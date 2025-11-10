Brasil
No Acre, família descobre que jovem foi enterrado em túmulo errado meses após o sepultamento
João Victor foi assassinado em janeiro deste ano, no bairro Calafate, em Rio Branco. Ele conversava com um amigo em frente a uma borracharia quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos
O que era para ser um momento de luto e lembrança no Dia de Finados acabou se transformando em mais uma dor para uma família acreana. Os parentes de João Victor de Souza Brito, de 20 anos, descobriram que o corpo do jovem havia sido sepultado em um túmulo errado no Cemitério Jardim da Saudade, em Rio Branco.
A revelação foi feita pela própria administração do cemitério, após uma outra família reclamar que o jazigo utilizado não era o correto. A notícia pegou todos de surpresa e gerou revolta entre os familiares de João Victor, que agora pretendem acionar a Justiça por danos morais.
Segundo relatos da mãe, representantes do cemitério chegaram a sugerir que a troca dos restos mortais fosse feita de forma discreta, o que ela recusou imediatamente.
João Victor foi assassinado em janeiro deste ano, no bairro Calafate, em Rio Branco. Ele conversava com um amigo em frente a uma borracharia quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos. O jovem acabou sendo atingido na cabeça e morreu ainda no local. De acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele foi morto por engano e os criminosos buscavam outro alvo.
No dia do velório, uma família solidária ofereceu o jazigo da avó para o sepultamento. Toda a documentação foi entregue corretamente à administração, e o enterro aconteceu naquele mesmo dia. O erro, no entanto, só veio à tona dez meses depois.
Agora, além da dor pela perda do filho, a mãe enfrenta o constrangimento de saber que ele foi enterrado em outro local. Pela legislação, a remoção dos restos mortais só pode ocorrer após cinco anos, salvo decisão judicial que autorize a exumação antecipada.
“Como se já não bastasse o sofrimento, ainda tenho que lidar com isso. Quero justiça, tanto pelo erro do cemitério quanto pela morte do meu filho, que até hoje não teve resposta”, disse a mãe, que preferiu não ser identificada.
A família aguarda um posicionamento oficial da administração do cemitério e cobra mais empenho das autoridades.
Comentários
Brasil
Inscrições para o RH Itinerante 2025 em Rio Branco continuam abertas
De acordo com o secretário adjunto de Pessoal da Sead, Guilherme Duarte, o RH Itinerante é um espaço de aprendizado coletivo e troca de experiências
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), segue com as inscrições abertas para a edição 2025 do RH Itinerante – Gestão de Pessoas, que será realizada na quarta-feira, 12, e quinta, 13, no auditório do Sebrae, em Rio Branco, das 7h30 às 17h.
Após percorrer diversos municípios do estado, o projeto encerra o ciclo do ano na capital acreana, com uma programação voltada à capacitação e valorização dos servidores públicos. O evento oferece palestras, oficinas e orientações técnicas, com o objetivo de fortalecer a gestão pública por meio da integração entre equipes, modernização de processos e qualificação contínua dos profissionais.
De acordo com o secretário adjunto de Pessoal da Sead, Guilherme Duarte, o RH Itinerante é um espaço de aprendizado coletivo e troca de experiências. “Essa integração fortalece a gestão pública, aproxima as equipes e contribui para o aprimoramento contínuo do serviço prestado à população”, destacou.
A programação inclui temas essenciais da rotina do servidor público, como dimensionamento da força de trabalho, liderança, teletrabalho, folha de pagamento, previdência complementar e planos de cargos e carreiras.
Os servidores públicos interessados em participar podem se inscrever pelo link: https://capacitacao.ac.gov.br/course/view.php?id=756, chave de inscrição: ASD-6.
