No Acre, traficante é preso enquanto atendia clientes deitado em rede

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite de domingo (24), no Ramal do Gama, Polo Benfica, região da Vila Acre, em Rio Branco. Ele foi surpreendido pela Polícia Militar enquanto estava deitado em uma rede, tomando cerveja e atendendo clientes, com quase um quilo de skunk, espécie de maconha geneticamente modificada.

De acordo com a PM, a prisão foi realizada por policiais do Grupamento Tático do 2º Batalhão, que faziam patrulhamento em uma área considerada de risco no Polo Benfica. Durante a ação, moradores informaram sobre a presença de um traficante atuando na região. Com base nas denúncias, a equipe se deslocou até o endereço indicado.

Ao se aproximarem, os militares visualizaram o suspeito em uma rede, conversando com uma pessoa que aparentava ser cliente. A abordagem foi feita sem resistência, e com ele foram encontrados 994 gramas de skunk. O traficante foi algemado ainda na rede e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

Na unidade policial, ele foi autuado por tráfico de entorpecentes e deverá passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (25), no Fórum Criminal de Rio Branco.

