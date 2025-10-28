Conecte-se conosco

Acre

No dia do servidor, sindicatos reivindicam melhorias salariais na Aleac

1 hora atrás

Representantes de diversas categorias do serviço público estadual do Acre se reuniram na manhã desta terça-feira, 28, dia do Servidor Público, em frente à Assembleia Legislativa, em Rio Branco, para reivindicar melhorias salariais.

O movimento, organizado por sindicatos das áreas da educação, saúde, segurança pública (polícias civil, militar e penal), fazenda e administração direta, cobra do governo estadual a abertura de negociações e já fala em indicativo de greve para a próxima semana, caso não haja resposta.

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Entre os principais pontos da pauta está o aumento do auxílio-alimentação, atualmente no valor de R$ 420,00, para R$ 1.000,00. Os servidores também exigem a extensão do auxílio-saúde, hoje restrito aos trabalhadores da saúde, para todo o funcionalismo, incluindo ativos e inativos, além de um reajuste linear por meio da Revisão Geral Anual (RGA), estimado em cerca de 20%.

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Os sindicalistas se revezaram no trio elétrico para denunciar o que chamam de descaso do governo com as demandas históricas das categorias.

Acre

Nível do Rio Acre sobe, mas permanece abaixo da cota de alerta em Rio Branco

1 hora atrás

28 de outubro de 2025

Foto: Sérgio Vale/arquivo ac24horas

O nível do Rio Acre atingiu 2,24 metros às 5h35 desta terça-feira, 28, conforme o boletim divulgado pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Rio Branco. O volume representa uma pequena elevação nas últimas 24 horas, mas ainda está bem abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros.

De acordo com o relatório assinado pelo coordenador municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, o município registrou 49,6 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, um índice considerado expressivo para o período.

 

Acre

Epitaciolândia vai instalar sistemas de energia solar em prédios públicos

1 hora atrás

28 de outubro de 2025

Foto: Ascom/Divulgação

A Prefeitura de Epitaciolândia publicou nesta terça-feira, 28, a Lei Municipal nº 550/2025, que determina a instalação de sistemas de energia fotovoltaica em todos os prédios públicos municipais, com prioridade para escolas e unidades de saúde, tanto urbanas quanto rurais. A iniciativa, de autoria do vereador Ari Osvaldo Matos da Silva e aprovada pela Câmara Municipal, foi sancionada pelo prefeito Sérgio Lopes (PL).

A medida busca reduzir os gastos com energia elétrica e incentivar o uso de fontes renováveis, alinhando o município às políticas de sustentabilidade e combate às mudanças climáticas. Além de promover a economia, a nova legislação pretende estimular a educação ambiental nas escolas públicas.

Os projetos de instalação serão realizados de forma gradativa, conforme a disponibilidade técnica e orçamentária do município, podendo contar com recursos próprios, convênios com governos estadual e federal, parcerias público-privadas e emendas parlamentares.

A coordenação e fiscalização das ações ficará a cargo das secretarias municipais de Obras, Meio Ambiente, Educação e Saúde. O Executivo terá até 180 dias para apresentar um plano de implementação com cronograma, custos e projeções de economia.

Acre

Capixaba abre inscrições para edital da Aldir Blanc com R$ 82 mil a projetos

1 hora atrás

28 de outubro de 2025

Foto: Reprodução/Internet

A Prefeitura de Capixaba anunciou nesta terça-feira, 28, a abertura do Edital de Chamamento Público nº 002/2025, que vai selecionar e premiar agentes culturais locais com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O investimento total é de R$ 82.702,70, e as inscrições estarão abertas de 1º a 24 de novembro de 2025, até às 13h.

O edital é realizado pela Secretaria Municipal de Gabinete e Cultura e tem como objetivo incentivar diferentes manifestações artísticas e culturais no município, abrangendo áreas como oficinas, audiovisual, arte e patrimônio, além de apoiar iniciantes nas atividades culturais.

Serão selecionados até 16 projetos, com possibilidade de ampliação caso haja saldo de recursos da PNAB oriundos de outros editais. Cada proposta receberá o valor estabelecido conforme o Anexo I do edital.

Podem se inscrever agentes culturais iniciantes, com no mínimo seis meses de atuação, ou profissionais e grupos que já desenvolvem atividades artísticas há pelo menos um ano no município, no caso de pessoa física, e dois anos para pessoas jurídicas. São considerados agentes culturais artistas, músicos, escritores, cineastas, dançarinos, artesãos, produtores e gestores de espaços culturais.

O chamamento é aberto a pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEIs), pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos e coletivos culturais sem CNPJ, desde que representados por uma pessoa física.

O edital garante cotas para pessoas negras, indígenas e com deficiência, assegurando diversidade e inclusão nas ações culturais. Os agentes poderão concorrer simultaneamente às vagas de ampla concorrência e às reservadas por cota, conforme autodeclaração.

As propostas serão avaliadas por uma comissão de seleção composta por pareceristas e servidores municipais, que levará em conta critérios como trajetória artística e relevância social dos projetos. O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre e no site da Prefeitura de Capixaba (www.capixaba.ac.gov.br).

Após a seleção, os agentes culturais deverão apresentar documentação para habilitação e assinar o Termo de Execução Cultural, que garante o repasse dos recursos. O pagamento está previsto para iniciar em 23 de dezembro de 2025, e os projetos contemplados deverão ser executados até 31 de outubro de 2026.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por e-mail ([email protected]) ou presencialmente na Secretaria Municipal de Planejamento, localizada no Centro de Capixaba, das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira.

