No Acre, ações de prevenção social aproximam crianças e adolescentes da Segurança Pública

Dando continuidade às ações promovidas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em alusão ao Mês das Crianças, iniciadas no último sábado, 9, na Cidade do Povo, pelo menos 430 crianças e adolescentes assistidas por projetos sociais da capital foram beneficiadas, na manhã desta quarta-feira, 13, com a entrega de equipamentos esportivos. A atividade faz parte do Programa Acre Pela Vida.

Durante o ato de entrega, realizado na sede da Sejusp, o titular da pasta, Paulo César Rocha, que esteve acompanhado do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, enalteceu todas as iniciativas voltadas à prevenção social, apontando “o esporte como uma das importantes portas para a prática do bem”.

No mesmo sentido, a coordenadora do programa Acre Pela Vida, que visa aproximar a sociedade da segurança pública, delegada Márdhia Pereira, reforçou a importância dos programas sociais para manter aberta a mente da criança na prevenção contra a prática do mal.

No total, foram entregues 143 coletes, 264 uniformes e 23 dobok para a prática do taekwondo.