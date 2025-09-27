No Acre, mulher encontra marido morto após enviar mensagem pelo WhatsApp

Um jovem de 27 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (27), no banheiro de sua residência, localizada na Rua Nilo Freire de Albuquerque, no bairro Avelino Leal, em Tarauacá. O corpo foi descoberto pela própria esposa, que horas antes havia lhe enviado uma mensagem pelo WhatsApp, acreditando que ele estivesse fora de casa com amigos.

De acordo com informações do 7º Batalhão da Polícia Militar, acionado às 7h55, a vítima, identificada como Francisco Elten Oliveira dos Santos, foi encontrada com uma corda no pescoço, presa a cerca de 2,5 metros de altura.

A irmã do jovem, Maria Samira de França, relatou que ele havia cometido suicídio e que ainda tentou cortar a corda com uma faca na esperança de salvá-lo, mas ele já estava sem vida.

A esposa, Lilian Saory de Araújo Pinho, contou que acordou por volta das 3h da manhã e percebeu que o marido não estava no quarto. Imaginando que ele tivesse saído, enviou-lhe uma mensagem, mas não obteve resposta e voltou a dormir. Ao acordar, encontrou-o já sem vida no banheiro. Desesperada, chamou a cunhada, que cortou a corda, acreditando que o irmão ainda pudesse ser socorrido

O caso foi registrado e está sendo investigado pela Delegacia Geral da Polícia Civil de Tarauacá.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários