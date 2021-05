Flagrantes ocorreram em duas ocorrências distintas no município de Rio Branco

Núcleo de Comunicação Social PRF

Na manhã do último domingo (2), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com os elementos identificadores adulterados. O automóvel VW/Fox de cor preta se encontrava parado às margens da BR-364 quando o condutor foi abordado por uma equipe de policiais.

Por meio de consulta da placa e de outros elementos de identificação, foi possível constatar que as gravações do veículo retornavam a um outro automóvel com as mesmas características.

Embora o motorista tenha informado que havia comprado o veículo em questão e que desconhecia a situação descoberta pelos policiais, ele foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, junto com o automóvel para que se fizesse os procedimentos legais necessários.

No dia anterior, no sábado (1), foram apreendidos 28 pneus de origem estrangeira e sem nota fiscal durante fiscalização na BR-364, no município de Rio Branco. A carga estava sendo transportada em um veículo de carag.

A apreensão contou com a participação do GEFRON (Grupo Especial de Fronteira) do estado do Acre que passou informações que levaram à apreensão.

O motorista informou que adquiriu os pneus em Cobija, na Bolívia, e que iria revender em Tangará da Serra/MT, cidade onde mora.

Como o delito se amolda ao crime de contrabando o condutor foi encaminhado à Polícia Federal em Rio Branco.

