Acre
No Dia Nacional do Livro Didático, Educação destaca avanços do Acre e novidades para 2026
Celebrado em 27 de fevereiro, o Dia Nacional do Livro Didático homenageia um dos principais instrumentos do processo de ensino-aprendizagem no Brasil. A data remete á criação do Instituto Nacional do Livro (INL), em 1929, e reforça a importância do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), responsável pela distribuição gratuita de milhões de obras didáticas, pedagógicas e literárias às escolas públicas de todo o país.
No Acre, a atuação da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) tem garantido resultados inéditos. Em 2025, o estado foi o único da federação a mobilizar 100% das escolas estaduais a participarem dos processos de escolha do PNLD, assegurando que todas as unidades registrassem suas opções dentro do prazo estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Mobilização histórica e escolha unificada
A chefe da Divisão de Livro Escolar da SEE, Carmem Braga, explica que o programa segue um cronograma anual definido pelo FNDE e que cada coleção tem ciclo de validade de quatro anos.
“A escolha do livro atende a uma programação previamente estabelecida pelo FNDE, e seguimos rigorosamente esse cronograma. Em 2025, tivemos cinco processos de escolha e alcançamos 100% de participação da rede estadual, contemplando os anos iniciais, os anos finais, o ensino médio e a EJA”, destacou.
Desde 2020, o Acre adota o modelo de escolha unificada. Nesse formato, embora cada escola registre suas preferências na plataforma PNLD Digital, a rede recebe as coleções mais votadas por segmento. A estratégia fortalece o regime de colaboração entre as unidades, facilita a redistribuição de exemplares quando necessário e garante que nenhum estudante fique sem material.
A SEE atua como elo entre o governo federal e as escolas, reforçando prazos, orientando gestores por meio de grupos institucionais e acompanhando todo o processo, da escolha à entrega. Para monitorar a logística, os gestores utilizam o Sistema de Distribuição de Material Didático (Simad), que permite acompanhar encomendas enviadas, postadas ou já entregues.
Logística desafiadora e compromisso com o acesso
Devido à localização geográfica e às características amazônicas do estado, a distribuição dos livros exige uma logística diferenciada, especialmente para escolas rurais e de acesso restrito. Em 2026, o ensino médio passa a receber nova coleção, após prorrogação do ciclo anterior em razão das mudanças na estrutura curricular nacional.
As obras destinadas aos estudantes já começaram a chegar, enquanto parte dos manuais dos professores ainda está em processo de entrega. Segundo a SEE, a movimentação ocorre tradicionalmente entre o final do ano e o início do ano seguinte.
“Esse material é de suma importância para o trabalho pedagógico. O professor faz a compatibilização entre o conteúdo do livro, o projeto pedagógico da escola e o currículo estadual, garantindo harmonia e qualidade no processo de ensino”, explicou Carmem Braga.
Retomada da EJA e inovação com o PNLD Equidade
Entre os avanços recentes está a retomada do envio de livros específicos para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), após dez anos sem disponibilização de novas coleções próprias. Em 2026, estudantes do primeiro e segundo segmentos da EJA receberão materiais atualizados, alinhados às necessidades desse público.
Outra novidade é a implementação do PNLD Equidade, política inovadora que amplia o acesso a obras voltadas à promoção da justiça social e à valorização da diversidade. A iniciativa contempla sete temáticas específicas, incluindo educação indígena, quilombola, étnico-racial, direitos humanos, populações do campo, das águas e das florestas, educação especial e educação bilíngue de surdos.
As obras atenderão todas as etapas da educação básica ofertadas pela rede estadual, anos iniciais e finais do ensino fundamental, ensino médio e EJA, fortalecendo práticas pedagógicas alinhadas à pluralidade cultural brasileira e às legislações vigentes.
“O livro passa por avaliação rigorosa de especialistas antes de ser aprovado. É uma fonte segura, alinhada à Base Nacional Comum Curricular e às diretrizes nacionais. Ele dá segurança ao professor e ao estudante”, ressaltou Carmem.
The post No Dia Nacional do Livro Didático, Educação destaca avanços do Acre e novidades para 2026 appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Mãe faz apelo por material para cirurgia urgente de filho internado há 27 dias no Hospital da Criança
Internado há 27 dias no Hospital da Criança, em Rio Branco, o pequeno Adrian Levi enfrenta um quadro de saúde considerado gravíssimo. Segundo a mãe, Larissa de Lima, o menino precisa passar por uma segunda cirurgia no crânio, mas o procedimento não pode ser realizado por falta de material hospitalar.
De acordo com Larissa, está faltando cola biológica, item indispensável para a realização da cirurgia. O médico responsável pelo caso teria manifestado a intenção de realizar o procedimento nos próximos dias, porém a ausência do material impossibilitou a intervenção.
Adrian está com meningite e sofre complicações decorrentes de um tiro na cabeça que sofreu há oito anos.
“Se ele precisa dessa cirurgia, me ajudem. Levem esse vídeo ao Ministério Público, mandem para um amigo, para o governador. Em nome de Jesus, me ajudem. Meu filho está precisando, está em estado muito grave”, pediu a mãe.
