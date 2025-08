“No Acre tem muitas famílias endividadas com jogos online”, revela a presidente da Acisa, Patrícia Dossa, ao fazer balanço da Expoacre e do mercado acreano

Por Evandro Cordeiro – acrenews.com.br

A presidente da Associação Comercial, Industrial, de serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, é lacônica quando convidada a responder sobre a economia do Brasil e, óbvio, a que mais interessa a ela, a do Estado. Em um jantar chique oferecido pela Federação da Indústria no parque de exposições ao pessoal da panificação, em que ela era convidada especial, dispensou um momento para falar conosco. Enquanto beliscava algum canapé árabe com suco de uva verde, analisou a Expoacre edição 50 e outros assuntos relacionados à economia, meio sem papas na língua. Patrícia elogia a feira, mas cobra mais obras no Acre, porque são os serviços que tiram as pessoas da inadimplência, que dão ebulição no mercado. Ela também analisou o Brasil com Lula provocando os Estados Unidos e sendo punido com um tarifaço que deve balançar o país em dimensão apocalíptica. Papo reto, agradável e revelador.

Veja a seguir trechos de nossa conversa:

AcreNews: Presidente, a economia tem ganhado quanto com essa edição 50 da Expoacre?

Patrícia Dossa: A economia do Acre, principalmente no setor que eu atuo, a construção, está bem fraca, nós estamos precisando de obras. Tem muita mão-de-obra indo embora, isso prejudica, a gente fica sem mão-de-obra. Esse ano está sendo um ano muito difícil. Eu espero que agora, após a Expoacre, apareçam mais obras, e no ano que vem, que é um ano de eleições, que apareçam obras para girar a economia, pelo menos da capital, que não está fácil. Nos outros setores, a venda do Dia das Mães aquece um pouco, a do Dia dos Pais com certeza vai mexer com o mercado, a Expoacre aquece bastante, é muito importante, mas não é aquela coisa constante, são sazonais, são eventos, então não mantém a constância. O mercado precisa dessa constância.

AcreNews: A Acisa tem dados mensais, creio, para ter acesso a números do comércio. Como anda o crédito da população. A inadimplência cresceu, tem reduzido?

Patrícia Dossa: O nível de inadimplência está cada vez maior, as famílias estão endividadas, com essas coisas de tigrinho, esses jogos on-line. Muita gente endividada com isso, endividada mesmo, assim, de vender casa, vender tudo e aí acaba faltando pra pagar outras coisas. Então o número de inclusões só tem aumentado. Uma pena.

AcreNews: Presidente, o acreano precisa se preocupar com o tarifaço do Trump?

Patrícia Dossa: O nosso presidente Lula errou feio, tá errando, deveria dar um passo para trás e ter mais humildade, porque a gente está brigando com uma potência mundial, com a maior do mundo. Então acho que ele está fazendo besteira e acho que vai prejudicar muito o Brasil e, claro, vai chegar ao Acre, sim. Só com o anúncio já prejudicou, imagine quando entrar em vigor? Eu acho que o Trump não vai voltar atrás, não vai arregar. Eu acho que o Lula tem que parar de pensar na ideologia dele e pensar mais na economia do Brasil.

AcreNews: Mudando um pouco o rumo da prosa, você tem sempre se destacado com suas empresas, sempre liderando setores, razão pela qual tem sido cortejada para entrar pra política. Agora, à frente da Acisa, tenho notícias de pelo menos dois partidos com ficha de filiação em branco a sua procura, um deles o PP. Chegou a hora, em 2026?

Patrícia Dossa: Olha, por enquanto não teve nada muito concreto. Alguns convites, sim. Agora minha missão é a frente da Acisa, que não é fácil. Sobre isso vamos deixar mais pra frente.

