No Acre, quase 70% dos indígenas aldeados receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19

Após menos de seis meses desde o início da vacinação, quase de 70% dos indígenas que vivem em aldeias no Acre receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os dados são dos Distritos Sanitários Especiais do Alto Rio Purus e Alto Rio Juruá, a primeira dose e 6,3 mil (51,6%) receberam a segunda. A vacinação dos indígenas aldeados começou dia 20 de janeiro no Acre.

Doses recebidas para aldeados

Segundo os dados divulgados pelo governo do estado, do total de 40.760 vacinas recebidas no primeiro lote no Acre, no dia 19 de janeiro, 24.834 foram destinadas aos 12,4 mil índios aldeados com idade acima de 18 anos, para primeira e segunda dose.

A cidade que recebeu o maior número de doses para imunizar indígenas foi Feijó, com um total de 4.856 unidades, referente à primeira e segunda dose da vacina para mais de 2,4 mil indígenas. Em seguida, vem a cidade de Tarauacá que deve imunizar mais de 2,2 mil índios aldeados.

Dificuldades

Entre os motivos para o percentual de imunização ainda não ter alcançado sua totalidade está a questão da logística para que as equipes de saúde cheguem até as localidades, que são de difícil acesso e a maioria com acesso somente fluvial. Em alguns casos, as equipes chegam a ficar oito dias viajando para chegar.

Outra situação é que, em alguns casos, houve resistência por parte dos indígenas para receber o imunizante, mas, após todo um trabalho de conversa e explicações, eles têm aceitado, segundo os distritos.

Essas situações são mais comuns em comunidades mais próximas da cidade, onde chegaram informações desencontradas a respeito da vacinação.

Dados Dsei Alto Rio Juruá

Os dados do Dsei Alto Juruá apontam que do total de 9.596 indígenas aldeados que vivem na região, 6.276 foram imunizados com a primeira dose da vacina até o último dia 7 de julho, que representa 65,37% de cobertura. Além disso, 4.593 receberam a segunda dose do imunizante.

A região tem 162 aldeias de 14 etnias, com uma população de 18,2 mil indígenas em oito municípios.

No município de Jordão, do total de 1.739 indígenas que devem ser imunizados, 1.052 receberam a primeira dose, o que representa 60,49% e 704 receberam a segunda dose. Em Cruzeiro do Sul, dos 343 indígenas aldeados 230 receberam a primeira dose e 175 a segunda.

Na cidade de Feijó, do total de 2.425 índios que devem ser imunizados, 1.611 receberam a primeira dose e 1.113 receberam a segunda. Em Mâncio Lima, do total de 1.147 que devem receber a vacina, 1.072 foram imunizados com a primeira dose e 869 com a segunda.

Na cidade de Marechal Thaumaturgo, 866 dos 1.352 indígenas foram vacinados com a primeira dose e 680 com a segunda dose. O município de Porto Walter deve imunizar um total de 269 indígenas aldeados e até o dia 7, 256 foram imunizados com a primeira dose e 218 com a segunda dose.