Entenda o caso
Adrian foi atingido por um disparo na cabeça na noite de 7 de setembro de 2017, quando tinha apenas um ano e oito meses, no bairro Cabreúva, em Rio Branco. Na ocasião, ele estava com o tio em uma praça próxima de casa quando homens passaram atirando em uma esquina onde havia um grupo de pessoas.
Além da criança, dois adolescentes, de 15 e 17 anos, também foram baleados, sofrendo ferimentos nos braços e nas pernas.
Adrian foi socorrido e levado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde passou por cirurgia. Em seguida, foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança. Desde então, a criança vem sendo acompanhada por equipes médicas devido às sequelas do ferimento.
Corrente de solidariedade
A família e amigos, iniciou uma mobilização para tentar viabilizar o material necessário para a cirurgia.
Entre em contato caso conheça fornecedores ou instituições que possam colaborar com o material; ligue para o número: (68) 98427-8890, para ajudar ou envie um pix de qualquer valor no mesmo contato.
A família reforça que qualquer apoio é importante neste momento delicado.
Comentários
Acre
Mais de 90% dos acreanos utilizam plataforma online para solicitar seguro-desemprego em janeiro
Na primeira quinzena, 94,8% optaram pelo atendimento remoto; canal digital agiliza processo e amplia acesso em todo o estado
Em janeiro de 2026, o Acre registrou forte participação de trabalhadores no atendimento online do seguro-desemprego. Na primeira quinzena, 94,8% dos requerentes utilizaram a plataforma digital, com 730 acessos entre 770 solicitações . Na segunda quinzena, 791 dos 860 solicitantes também optaram pelo serviço pela internet, representando 92% do total .
O levantamento mostra a preferência dos acreanos pelo atendimento remoto, que agiliza o processo, evita filas e amplia o acesso ao benefício, especialmente para trabalhadores de municípios mais distantes .
O serviço online permanece disponível para todos os trabalhadores do estado, consolidando o canal digital como principal via para solicitação do benefício, pelo gov.br .
Adesão ao Atendimento Online do Seguro-Desemprego no Acre (Janeiro/2026)
|Período
|Total de Solicitações
|Acessos Online
|Percentual de Adesão Online
|1ª Quinzena
|770
|730
|94,8%
|2ª Quinzena
|860
|791
|92,0%
|MÊS DE JANEIRO/2026
|1.630
|1.521
|93,3%
Análise dos Dados
1. Alta Preferência pelo Digital
-
Em todo o mês de janeiro, 93,3% dos trabalhadores acreanos optaram pelo canal online para requerer o seguro-desemprego.
-
A adesão manteve-se consistentemente alta nas duas quinzenas, com pequena variação de 2,8 pontos percentuais (de 94,8% para 92%).
2. Volume de Atendimentos
-
Foram 1.630 solicitações no total, com 1.521 realizadas exclusivamente pela internet.
-
Apenas 109 trabalhadores (6,7%) utilizaram o atendimento presencial no período.
Vantagens do Atendimento Online
O levantamento destaca que a preferência pelo canal digital se deve a:
-
Agilidade no processo – sem necessidade de deslocamento ou espera em filas.
-
Ampliação do acesso – beneficia especialmente trabalhadores de municípios mais distantesdos postos físicos de atendimento.
-
Disponibilidade contínua – o serviço pode ser acessado a qualquer momento pelo portal gov.br.
Os números confirmam que o atendimento online se consolidou como a principal via para solicitação do seguro-desemprego no Acre. A plataforma digital, acessível via gov.br, segue disponível para todos os trabalhadores do estado, garantindo maior eficiência e inclusão no acesso ao benefício.
Comentários
Acre
Fiocruz mantém alerta para SRAG no Acre, Amazonas e Roraima; VSR segue em alta no estado
Boletim InfoGripe aponta incidência em nível de risco na região; Rio Branco está entre as capitais com cenário crítico, mas sem tendência de crescimento
O novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (26), alerta que o Acre, junto com Amazonas e Roraima, continuam com incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em nível de risco.
No Brasil, há sinal de início de aumento. Este cenário tem sido impulsionado principalmente pelo recente aumento do número de hospitalizações por rinovírus e vírus sincicial respiratório (VSR)em alguns estados do país. A análise é referente à Semana Epidemiológica 7, no período de 15 a 21 de fevereiro.
Situação no Acre e região
A alta de SRAG no Acre e Amazonas se deve à recente alta das hospitalizações por influenza A, que já apresenta sinal de redução . E também do VSR, cujo número de casos está em queda no Amazonas, mas segue aumentando no Acre e Roraima.
Capitais em alerta
Rio Branco (AC) e Manaus (AM) ainda apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco, sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo.
O Boletim InfoGripe é uma estratégia do Sistema Único de Saúde (SUS) voltada ao monitoramento de casos de SRAG no país. A iniciativa oferece suporte às vigilâncias em saúde na identificação de locais prioritários para ações, preparações e resposta a eventos em saúde pública.
Você precisa fazer login para comentar.