Comentários
Brasil
Governador Gladson Camelí destaca entregas do Acre e união dos estados da Amazônia durante a COP30
Camelí parabenizou o presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, governador Helder Barbalho, pela condução dos trabalhos e pela articulação entre os estados
O governador do Acre, Gladson Camelí, participou nesta segunda-feira, 10, na Blue Zone da COP30, da abertura do Hub Amazônia e da apresentação das entregas coletivas dos estados da Amazônia Legal. O evento marcou um momento histórico de união dos governos estaduais na busca por soluções conjuntas para o enfrentamento da crise climática e a valorização da floresta em pé.
Em seu discurso, Gladson Camelí destacou a importância da participação amazônica na Conferência das Partes, reforçando o compromisso do Acre e dos demais estados com políticas públicas que conciliam desenvolvimento e sustentabilidade.
“Estamos aqui para reafirmar o compromisso de combater a crise climática por meio de ações concretas, que promovam soluções verdadeiramente sustentáveis para a biodiversidade do planeta. É um momento sublime para o mundo, para o Brasil e, especialmente, para a Amazônia, que hoje é dignamente representada pelo estado do Pará”, afirmou o governador.
Camelí parabenizou o presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, governador Helder Barbalho, pela condução dos trabalhos e pela articulação entre os estados. Ele também destacou a parceria com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, representado pelo ministro Waldez Góes, e a atuação conjunta das equipes técnicas da Amazônia Legal que, nos últimos meses, trabalharam intensamente na construção de propostas e políticas que contribuem para o cumprimento de metas climáticas globais.
O governador apresentou as principais entregas do Estado do Acre na COP30, resultado de um trabalho participativo e integrado entre as secretarias e órgãos ambientais.
Entre as ações destacadas estão:
Reafirmação do compromisso com a repartição de benefícios do Programa ISA Carbono, junto às comunidades acreanas, de acordo com as exigências internacionais de alta integridade;
Celebração dos 15 anos do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA), uma lei pioneira no mundo que incentiva a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável;
Apresentação dos casos de sucesso do Programa REM no Acre, o primeiro projeto de REDD+ jurisdicional do mundo, em parceria com os governos da Alemanha e do Reino Unido;
Lançamento da plataforma “Acre Climate”, ferramenta inédita de mapeamento dos impactos de inundações em áreas vulneráveis;
Sancionamento da Lei do Orçamento Climático, marco inédito no país, que vincula investimentos públicos a metas reais de mitigação e adaptação às mudanças do clima;
Avanços na gestão territorial em terras indígenas, com investimentos em saneamento básico, construção de poços artesianos e reservatórios de água;
Redução em 90% dos incêndios florestais em unidades de conservação entre 2024 e 2025, resultado da atuação conjunta entre a Secretaria do Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros, por meio do programa Brigadistas Comunitários;
Apresentação do Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas (PPCDQ), reconhecido como modelo subnacional de sucesso na conservação da Amazônia;
Alinhamento das práticas locais às exigências internacionais de carbono de alta integridade, como parte da obtenção do padrão de excelência ambiental ART/TREES;
Apresentação do projeto Pecuária Mais Eficiente, que mostra ser possível produzir com responsabilidade ambiental e dentro das normas sustentáveis.
Segundo o governador, os resultados dessas políticas públicas já são concretos: o Acre reduziu em 74% os focos de calor entre janeiro e outubro de 2025 e diminuiu a taxa estimada de desmatamento em 28%, no ano florestal 2024/2025, conforme dados do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), com base em levantamentos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
“O resultado de todas essas ações é motivo de orgulho para o nosso estado. Mostramos ao mundo que é possível proteger a floresta e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades para quem vive nela. Que a COP30 seja um encontro de esperança e prosperidade para um futuro mais sustentável para todos”, concluiu Gladson Camelí.
Pela comitiva do Acre estão a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Jaksilande Araújo; a secretária Extraordinária dos Povos Indígenas, Francisca Arara, o secretário do Meio Ambiente, Leonardo Carvalhoo, a secretária de Comunicação, Nayara Lessa, o procurador do Meio Ambiente, Rodrigo Neves, a coordenadora da unidade gestora do Programa REM Fase 2 na Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Marta Azevedo, e o secretário adjunto da Secretaria de Agricultura, Edivan Azevedo, o comandante do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Charles Santos, e o subcomandante da Polícia Militar do Acre, coronel Kleison Albuquerque.
