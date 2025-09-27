fbpx
No Acre, mulher encontra marido morto após enviar mensagem pelo WhatsApp

Publicado

5 minutos atrás

em

Um jovem de 27 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (27), no banheiro de sua residência, localizada na Rua Nilo Freire de Albuquerque, no bairro Avelino Leal, em Tarauacá. O corpo foi descoberto pela própria esposa, que horas antes havia lhe enviado uma mensagem pelo WhatsApp, acreditando que ele estivesse fora de casa com amigos.

De acordo com informações do 7º Batalhão da Polícia Militar, acionado às 7h55, a vítima, identificada como Francisco Elten Oliveira dos Santos, foi encontrada com uma corda no pescoço, presa a cerca de 2,5 metros de altura.

A irmã do jovem, Maria Samira de França, relatou que ele havia cometido suicídio e que ainda tentou cortar a corda com uma faca na esperança de salvá-lo, mas ele já estava sem vida.

A esposa, Lilian Saory de Araújo Pinho, contou que acordou por volta das 3h da manhã e percebeu que o marido não estava no quarto. Imaginando que ele tivesse saído, enviou-lhe uma mensagem, mas não obteve resposta e voltou a dormir. Ao acordar, encontrou-o já sem vida no banheiro. Desesperada, chamou a cunhada, que cortou a corda, acreditando que o irmão ainda pudesse ser socorrido

O caso foi registrado e está sendo investigado pela Delegacia Geral da Polícia Civil de Tarauacá.

Geral

Homem achado em coma em PS após 3 anos desaparecido no Acre é extubado

Publicado

2 segundos atrás

em

27 de setembro de 2025

Por

Mateus Lima da Silva, de 30 anos, que foi encontrado em coma no Pronto-Socorro de Rio Branco após três anos sumido, foi extubado e saiu da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A informação foi confirmada por José Rodrigues, 74 anos, e pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Ao g1, José Rodrigues disse que na última quinta-feira (25) o sobrinho já respirava sem ajuda dos aparelhos, contudo, Mateus segue sem se comunicar com os familiares.

“Ele parece que não está bem, continua sem falar nada. Não sei pra quê tiraram [os aparelhos] porque acho que não deveriam ter tirado. Parece que fica mais difícil pra ele sem o aparelho”, comentou o tio.

O tio compartilhou que percebeu que Mateus está com uma coloração da pele diferente e teme que esteja sofrendo, sem conseguir falar o que sente.

“Está com uma cara roxa, no lugar da pancada que pegou. Costuraram e disseram que foi acidente de carro, mas não tem quem tire da minha cabeça que foi um pau que bateram na cabeça dele”, lamentou.

Dificuldades para acompanhar

Zequinha, como é conhecido José Rodrigues, contou que família do sobrinho não tem condições financeiras para acompanhá-lo no hospital. Segundo ele, o pai do rapaz mora na zona rural do estado acreano e a mãe no interior de Rondônia.

“Já está com mais de um mês que ele está no hospital. Estamos com um problema porque querem um acompanhante lá e não temos como acompanhar. Não tenho condições de ficar direto com ele porque trabalho”, destacou.

Zequinha acredita que a mãe de Mateus não saiba o que aconteceu com o filho, já que a família paterna dele perdeu o contato após os pais se separarem.

Fonte: G1 Acre

Geral

Adolescente de 17 anos confessa ter bebido antes de acidente que matou dois jovens em Sena Madureira

Publicado

6 minutos atrás

em

27 de setembro de 2025

Por

Menor está internado no Instituto Socioeducativo do Purus e deve passar por audiência em outubro

Um adolescente de 17 anos confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção de um carro modelo HB20, envolvido no grave acidente ocorrido na madrugada de quinta-feira (24), em Sena Madureira. O veículo, em alta velocidade, colidiu contra a traseira de outro automóvel estacionado na Rua Cunha Vasconcelos, provocando a morte de dois jovens, de 16 e 18 anos, e deixando outros três gravemente feridos.

O menor responderá por homicídio culposo, lesão corporal, direção sob efeito de álcool e condução sem habilitação. Desde sexta-feira (26), ele está internado no Instituto Socioeducativo do Purus, por determinação da Justiça local.

Em depoimento, o adolescente admitiu ter retirado o carro da garagem sem autorização dos pais para ir a uma festa, onde consumiu bebida alcoólica antes de dirigir. Abalado, demonstrou pesar pela morte dos amigos Márcio Farias de Moura Júnior, de 16 anos, e Maike Diego Lopes Lemos, também de 16 anos.

O Ministério Público representou pela internação do menor, e o juiz da Comarca de Sena Madureira marcou para o dia 30 de outubro a audiência de instrução e julgamento. Na ocasião, será decidido, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), se ele permanecerá internado por até três anos cumprindo medida socioeducativa, se será submetido a regime de semiliberdade — podendo estudar de dia e retornar ao centro à noite — ou se terá liberdade assistida, com acompanhamento da Justiça.

Geral

STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores na quarta-feira (1°)

Publicado

2 horas atrás

em

27 de setembro de 2025

Por

© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para a próxima quarta-feira (1°) o início do julgamento sobre o reconhecimento de vínculo empregatício entre entregadores e motoristas de aplicativos e as plataformas digitais. A controvérsia é conhecida como uberização das relações de trabalho.

A decisão a ser tomada pela Corte terá impacto em 10 mil processos que estão parados em todo o país à espera do posicionamento do plenário.

Serão julgadas duas ações que são relatadas pelos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes e chegaram ao Supremo a partir de recursos protocolados pelas plataformas Rappi e Uber.

Contestação

As empresas contestam decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram o vínculo empregatício com os motoristas e entregadores.

A Rappi alegou que as decisões trabalhistas que reconheceram o vínculo de emprego com a empresa desrespeitaram posição da própria Corte que entende não haver relação de emprego formal com os entregadores.

A Uber sustentou que é uma empresa de tecnologia, e não do ramo de transportes, e que o reconhecimento de vínculo trabalhista altera a finalidade do negócio da plataforma, violando o princípio constitucional da livre iniciativa de atividade econômica.

Além das defesas das plataformas, os ministros vão ouvir durante o julgamento as sustentações orais de entidades que defendem o reconhecimento do vínculo trabalhista de motoristas e entregadores.

O julgamento sobre a uberização será a primeira pauta do plenário sob o comando do ministro Edson Fachin, que será empossado no cargo de presidente do STF na próxima segunda-feira (29). Ele sucederá o ministro Luís Roberto Barroso, que encerrará mandato de dois anos à frente do tribunal.

 

