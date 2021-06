No Acre, mulher desempregada se desespera ao receber conta de energia de R$ 300 reais

Por Marcos Dione

Samara Galvão mora com os filhos em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, e se desesperou ao receber a conta de energia deste mês. A mulher que sobrevive às custas do bolsa família teve já teve inclusive a energia suspensa por não ter condições de paga a conta que ultrapassa os R$ 300 reais. Ela relata que se pagar a energia faltará comida nos pratos dos filhos.

“O meu talão vem muito caro, pelo que eu ganho do bolsa família eu não tenho condições de pagar, pois vai faltar comida para os meus filhos”, disse Samara durante entrevista à TVJuruá.

Por ser de baixa renda, fazendo parte de famílias beneficiadas por programas sociais do governo federal, a mulher tem por direito a uma tarifa diferenciada das demais, mas isso não é respeitado pela Energisa, concessionária de energia do Acre. Na casa de Samara ela tem apenas uma televisão, uma geladeira e um ventilado, mas a conta varia entre R$ 200 e R$ 300 reais.

“Peço ajuda às autoridades responsáveis porque eu não consigo pagar esse talão de energia, já fiquei dias no escuro sem ter condições de pagar”, concluiu.