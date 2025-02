No Acre, jovem desaparece no Rio Juruá após cair de embarcação que saiu do Amazonas

Na última sexta-feira, a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Agricultura, participou de um importante encontro na Comunidade Bacia, reunindo representantes da Cooperacre e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O evento teve como principal objetivo debater os desafios enfrentados pelos agricultores locais e fortalecer as políticas públicas voltadas ao setor rural.

Durante a reunião, a Cooperacre apresentou o desenvolvimento da cooperativa no estado, destacando a importância do fortalecimento da agricultura familiar. Entre os temas abordados estavam o acesso ao crédito rural, o apoio à comercialização dos produtos locais e o incentivo a práticas agrícolas sustentáveis. A parceria entre as entidades busca melhorar as condições de trabalho dos agricultores e impulsionar o desenvolvimento econômico e social da comunidade.

A Secretaria de Agricultura reafirmou seu compromisso com os produtores rurais, comprometendo-se a colaborar com as iniciativas da Cooperacre e do Sindicato. Foram discutidas ações para a melhoria da infraestrutura agrícola, incluindo a recuperação do ramal e a oferta de cursos e treinamentos para capacitação dos trabalhadores.

O encontro foi considerado um avanço significativo para fortalecer a parceria entre o poder público e as organizações rurais, garantindo mais qualidade de vida para os agricultores e promovendo a sustentabilidade da produção agrícola. A Prefeitura de Assis Brasil segue empenhada em apoiar o setor rural e trabalhar por melhorias que beneficiem toda a comunidade.

