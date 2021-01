Dia do Católico é comemorado no dia 20 de janeiro. Com o feriado, órgão e entidades das administrações direta e indireta do Poder Executivo estadual não vão funcionar.

assessoria

O feriado do Dia do Católico, comemorado nesta quarta-feira (20), foi transferido para a sexta-feira (22). A medida foi confirmada pelo governo do Acre. No sábado (23) é comemorado o Dia do Evangélico.

A decisão segue a Lei n° 2.126/2009, que permite a transferência para as sextas-feiras de todos os feriados estaduais que caírem nos demais dias úteis.

O feriado do Dia do Católico foi criado em junho de 2016 no Acre. O projeto de lei foi apresentado pelo deputado Manoel Morares (PSB-AC) em março daquele ano e recebeu 17 votos dos 24 parlamentares acreanos. Em seguida, a lei foi sancionada pelo então governador Tião Viana.

Conforme o governo, devido ao feriado, os órgãos e entidades das administrações direta e indireta do Poder Executivo estadual não vão funcionar nesta sexta.

Já os serviços de atendimento nas unidades de saúde e no Hospital das Clínicas (Fundhacre), incluídos os serviços de Atendimento Médico Especializado, de Apoio Diagnóstico, internação, centro cirúrgico, Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), Central de Agendamento de Cirurgias e Hospital Dia funcionam normalmente no feriado.

As demais atividades vão ser retomadas na próxima segunda-feira, dia 25 de janeiro.

A transferência da data para comemoração do Dia do Católico já estava prevista no calendário dos feriados e pontos facultados do estado, divulgado no início deste ano.

Feriados em 2021

Ao longo deste ano, os acreanos vão ter 11 feriados e nove pontos facultativos em dias úteis, segundo calendário divulgado pelo governo. Somados, os feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos deste ano chegam a 24 dias.

Ao todo, são 15 feriados, sendo 9 nacionais e 6 estaduais, além de 9 pontos facultativos, em que o empregador é quem decide se os funcionários serão dispensados ou não.

Além do Dia do Católico, também foram transferidos os feriados do Dia do Servidor Público, comemorado dia 28 de outubro e adiado para o dia 29 e do Tratado de Petrópolis, celebrado no dia 17 de novembro, mas antecipado para o dia 16.

Comentários