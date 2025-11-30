Acre
No Acre, menino autista é impedido de seguir viagem após ser retirado de aeronave
A mãe do pequeno Daniel Lima Batista, de 8 anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, acionou a Polícia Militar neste domingo, 30, no aeroporto de Cruzeiro do Sul, no Acre, para denunciar que seu filho foi retirado de dentro do avião da Gol sem ela ser comunicada previamente, nem ser chamada a bordo. Segundo ela, seguiu todos os procedimentos exigidos para que o filho pudesse viajar desacompanhado até Rio Branco.
A mulher afirma que o menino não estava dando alteração, nem causando problema e a empresa já havia sido comunicada previamente da condição dele, que ele embarcaria sozinho até a capital, onde o pai já o esperava no aeroporto.
Daniel estava indo passar as férias com o pai na capital e já nesta segunda-feira, 1º, tinha uma consulta marcada com uma neuropsicóloga. A mãe, que é policial civil, conta que permaneceu no aeroporto durante todo o tempo e não foi acionada para ir até a aeronave.
“Eu comprei a passagem com antecedência, informei que ele era autista, foi feito todo o procedimento, paguei aquela taxa de R$ 200 para ele viajar com a companhia. Durante todo o tempo de espera ele estava tranquilo, ele foi todo feliz, tem até o vídeo. Eu permaneci no aeroporto, mas não recebi nenhuma ligação. Em momento algum me ligaram para dizer que o Daniel não queria colocar o cinto ou que precisava de algo. Não me chamaram, nada. Só vi meu filho já sendo retirado do avião. Tiraram meu filho como se fosse um pacote, entregaram para mim. Foi constrangedor, doloroso e totalmente evitável. Os funcionários me relataram que ele não queria pôr o cinto, que queria um biscoito, que depois alterou o volume do celular e não queria baixar. É ridículo isso porque pessoas que estavam no mesmo voo não confirmaram isso e disseram que podem testemunhar como ele estava. Ele tinha uma consulta amanhã e vai perder. Eu chamei a Polícia Militar e registrei o caso e farei o mesmo junto à Polícia Civil para responsabilizar a empresa”, contou a mãe de Daniel, a policial civil Ângela Adélia da Silva Lima.
“O Daniel atende a comandos e é autista leve. Eu considero o caso um preconceito por ele ser autista e também um despreparo muito grande por parte dos funcionários da Gol. Meu filho é menor de idade e autista e eles sabiam que eu estava no aeroporto, até porque eles orientam que a gente só saia depois da decolagem. Porque não me chamaram lá dentro da aeronave?”, questiona ela.
Comentários
Acre
Prefeitura de Epitaciolândia institui Fórum Municipal de Educação com caráter permanente
Decreto cria órgão consultivo e propositivo para monitorar políticas educacionais e execução do Plano Municipal de Educação
A Prefeitura de Epitaciolândia instituiu o Fórum Municipal de Educação (FME) por meio do Decreto nº 288, publicado no Diário Oficial. O órgão, de caráter permanente, consultivo e propositivo, terá como função principal acompanhar e avaliar as políticas educacionais do município, com foco especial na execução do Plano Municipal de Educação (PME).
Atribuições do Fórum:
-
Acompanhar e avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação
-
Propor ações para o fortalecimento da gestão democrática na educação
-
Criar mecanismos de monitoramento e fiscalização das políticas educacionais
-
Garantir participação social na construção das políticas públicas do setor
O decreto, assinado pelo prefeito Sérgio Lopes de Souza, destaca a necessidade de fortalecer a gestão democrática e participativa na educação municipal, além de estabelecer canais permanentes para o acompanhamento das metas estabelecidas no PME.
A criação do FME representa um avanço na institucionalização da participação social na educação epitaciolandense, alinhando-se às diretrizes nacionais que preconizam a gestão democrática como princípio fundamental da educação pública. O fórum deverá contar com representantes de diversos segmentos da comunidade escolar e da sociedade civil organizada.
A medida reforça o compromisso da administração municipal com a transparência e o controle social nas políticas educacionais, criando um espaço formal para debate, proposição e avaliação contínua das ações desenvolvidas na área da educação.
Composição do Fórum
O FME terá composição plural, reunindo representantes da gestão pública, profissionais da educação, estudantes e famílias, sociedade civil organizada e instituições de ensino superior.
Funcionamento do FME
A coordenação do Fórum será exercida pela Secretaria Municipal de Educação, responsável por oferecer suporte técnico e administrativo. As reuniões ocorrerão semestralmente, de forma ordinária, e extraordinariamente sempre que convocadas pela coordenação ou pela maioria simples dos membros.
As decisões terão caráter consultivo e propositivo, devendo ser registradas em atas e publicadas no Diário Oficial do Estado quando necessário. A participação no FME é considerada serviço de relevante interesse público, sem remuneração ou vínculo empregatício.
Comentários
Acre
Auditoria da CGU revela desvio de emenda no valor de R$ 6,3 milhões destinados ao combate à dengue no Acre
Relatório aponta superfaturamento, pagamentos sem execução de serviços e gastos simulados em projeto de capacitação patrocinado por emenda de Jéssica Sales
Uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) revelou um amplo esquema de irregularidades envolvendo uma emenda parlamentar de R$ 6,3 milhões destinada ao Acre em 2023 para ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti. O relatório, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), aponta desvios ocorridos em plena crise de dengue no estado, que já registra 8.500 casos prováveis e 4 mortes em 2025.
Principais irregularidades identificadas:
-
R$ 591 mil pagos sem comprovação de execução dos serviços
-
R$ 871 mil desviados em sobrepreços
-
Capacitação de 646 professores declarada, mas apenas 451 confirmados
-
R$ 116 mil sem comprovação dos R$ 135 mil destinados a instrutores
-
Declaração de 27 turmas por dois dias, mas execução de 15 turmas com meio dia de duração
-
R$ 155 mil desviados em coffee breaks com aumento fictício de participantes
-
R$ 146 mil em locação de imóveis, sendo que 70% dos municípios cederam espaços gratuitamente
-
Superfaturamento de R$ 96 mil na locação de equipamentos multimídia
-
R$ 8 mil em impressão de crachás inexistentes
A emenda, da então deputada federal Jéssica Sales, foi executada por meio de convênio entre o Ministério da Saúde e o Instituto Sapiens, sediado em Brasília, para capacitar professores e alunos em dez municípios acreanos. A CGU concluiu que o projeto foi usado para desvio sistemático de recursos em momento crítico para a saúde pública.
O relatório chega enquanto o Acre enfrenta uma explosão de casos de dengue, com Rio Branco em situação de emergência em saúde pública devido às arboviroses (180% de aumento em um ano). A CGU recomendou a devolução dos recursos e a responsabilização dos envolvidos.
Investigação no STF
A apuração da CGU atende a um pedido do ministro do STF Flávio Dino, que determinou um pente-fino nos repasses feitos por meio das chamadas emendas PIX. O relatório principal, já enviado à Corte, detalha os desvios no convênio.
Há, ainda, outro documento — não divulgado publicamente — que aponta indícios de participação de agentes políticos do Acre na estrutura que levou o Instituto Sapiens a vencer a licitação.
Esse material já está nos autos do processo e deverá orientar as próximas decisões do ministro, que podem incluir:
- abertura de tomada de contas especial,
- envio para investigações criminais,
- ou outras medidas cabíveis.
Comentários
Acre
Acre comercializou 91 mil m³ de madeira em tora em 2024, movimentando R$ 17,2 milhões
Estado emitiu 3.692 documentos de origem florestal no período; volume representa redução histórica em relação aos picos de exploração anteriores
O Acre comercializou 91.328 metros cúbicos de madeira em tora ao longo de 2024, gerando uma receita de R$ 17.276.641,23, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. As informações, acessadas nesta segunda-feira (1º), revelam também a emissão de 3.692 Documentos de Origem Florestal (DOF) para a movimentação dos produtos madeireiros.
Evolução histórica da comercialização:
-
2009: 277.489 mil m³ (pico histórico)
-
2023: 133.352 mil m³
-
2024: 91.328 m³ (atual)
Os números demonstram uma redução significativa no volume comercializado nos últimos anos, refletindo tanto a diminuição dos estoques de madeira nativa quanto o aumento das restrições e controles sobre a atividade madeireira no estado. A queda de aproximadamente 67% em relação a 2009 e 31,5% em relação a 2023 indica uma tendência de contração do setor extrativista tradicional.
A redução pode ser atribuída a múltiplos fatores:
-
Esgotamento de estoques de espécies madeireiras mais valorizadas
-
Fortalecimento da fiscalização ambiental
-
Transição para modelos sustentáveis de manejo florestal
-
Restrições de mercado para produtos de origem florestal não-certificada
Os dados destacam a transformação do setor florestal acreano, que gradualmente migra do extrativismo predatório para modelos de manejo sustentável, com maior valor agregado e certificação ambiental. A atividade madeireira continua sendo relevante para a economia estadual, porém com volumes cada vez menores e sob rígido controle dos órgãos ambientais.
Você precisa fazer login para comentar.