pública, via WhatsApp.

O serviço permite que moradores encaminhem solicitações de reposição de lâmpadas e registrem, por meio de fotos, a situação antes e depois da execução dos serviços.

O anúncio foi feito a pedido do prefeito Carlinhos do Pelado, ao gerente de Iluminação Pública, Jerisson Soares. Ambos destacaram a importância da iniciativa para agilizar os atendimentos e melhorar a comunicação com a comunidade.

“Estamos investindo em soluções práticas e acessíveis para melhorar o atendimento ao nosso povo. A iluminação pública é um direito de todos, e esse canal via WhatsApp vem para facilitar o contato direto com a Prefeitura”, afirmou o prefeito Carlinhos do Pelado.

O gerente Jerisson Soares explicou como o sistema funcionará. “O cidadão pode mandar uma mensagem com a localização, fotos da lâmpada apagada ou danificada e, depois, se quiser, pode também enviar o registro de como ficou após o reparo. Isso nos ajuda a monitorar o serviço e garantir mais eficiência”, disse.

O novo serviço já está disponível através do número (68) 99900-1011 e funcionará durante o horário de expediente da Prefeitura das 07h às 17h de segunda a sexta-feira.

A central é uma promessa de campanha do prefeito Carlinhos do Pelado, já concretizada em menos de seis meses de gestão e foi implantada com recursos próprios do município, demonstrando o compromisso da gestão com a melhoria dos serviços públicos.

