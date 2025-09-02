No Acre, lesão corporal contra mulheres e descumprimento de medidas aumentaram

No Acre, os registros de agressão contra mulheres no contexto de violência doméstica e familiar, e de descumprimento de medidas protetivas cresceram em julho de 2025, segundo dados do Departamento de Inteligência da Polícia Civil.

Os registros de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra mulheres subiram 14,02% em julho de 2025 em comparação ao mesmo mês de 2024, passando de 107 para 122 boletins de ocorrência. Nos meses de junho e maio deste ano também houve aumento comparado ao mesmo período de 2024, 11,71% e 0,83% respectivamente.

A maior concentração foi em Rio Branco, que saltou de 50 casos em julho do ano passado para 59 neste ano. Em Cruzeiro do Sul, os registros caíram de 10 para 6.

O relatório aponta ainda que a maioria das agressões ocorre à noite, entre 18h e 23h59, e nos finais de semana.

Além da lesão corporal, outra forma de violência que cresceu foi a vias de fato, que registrou 31 casos em julho deste ano, e 26 no mesmo período de 2024, um aumento de 19,23%.

Os descumprimentos de medidas protetivas de urgência também chamam atenção. Em julho de 2025 foram 61 ocorrências, contra 51 no mesmo mês do ano passado, um aumento de 19,61%. Em relação a junho deste ano (56 casos), o crescimento foi de 8,93%.

Já os casos de ameaça contra mulheres registrou queda em relação a julho de 2024. Foram 183 registros em julho de 2025 contra 206 no mesmo período de 2024. Embora o comparativo anual mostre redução, a variação entre junho e julho deste ano aponta alta de 1,10%.

No campo da violência psicológica, os dados mostram 24 boletins de ocorrência em julho de 2025, contra 29 em julho de 2024, uma queda de 17,24%. No entanto, a comparação com junho deste ano (22 registros) aponta crescimento de 9,09%.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários