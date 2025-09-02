Acre
No Acre, lesão corporal contra mulheres e descumprimento de medidas aumentaram
No Acre, os registros de agressão contra mulheres no contexto de violência doméstica e familiar, e de descumprimento de medidas protetivas cresceram em julho de 2025, segundo dados do Departamento de Inteligência da Polícia Civil.
Os registros de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar contra mulheres subiram 14,02% em julho de 2025 em comparação ao mesmo mês de 2024, passando de 107 para 122 boletins de ocorrência. Nos meses de junho e maio deste ano também houve aumento comparado ao mesmo período de 2024, 11,71% e 0,83% respectivamente.
A maior concentração foi em Rio Branco, que saltou de 50 casos em julho do ano passado para 59 neste ano. Em Cruzeiro do Sul, os registros caíram de 10 para 6.
O relatório aponta ainda que a maioria das agressões ocorre à noite, entre 18h e 23h59, e nos finais de semana.
Além da lesão corporal, outra forma de violência que cresceu foi a vias de fato, que registrou 31 casos em julho deste ano, e 26 no mesmo período de 2024, um aumento de 19,23%.
Os descumprimentos de medidas protetivas de urgência também chamam atenção. Em julho de 2025 foram 61 ocorrências, contra 51 no mesmo mês do ano passado, um aumento de 19,61%. Em relação a junho deste ano (56 casos), o crescimento foi de 8,93%.
Já os casos de ameaça contra mulheres registrou queda em relação a julho de 2024. Foram 183 registros em julho de 2025 contra 206 no mesmo período de 2024. Embora o comparativo anual mostre redução, a variação entre junho e julho deste ano aponta alta de 1,10%.
No campo da violência psicológica, os dados mostram 24 boletins de ocorrência em julho de 2025, contra 29 em julho de 2024, uma queda de 17,24%. No entanto, a comparação com junho deste ano (22 registros) aponta crescimento de 9,09%.
Rio Acre marca 1,51m em Rio Branco, informa Defesa Civil
O Rio Acre amanheceu nesta terça-feira, 2, com a marca de 1,51 metro em Rio Branco, apresentando uma leve elevação em relação ao dia anterior, quando registrava 1,48 metro, segundo dados do boletim da Defesa Civil Municipal.
Apesar do baixo volume de água, a situação ainda é menos grave do que no ano passado, quando, no início de setembro, o manancial chegou a 1,30 metro, a segunda menor cota já registrada na capital acreana.
Em 2024, o nível do rio alcançou esse nível no dia 30 de agosto, manteve-se até o dia 31, subiu para 1,32 metro no dia 1º de setembro e estabilizou em 1,30 metro no dia 2.
O menor nível da história do Rio Acre foi registrado em 17 de setembro de 2016, quando também chegou a 1,30 metro, durante a estiagem considerada a pior da capital acreana até então.
Epitaciolândia cria nova Comissão Intersetorial do Selo Unicef 2025-2028
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), publicou nesta terça-feira, 02, o Decreto nº 248, que altera a composição da Comissão Intersetorial do Selo Unicef no município para a edição 2025-2028. A iniciativa reforça o compromisso do município com a promoção dos direitos de crianças e adolescentes na região da Amazônia Legal.
De acordo com o decreto, a Comissão Intersetorial será responsável por planejar, executar, acompanhar e avaliar as ações previstas pelo programa Selo Unicef. O objetivo é articular gestores municipais e atores locais para desenvolver políticas públicas que garantam, inclusive, a participação social de crianças e adolescentes na formulação dos serviços públicos.
A comissão será coordenada pela articuladora municipal do Selo Unicef, Marinete Mesquita de Castro, e contará com representantes das secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, além de membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do Conselho Tutelar e mobilizadores responsáveis por diferentes resultados sistêmicos, como saúde, educação, proteção contra violências, água e saneamento, proteção social e igualdade étnico-racial.
Segundo o decreto, o trabalho da comissão é de relevância pública, não sendo remunerado, e não gera vínculo trabalhista ou obrigação de natureza previdenciária para seus membros. As atividades devem seguir as orientações do Guia Metodológico do Selo Unicef, visando o alcance das metas e a melhoria dos indicadores municipais relacionados à infância e adolescência.
Forças de segurança fazem curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático em Cruzeiro do Sul
Em Cruzeiro do Sul, 40 agentes das Polícias Militar, Civil e Penal, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão participando do curso de Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático). As ações, que tiveram início na segunda-feira, 1, no auditório do Ministério Público, seguem até quarta-feira, 3, no quartel do 6º Batalhão da Polícia Militar e outros pontos.
O APH Tático é um atendimento de emergência específico para situações de risco elevado, como combates militares e operações de segurança pública, onde o ambiente é hostil e exige intervenções rápidas para salvar vidas. Foca em protocolos para controlar hemorragias massivas, gerir vias aéreas, e outras condições críticas, visando aumentar a sobrevida da vítima até a chegada a um centro hospitalar. No curso, os profissionais são treinados para atuar em situações de alto risco, aumentando a chance de sobrevivência das vítimas e da própria equipe.
“O objetivo é que nós fiquemos de igual para igual com todos os outros estados de forma que esse conhecimento fique equalizado entre vários setores da segurança pública, de forma que nós possamos ter o nivelamento do conhecimento igual com os outros estados do Brasil. Vai ser um curso bem intenso, de forma que eles fiquem preparados para o dia a dia”, pontua a coordenadora do curso, Jéssica Lima, 2º Sargento do Corpo de Bombeiros do Acre.
O curso, segundo o supervisor Gustavo Epitácio, é produzido pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência, da Secretaria Nacional de Segurança Pública. “Esse curso traz temas relacionados a operar em um ambiente hostil, dando a oportunidade de um policial ou até mesmo de paisanos a uma sobrevida até a chegada de uma unidade de suporte hospitalar. Isso traz uma segurança maior para os policiais. O objetivo do curso realmente é trazer esse conhecimento para que possa ser repassado dentro das corporações. O carro-chefe do curso de APH Tático é minimizar a hemorragia massiva, que é uma das principais causas de morte. Então, a gente trata a hemorragia dando a oportunidade que aquele policial consiga chegar no ambiente hospitalar em condição de ter um retorno da sua saúde”, concluiu.