Comentários
Brasil
ApexBrasil lança estudos sobre comércio exterior e investimentos de estados amazônicos em meio à COP 30
Publicações sobre Pará e Rondônia apontam milhares de oportunidades de exportação nos estados e reforçam o papel da Amazônia na economia verde global
Em sintonia com o debate internacional da COP 30, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) lançou dois novos estudos da série Oportunidades de Exportação e Investimentos, desta vez dedicados aos estados do Pará e Rondônia. As publicações evidenciam o potencial econômico e sustentável da região amazônica, identificando milhares de oportunidades de exportação nos estados e apontando caminhos estratégicos para a atração de investimentos estrangeiros comprometidos com a economia verde e a bioeconomia florestal.
Os estudos reforçam o papel estratégico do Brasil e da Amazônia na transição global para uma economia de baixo carbono. Em 2024, o Pará foi o maior exportador da região Norte, com US$ 23 bilhões em vendas externas, enquanto Rondônia apresentou crescimento de 4,1% nas exportações, em relação ao ano anterior.
A indústria extrativa se consolida como principal macrossetor da pauta exportadora do Pará, representando 70,1% das exportações de 2024. Já em Rondônia, é a agropecuária que responde pela maior porcentagem: 49,5%. Quanto aos produtos, destacam-se o café não torrado em Rondônia, cujas exportações cresceram 644% dentre 2023 e 2024 e especiarias no Pará, que cresceram 55,6% no mesmo período.
Oportunidades de exportação
Além dos produtos tradicionais, os levantamentos revelam forte potencial de expansão em setores sustentáveis, como madeira e derivados. O Mapa de Oportunidades da ApexBrasil identificou para o Pará e Rondônia, 1.702 e 1.234 oportunidades respectivamente em mercados como Estados Unidos, México, França, China, Arábia Saudita e Vietnã.
Os estudos também destacam cadeias produtivas de base florestal e bioeconômica, capazes de gerar emprego, renda e valor agregado com baixo impacto ambiental. Entre os setores com potencial a ser explorado estão:
· Rondônia: produção de lavouras temporárias e produtos florestais não madeireiros;
· Pará: fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais, com oportunidades na transição energética.
Investimentos estrangeiros
No campo dos investimentos estrangeiros diretos (IED), Pará e Rondônia vêm se consolidando como destinos emergentes para projetos de inovação e tecnologia sustentável. Entre 2019 e 2024, foram anunciados US$ 277,6 milhões em novos investimentos, com destaque para os setores de software, serviços financeiros e economia digital. Estados Unidos, Espanha e Alemanha lideram o ranking de países investidores.
Estudos Estaduais
Segundo a ApexBrasil, os Estudos Estaduais têm como objetivo apoiar governos locais, empresas e entidades empresariais na formulação de estratégias de desenvolvimento sustentável e inserção internacional, alinhadas aos compromissos climáticos que o Brasil apresentará na COP 30.
“Essas publicações reforçam que a Amazônia não é apenas vital para o equilíbrio climático, mas também uma fronteira estratégica para a bioeconomia e o comércio sustentável. Pará e Rondônia têm potencial para ser modelos de uma nova economia verde, que concilia prosperidade, conservação e inovação”, afirma Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.
Os estudos sobre Pará e Rondônia integram o ciclo 2025 dos Estudos Estaduais, que já contemplaram Ceará, Maranhão, Alagoas, Tocantins, Bahia, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Amapá, Rio Grande do Sul e Amazonas.
Os conteúdos estão disponíveis para download gratuito no site da ApexBrasil:
Oportunidades de Exportação e Investimentos – Pará: https://apexbrasil.com.br/
Oportunidades de Exportação e Investimentos – Rondônia: https://apexbrasil.com.br/
Você precisa fazer login para comentar.