No Dia da Consciência Negra, Estado reconhece o passado para valorizar a luta e avançar em direitos
No Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira, 20, data que rememora a resistência e o legado de Zumbi dos Palmares, o governo do Acre reforça seu compromisso com o enfrentamento ao racismo estrutural e com a implementação de políticas públicas voltadas à promoção da igualdade racial.
De acordo com o Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 8,6% da população acreana se autodeclara preta e 66,3% parda, o que significa que quase três quartos dos habitantes do estado compõem a população negra. O levantamento aponta ainda que o número de pessoas que se declaram pretas cresceu 67,1% nos últimos doze anos, passando de 42.531 para 71.086 indivíduos. Esses dados reforçam a necessidade e a relevância das ações afirmativas conduzidas pelo governo estadual.
A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), por meio da Divisão de Igualdade Racial, tem desempenhado papel fundamental no desenvolvimento de iniciativas de capacitação, conscientização e enfrentamento ao preconceito e à discriminação. Entre as ações estruturantes, destaca-se o incentivo para que os municípios acreanos realizem a adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir).
A adesão promove a articulação de políticas públicas em rede, fortalecendo a cooperação entre as esferas federal, estadual e municipal, além de possibilitar o acesso prioritário a programas e iniciativas do Governo Federal. A integração ao sistema também favorece a criação e o fortalecimento de conselhos municipais voltados à promoção da igualdade racial.
A chefe do departamento na pasta, Nilcéia Santos, destaca que com adesão ao Sinapir há um fortalecimento e uma equipagem do conselho de promoção da igualdade racial nos municípios. “Com itens como geladeira, carros, vários equipamentos que o Ministério de Promoção da Igualdade Racial envia para o município para as palestras, os cursos, as capacitações de combate ao racismo e à violência”, disse Nilcéia.
Ela frisa ainda o pioneirismo do Acre ao ser o primeiro estado à aderir ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial no Brasil. “E no dia 8 de dezembro, inclusive, vai ter uma homenagem em Brasília para o Acre que fez essa primeira adesão”, realçou.
Atualmente, 14 dos 22 municípios do Acre já aderiram ao Sinapir, representando um avanço significativo na consolidação de uma política estadual alinhada ao pacto nacional pela igualdade racial.
A SEASDH também assegura a inclusão da população negra em suas principais frentes de atendimento. O programa Juntos Pelo Acre, por exemplo, leva serviços essenciais às regiões mais vulneráveis e de difícil acesso, muitas delas com predominância de comunidades negras. Já o programa Mulheres Mil oferece apoio e oportunidades a mulheres em situação de vulnerabilidade, incluindo aquelas que enfrentam discriminação racial ou social, contribuindo para sua autonomia e fortalecimento.
Em complemento às ações de sensibilização, a secretaria promoverá no dia 24 de novembro, às 8h, no auditório do Sebrae, uma palestra com a convidada Mari Barbosa, que abordará temas relacionados à violência racial e às desigualdades de gênero e raça. A atividade é direcionada a servidores públicos e à comunidade em geral, fortalecendo o debate institucional sobre a temática.
Transferido com apoio do Estado, bebê recebe alta da UTI e deve retornar ao Acre nos próximos dias
O bebê Calebe de Souza, transferido para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto (SP), referência nacional em procedimentos pediátricos de alta complexidade, apresentou melhora significativa e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta-feira, 19. A transferência foi realizada após articulação direta do Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), garantindo transporte seguro e suporte durante todo o processo.
Agora na enfermaria, o bebê segue em recuperação constante. A mãe, emocionada, relatou o alívio após dias de angústia. “Ele saiu ontem [da UTI] e estamos na enfermaria! Está se recuperando aos poucos, mas já está bem melhor graças a Deus. Estou mais aliviada, porque achei que perderia meu filho. Olho para ele sem acreditar! Ele é um milagre”, afirmou emocionada.
Durante o período em que permaneceu internado no Hospital da Criança, em Rio Branco, o bebê recebeu acompanhamento contínuo da equipe médica e multiprofissional e, após avaliação médica, a Sesacre atuou para viabilizar a transferência e assegurar atendimento especializado, articulando com a Central Nacional de Regulação e com a equipe médica paulista. O governo do Estado permanece monitorando de perto a evolução clínica da criança e acompanhando todos os trâmites necessários para garantir o retorno seguro da família ao Acre nos próximos dias.
Acre aparece em 8º lugar no ranking de empresas de alto crescimento, mostra CLP
O Acre figura na 8ª colocação no ranking dos estados com maior percentual de empresas de alto crescimento no Brasil, segundo levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP), elaborado a partir de dados do IBGE e divulgado nesta quarta-feira (19).
De acordo com o estudo, 2,1% das unidades locais de empresas instaladas no estado se enquadram na categoria de alto crescimento, índice que coloca o Acre à frente de unidades federativas economicamente maiores, como Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
O indicador considera como empresas de alto crescimento aquelas que apresentam aumento médio anual de pelo menos 20% no número de empregados assalariados por três anos consecutivos, além de iniciar o período com dez ou mais funcionários.
Apesar de não estar entre os líderes, o Acre mantém desempenho acima da média nacional e se destaca dentro da Região Norte, ficando atrás apenas de Roraima (1º), Rondônia (2º) e Amazonas (4º).
MPAC abre inquérito para investigar falta de trafegabilidade em rua no Belo Jardim II
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça Especializada de Habitação, Urbanismo e Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, converteu o Procedimento Preparatório nº 06.2025.00000268-1 em Inquérito Civil para apurar a falta de trafegabilidade na Rua Tancredo Neves, localizada no Bairro Belo Jardim II, em Rio Branco.
A decisão, assinada pelo promotor de Justiça Luis Henrique Corrêa Rolim, destaca que o procedimento já tramita há mais de 180 dias sem que o problema tenha sido solucionado pelo poder público. Segundo o MP-AC, mesmo após diversas diligências, a situação persiste, exigindo aprofundamento das investigações.
O órgão reforça que é de sua competência instaurar Inquérito Civil para atuar na proteção da ordem urbanística, do meio ambiente e de demais interesses difusos e coletivos, conforme regulamentação do Conselho Nacional do Ministério Público e do Colégio de Procuradores de Justiça do Acre.
Determinações do MP
Com a conversão do procedimento em inquérito, o Ministério Público determinou:
a adequação do cadastro no Sistema SAJ/MP, registrando o objeto como “Ausência de trafegabilidade na Rua Tancredo Neves, Bairro Belo Jardim II”;
o envio de cópia do despacho para publicação no Diário Eletrônico do MP-AC;
o encaminhamento do caso à assessoria jurídica, para análise do Ofício nº 368/2025 encaminhado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).
