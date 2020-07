Os investigados exerciam relevantes funções na facção, considerados lideranças regionais. Também foram encontradas e apreendidas armas de fogo, drogas e dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Todos estão à disposição da Justiça.

Presos em operação nesta quinta ocupavam os mais altos cargos no PCC no Acre

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (30), foram divulgados detalhes de uma ação conjunta da Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Militar, em operação desenvolvida pela Força-Tarefa do Estado do Acre em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Acre (GAECO). Na ocasião foi deflagrada a ‘Operação Tabuleiro’, que tinha como objetivo desarticular as ações das organizações criminosas.

Os mandados foram expedido pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco-AC. Os investigados exerciam relevantes funções na facção, considerados lideranças regionais.

A operação foi articulada no início do segundo semestre deste ano. De acordo com o secretário de Segurança Pública, coronel Paulo César, a parceria fez com que a operação fosse um sucesso. “A força tarefa executou a primeira operação conjunta. Esse é o instrumento de integração da Segurança Pública. Isso se estenderá por mais tempo”, declarou.