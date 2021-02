Após visitar as dependências do Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, para alinhar ações de saúde e de gerenciamento dos planos de combate à mazelas que afligem a estrutura hospitalar do Estado, a equipe, composta por membros do Ministério da Saúde, do secretário de Estado de Saúde do Acre e da coordenação regional de saúde do Juruá, Tarauacá e Envira, seguiu para o município de Mâncio Lima, onde visitou o Hospital Dr. Abel Pinheiro, que passa por uma reforma e ampliação, iniciada no início desta semana, pela gestão estadual.

Para o secretário de Estado de Saúde do Acre, Alysson Bestene, a visita do órgão federal é relevante ao momento de crise.

“Com a presença do Ministério aqui no Juruá foi possível fazer toda a avaliação e levantarmos as necessidades dos serviços de ampliação de saúde. O governador, com a parceria do governo Federal, vai avançar muito esses serviços nessa região. Será uma estrutura que fica para a população no período pós-pandemia”, destaca Bestene.

O secretário explica como será a reformulação feita no plano de contenção da pandemia no Estado. “Nas atividades comerciais, teremos o funcionamento de horários. No fim semana, só abrirá aquilo que for essencial e no meio dela teremos o horário aberto para o comércio e outras atividades com capacidade reduzida”, expõe.

O assessor do Departamento de logística em Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Ridauto Lúcio Fernandes, reconhece todo o empenho do governo do Acre em investir na reestruturação do sistema hospitalar da região.

“A gente percebeu que a estrutura está no nível adequado. Estamos vendo as instalações sendo modernizadas, a parte do oxigênio foi bem cuidada e planejada, a chegada de equipamentos modernos como tomógrafos. É um alento saber que isso vai contribuir muito para a solução dos problemas”, afirmou o assessor.

Também presente no evento, o secretário nacional de Atenção Especializada em Saúde, coronel Franco Duarte, parabenizou o Estado pela forma com que vem lidando com as crises sanitárias. “O Acre está no caminho correto, mas tem detalhes a ajustar. Para que possamos manter vidas é importante estarmos atentos e expandir a nossa rede, no caso a daqui do Vale do Juruá”, ressalta.

A coordenadora regional de saúde do Juruá, Tarauacá e Envira (Sesacre), Catiana Rodrigues, se diz agradecida pela boa avaliação feita pela equipe às instalações hospitalares da regional. “Levando em consideração todo o acompanhamento e trabalho da gestão atual no Juruá e em todo Acre, nós estamos bem a frente no que diz respeito às unidades hospitalares, aos equipamentos, aos protocolos e aos fluxos voltados para a questão dos atendimentos”, disse.

Governo investe R$ 2 milhões em reforma e ampliação o Hospital Dr. Abel Pinheiro

O governo Gladson Cameli está investindo mais de R$ 2 milhões na reforma e ampliação do Hospital Dr. Abel Pinheiro para que sejam restaurados parte da cobertura, forro e piso; para que haja revestimento das paredes e esquadrias e para que reforme-se os banheiros, portas e janelas, além de pintar e demarcar os espaços de mobilidade específicos para deficientes físicos tradados na unidade.

“A vinda do MS aqui nos enche de esperança. Nada mais importante do que a presença deles aqui para verificar a situação in loco. Essa obra passou muito tempo parada e nesse governo, já em abril do ano passado, foi entregue totalmente o bloco B. Na quarta-feira passada deu-se o início da reforma do bloco A. A visita dá a noção das nossas necessidades para que, enfim, possamos desafogar o Hospital de Cruzeiro do Sul. Hoje, temos aqui um centro cirúrgico e obstétrico e isso possibilita tratar doentes neste município. Quando o este bloco, em reforma, ficar pronto, terá capacidade de ampliar os atendimentos para quase 50 mil pessoas”, finaliza o gerente da unidade hospitalar de Mâncio Lima, Hélio Neto.

